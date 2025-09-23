Скандал с ремонта на училище в Пловдив
Новите класни стаи в дългоремонтираното СУ „Пейо Яворов“ против Наредбата за осветление
„Борбата с ранното детско късогледство очевидно не е тема за управата на гр. Пловдив, но тук има и директно нарушение на Наредба“, сигнализират родители
След година и половина ремонт, с едногодишно закъснение и сериозно оскъпяване, обновеното средно училище „Пейо Яворов“ в Пловдив предизвика буря от недоволство сред родители. Причината – новите класни стаи са проектирани така, че децата седят с гръб към прозорците, а учителите преподават с лице срещу слънцето.
Припомняме, че преди 8 дни Над 800 деца и стотици развълнувани родители прекрачиха прага на обновеното СУ „Пейо Яворов“ в празничния първи учебен ден
Според сигнал на инженер д-р Росен Костурков, народен представител и член на парламентарната комисия по образование в 47-то, 48-то и 49-то Народно събрание от ПП-ДБ, до редакцията на медията ни, подобно разположение е в директно нарушение на Наредба № РД-02-20-3 от 21 декември 2015 г.(Чл. 46, Таблица 2, ред 5), която изисква естествената светлина в класните стаи да пада отляво на учениците, за да не засенчват тетрадките си при писане.
„Борбата с ранното детско късогледство очевидно не е тема за управата на гр. Пловдив, но тук има и директно нарушение на Наредба № РД-02-20-3 от 21 декември 2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата“, пише в сигнала.
„Как РЗИ допусна децата да си развалят зорлем очите, а учителите да преподават срещу слънцето и след часовете да страдат от мигрена?“ – пита Костурков.
Възмутените родители напомнят и за абсурда по време на ремонта, когато в продължение на месеци 7-8 годишни деца са били принудени да учат в офис част на спортна зала.
Снимка: архив Под тепето
Снимки от новите класни стаи показват чинове, подредени с гръб към прозорците, а светлината от южните прозорци е ограничена от жълти щори.
Въпросите на гражданите са към РЗИ – Пловдив, които би трябвало да следят за спазването на нормите за безопасност и здраве в учебната среда.
Докато институциите мълчат, учениците и учителите започнаха новата учебна година в помещения, които според родители застрашават зрението и здравето им.
Още по темата за рисковете за здравето на децата на Пловдив четете в След Първия учебен ден: Тържествата приключиха, оцеляването продължава.
379 коментари
Chào anh em, người anh em nào cần sân chơi đẳng cấp để gỡ gạc Tài Xỉu thì xem thử chỗ này. Không lo lừa đảo: Link vào Dola789. Chiến thắng nhé.
Chào anh em, nếu anh em đang kiếm trang chơi xanh chín để gỡ gạc Nổ Hũ thì vào ngay chỗ này. Uy tín luôn: Nhà cái BJ88. Chiến thắng nhé.
Hi cac bac, bac nao mu?n tim c?ng game khong b? ch?n d? choi N? Hu thi vao ngay d?a ch? nay. N?p rut 1-1: https://pacebhadrak.org.in/#. Chi?n th?ng nhe.
Chao c? nha, ngu?i anh em nao c?n trang choi xanh chin d? g? g?c N? Hu thi vao ngay con hang nay. Dang co khuy?n mai: https://gramodayalawcollege.org.in/#. Chuc cac bac r?c r?.
Chào anh em, nếu anh em đang kiếm sân chơi đẳng cấp để chơi Game bài thì tham khảo chỗ này. Nạp rút 1-1: Tải app Dola789. Húp lộc đầy nhà.
Chao anh em, ai dang tim san choi d?ng c?p d? gi?i tri Tai X?u thi tham kh?o con hang nay. T?c d? ban th?: sunwin. Chuc anh em may m?n.
Hi các bác, bác nào muốn tìm chỗ nạp rút nhanh để cày cuốc Đá Gà đừng bỏ qua địa chỉ này. Tốc độ bàn thờ: Đăng nhập BJ88. Chiến thắng nhé.
Chào cả nhà, người anh em nào cần trang chơi xanh chín để cày cuốc Nổ Hũ thì tham khảo chỗ này. Tốc độ bàn thờ: BJ88. Về bờ thành công.
Chào cả nhà, ai đang tìm nhà cái uy tín để cày cuốc Đá Gà thì tham khảo chỗ này. Nạp rút 1-1: Link vào BJ88. Chúc anh em may mắn.