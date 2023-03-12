АктуалноГрадътНовини

Родители искат връщане на маршрута на автобус номер 29

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 17:40ч, неделя, 12 март, 2023
444 327 Преди по-малко от минута
Хаджи Димитър

Възстановяване на маршрута на автобус номер 29 през бул. „Хаджи Димитър“ искат родители. След началото на ремонта на булеварда, който свързва Коматевския възел с ул. „Царевец“, рейсът минава по Пещерско шосе. Това значително удължава времето за пътуване, информират родителите.

Проблемът е свързан предимно с учениците от Математическата гимназия. Пътуващите особено до ЖК „Тракия“ ученици се прибират изключително късно, когато приключат с втора смяна занятия. Надеждата на родителите е с възстановяване на движението по булеварда да се върне и стария маршрут на 29-ката.

Движението по булевард „Хаджи Димитър“ ще бъде възстановено от 13 март, според прессъобщение, разпространено от местната власт.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 17:40ч, неделя, 12 март, 2023
444 327 Преди по-малко от минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

444 коментари

  2. Хочешь сдать авто? срочный выкуп автомобилей быстро и безопасно: моментальная оценка, выезд специалиста, оформление сделки и мгновенная выплата наличными или на карту. Покупаем автомобили всех марок и годов, включая битые и после ДТП. Работаем без скрытых комиссий.

    Отговор

  3. Вызов электрика https://vash-elektrik24.ru на дом в Москве: оперативный выезд, поиск и устранение неисправностей, установка розеток и выключателей, подключение техники, ремонт проводки. Квалифицированные мастера, точные цены, гарантия на работы и удобное время приезда.

    Отговор

  8. Advanced store marketplace accounts greets you to the huge catalog of social accounts. The main advantage of this platform lies in the availability of an exclusive wiki section, filled with secret manuals on traffic arbitrage. We cover methods to manage campaigns safely and strategies for bypassing restrictions when using Facebook, TikTok, or Google. Purchasing here, you get more than just valid accounts, as well as fast support, guarantees and affordable prices in the industry.

    Отговор

  10. Svět online casin se v posledních letech rychle rozvíjí a českým
    hráčům přináší spoustu nových možností. Jedním z projektů, který si získal pozornost, je Highroller bonusy.
    Toto online casino nabízí široký výběr her od známých studií, takže si na
    své přijde úplně každý. Registrace je přehledná a
    bezpečná, rozhraní působí přehledně a elegantně a
    celé prostředí je plně optimalizované pro
    mobily. Zaujmou také bonusy pro nové hráče, které
    přidávají hodnotu ke hře. Pokud hledáte moderní platformu s českou podporou, určitě stojí za to ho prověřit osobně.

    Отговор

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина