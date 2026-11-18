Полиция и ДАНС разбиха голяма местна структура на крайнодясната расистка организация „Ку-клукс-клан“, функционирала с името „Дивизия Пловдив“. От прокуратурата съобщиха, че общо 11 души са с повдигнати обвинения за участие в групата, като четирима от тях са непълнолетни- на 16 и 17г. За съществуването и дейността на организацията е станало известно по време на разследването за извършеното убийство на Младежкия хълм.

От съобщение на държавното обвинение става ясно, че 32-годишен мъж с инициали Н.Ч. е ръководил „Дивизия Пловдив“ и от месец януари 2025 г. до 16 ноември 2026 г., като под него е имало с 10 членове. Организацията си е поставяла за цел чрез слово, печат, електронни информационни системи и по друг начин да проповядва и подбужда към дискриминация, насилие и омраза, основани на раса, цвят на кожата, произход, народност, етническа принадлежност и сексуално ориентация.

„Към момента Окръжна прокуратура-Пловдив повдига обвинения и спрямо 10 установени членове на организацията – мъже, сред които и четирима непълнолетни на възраст 16 и 17 г., за участие в същата структура – престъпление по чл. 162, ал. 4, пр. 1, вр. ал. 1 от Наказателния кодекс“, съобщиха от прокуратурата.

Вчера, на 17 ноември в Пловдив е била проведена съвместна специализирана операция на служители на ОД на МВР-Пловдив и Териториална дирекция „Национална сигурност“ под ръководството на Окръжна прокуратура-Пловдив. При извършени претърсвания и изземвания в Пловдив и Раковски на 14 адреса, обитавани от членовете на структурата, и в 2 моторни превозни средства, са били намерени различни веществени доказателства – книги, тефтери, значки, дрехи със специфична символика, телефони, маски, свастики и други вещи, доказващи принадлежност към крайнодясната расистка организация. На един от адресите е било открито и знамето на пловдивската структура. Установено е, че нейните членове са се събирали на различни публични места в Пловдив, включително и в заведения.

Обвиняемият Н.Ч. е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.

Припомняме, че някои от младежите, обвиняеми за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм, бяха свързани с крайнодесни организации. В рамките на разследването се стигна и до разбиване на местна група на „Кръв и чест“.