Приключи реставрацията на входа на кметството

Реставрацията на входната врата на Община Пловдив приключи в срок. За десет дни портала на кметството бе възстановен в автентичния си вид. Не се забелязват обаче старите метални решетки на прозорците.

Преди…

…и след реставрацията

Ремонтните дейности стартираха на 26 август, а централният вход на административната сграда бе затворен за посетители. Те влизаха в сградата през страничния й вход.

Една от най-красивите постройки в града е проектирана от арх. Никола Нешов и е построена през 1912-1914 г. Богатото фасадно художествено оформление е синтез между елементи от Сецесиона и Следосвобожденската архитектура. Централната входна врата е декоративно оформена в контекста на цялостния фасаден облик. Двете крила са симетрично декорирани с профили и табли, част от които са украсени с фина дърворезба с флорални мотиви. Централният стълб на вратата е оформен като колонка, увенчана с йонийски капител.

Основната идея на реставрацията бе запазване на автентичния облик на вратата и възстановяване на компрометирани и липсващи части, детайли и тониране на корпуса. Реставрацията се извърши като се съблюдава максимално запазване на здравия материал, а негодните елементи ще се възстановяват по оригинал.