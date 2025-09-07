По 4 нарушителя в минута с въвеждането на новата система по пътищата

По последни данни, след като днес започна регистрирането на средна скорост на определени отсечки по пътищата, са засечени 900 нарушители, със средна интензивност четири нарушители на минута, съобщи директорът на Националното тол управление проф. Олег Асенов в „Тази неделя“ по бТВ.

Той добави, че край отбивката за Ихтиман е засечен шофьор с 222 км/ч средна скорост. Най-много нарушители тази нощ е имало по отсечката Долни Дъбник – Телиш.

„Ние често говорим за тази отсечка, тази нощ имаме 193 нарушители“, каза проф. Асенов.

От днес влизат в сила новите правила в Закона за движението по пътищата, засягащи водачите на моторни превозни средства, на електрически средства за придвижване, пешеходци и велосипедисти. Промените бяха гласувани от парламента и обнародвани в Държавен вестник от 5 август 2025 г.