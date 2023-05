Под тепето е на световната карта на независимите медии

Send an email

Под тепето попадна в новата световна карта за качествени и независими медии. Новината ни съобщи преди минути (по)читател на медията.

Проектът Оазис /Project Oasis/ включва профили на дигитални медийни организации от повече от 40 страни в Европа. В престижната класация попадат само 23 български медии. Една от тях е Под тепето, наред със сайтове като Mediapool, Actualno, Frog News, Facktcheck, Бивол и други.

Международната медийна научна инициатива е дело на SembraMedia – мрежа от повече от 1000 дигитални издатели в 24 държави в три континента, сътрудничество с European Journalism Centre (EJC), Google News Initiative (GNI), International Media Support (IMS), Media and Journalism Research Center (MJRC), and Global Forum for Media Development (GFMD).

Медийните профили, включени в нея, са създадени от екип от повече от 30 местни изследователи, които са оценили всяка организация спрямо критериите на проекта и са интервюирали медийни лидери, за да съберат съответната информация.

Резултатите представят 540 медии от 40 страни, описани от 34 изследователи в продължение на година.

Пълната информация може да видите ТУК.