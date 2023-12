В Новогодишната нощ на 31 декември 2023 г. на сцената на площад „Стефан Стамболов“ в Пловдив в 22:00 ч. започва официалната програма по посрещането на Новата 2024 година. Водещ ще е Деян Славчев – Део. Първи в 22:00 ч. стартира група „Тригайда“. След тях, в 22:45 ч. на сцената се качва Ника (Nicka). По традиция в 23:30 ч. празничната атмосфера подгряват танцьорите от Фолклорен ансамбъл „Тракия”.

Точно в полунощ – 0.00 часа ще има заря. Изстрелването на илюминациите ще бъде извършено от две позиции синхронизирано – пространството зад елхата на площада до Община Пловдив и площадка на хълм „Бунарджика“.

В унисон с тенденциите в европейски мащаб за редуциране на шумовото натоварване върху хората и животните при изпълнението на професионални пиротехнически илюминации, се предвижда използването на т. нар. „тиха заря“. Този тип фойерверки се характеризират с минимално звуково налягане, нищожни емисии на дим и преобладаващ светлинен ефект.

Звездата на Новогодишната програма, организирана от Община Пловдив, започва своя концерт в 00:30 ч. Ще видим на живо великолепната британска певица, музикант и диджей Соник (Sonique).

Заповядайте на площад „Стефан Стамболов“, за да посрещнем заедно новата 2024 година!

Тригайда

Тригайда е група на световноизвестният български DJ Иван Шопов. Стилът им смесва традиционен български фолклор със съвременна електронна музика, като проектът е познат в съвременната европейска сцена. Дебютният им албум „ELATE“ има съвременно звучене и разкрива нов прочит на българското музикално наследство, използвайки фолклорни мотиви и песни като основа на своите композиции. Те получават нов живот чрез влияния от популярни електронни жанрове като и drum and bass, dubstep и triphop. Проектът TRIGAIDA обединява таланта, креативността и опита на трима утвърдени музиканти на българската музикална сцена, а именно Георги Маринов – Хорхе (Oratnitza, Тъпани и гайди, The Groovin ‘Pipers), Иван Шопов (известен също като Balkansky, Cooh ) и Ася Пинчева (Oratnitza, Космически гласове от България)

Ася Пинчева (вокали)

Ася Пинчева е родена в гр. Казанлък. Завършва гимназия в Национално училище за фолклорни изкуства – Широка лъка“, след което продължава образованието си в „Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство“ в гр. Пловдив. През годините, Ася участва в различни конкурси в страната и в чужбина и е част от разнообразни музикални проекти, някои от които са: “Космически гласове от България“, Oratnitza“, Мерудия” и “The Groovin’ Pipers”.

Иван Шопов (електроника)

Иван Шопов е роден в гр. Троян. Той е многолик артист – музикант, продуцент, композитор, художник, преподавател, естет и новатор. Различните му музикални проекти обхващат жанрове като drum and bass, IDM, jazz, ambient, techno, rock и класическа музика. С над 250 издания зад себе си, сред които редица солови и общи албуми с други изпълнители, Иван е водеща фигура на европейската електронна сцена. Проектите, отличаващи Иван от останалите артисти в тази сцена, смесват традиционен български фолклор с електронна музика и джаз. Сред най-популярните му албуми в тази посока са “Канатица” заедно с Авигея, “InFusion” заедно с Теодосий Спасов и албумите “Кукер”, и “Оренда” с проекта Бalkansky. Европейските сцени, на които Иван е концертирал, са безброй. В неспирните си международни участия той достига и САЩ, Южна Америка, Русия, Азия, Австралия и Нова Зенландия.

Георги Маринов – Хорхе (гайда, диджериду)

Георги Маринов (Хорхе) е разпознаваем изпълнител на гайда и диджериду в “Oratnitza”, „Тъпани и гайди“ и “The Groovin’ Pipers”. С музикалните си проекти е имал участия из Малайзия, Русия, Канада, САЩ и цяла Европа. Заедно с формацията “Oratnitza” участва в композирането на музиката за церемониите по откриването и закриването на Световното Първенство по Художествена Гимнастика през 2018 година. С творчеството си, взема участие и в множество телевизионни предавания и медийни формати. Най-популярните албуми, в които той взима участие са “Folktron” и “Alter Ethno”. Георги Маринов е познат и с визуалното изкуство, което създава. Той завършва графика в Национална художествена академия. Като артист работи най-вече в областта на високия печат и ксилографията. Негови произведения са представяни по време на редица групови изложби, а първата му самостоятелна изложба – „Земя“ се провежда в Художествена къща ТРИАДИС през 2010та г. През 2020та г. Георги осъществява изложбата “Ритъм” заедно с неговия колега график и музикант Иван Шопов, която е представена в галерия DOZA в гр. София и галерия Серякова къща в гр. Троян.

Nicka

Nicka е най-бързоразвиващият се артист в България в момента с 3 песни в Топ 10 на BG Radio, а дуета и с Графа „Алиби“ е един от най-популярните това лято. NICKA е един от най-младите и нови артисти на българската музикална сцена. Надежда Александрова, както е истинското име на изпълнителката, попада за пръв път в полезрението на публиката с участието си в телевизионното предаване “Гласът на България” през 2019 година. С акустична версия на песента Wicked Games, Nicka обръща всички столове на журито, а изпълнението ѝ към днешна дата има над 7 милиона гледания в интернет. С участието си във формата, Nicka грабва вниманието на Рафи Бохосян, който я кани да стане част от новосъздадения от него лейбъл „Yan Brothers“. Само на 18 години, Nicka пише сама музиката и текстовете си, а Upset e първата от многото ѝ предстоящи песни. Творчеството ѝ се отличава с поп звучене, съчетавайки любимата мелодичност и емоционалност на музиката от миналия век с различния поглед и визия на новото поколение, все по-смело заявяващо позицията си. Стилът й е най-точният преход към електронното звучене съчетано с мелодичността на Sonique.

Ансамбъл Тракия

Вече 46 години Фолклорен ансамбъл „Тракия“ е гордост за жителите на град Пловдив и региона. Новатор в музикалните и танцови форми, като нито за миг не прекъсва връзката на съвременното изкуство с дълбоките корени на българския фолклор, обреди и легенди. Спектаклите на Ансамбъла излизат от рамките на традиционните концерти и по един блестящ начин разкриват огромното фолклорно богатство на България от всички етнографски области. Музикалните и танцови изпълнения на ансамбъла ще бъдат представени от 25 артисти на сцената.

До сега са изнесени хиляди концерти във всички краища на България и 53 страни по света като: Франция, Италия, Белгия, Германия, Израел, Япония, Индия, Мексико, Колумбия, Сирия, Алжир и т.н. Ансамбълът си е създал международно име в световната култура – едно уникално постижение за град Пловдив.

Ансамбълът е оставил в съкровищницата на БНТ десетсерийният филм “Танците на българина” и редица други художествени филми и записи от концерти, които ще позволят на публиката да съпреживее незабравими моменти за българския народ чрез неговите единствени по рода си песни, танци и костюми. От създаването си до днес „Тракия” е явление в националната ни култура и „лице” на град Пловдив, присъствайки на всички значими форуми с изяви при откриването им или със самостоятелни концерти.

Sonique

В първите минути на Новата година на сцената ще се качи Sonique, британски певец, музикант и DJ. Тя привлече общественото внимание като член на танцовата група S’Express в началото на 90-те години, но постигна по-голям успех като соло изпълнител в началото до средата на 2000-те. През този период тя достига топ 20 хитове в Обединеното кралство с „It Feels So Good“, „Sky“, „I Put a Spell on You“ и „Can’t Make Up My Mind“ и печели наградата BRIT през 2001 г. соло изпълнител.

Награди: MTV Europe Music Awards, NME Awards, Smash Hits Poll Winners Party, The Record of the Year, BMI Pop Awards, Ivor Novello Awards, International Dance Music Awards, Brit Awards

Деян Славчев – Део

Део, е български телевизионен водещ. Водил е музикалното предаване „Джубокс“ по БНТ 1, както и „Джубокс: любовни квартири“, „Рекламна пауза“ и „Големите 10“ по същата телевизия. Бил е един от водещите на предаването „Това го знае всяко хлапе“ заедно с Димитър Павлов.

Понастоящем е водещ на „Спорт Тото“ по bTV, като преди това е водещ на излъчваните по БНТ тиражи.

Има награда за Цялостен принос в хип-хопа на годишните награди на 359Awards 2016. През 2008 година се снима отново във водеща роля на филма „Прогноза“, режисиран от Зорница София. Део побеждава в благотворителното шоу на Нова Телевизия Vip Brother 3 на 10 май 2009 г. Малко по-късно издава свой собствен албум – „Това съм аз“.Есента на 2011 година се завръща като водещ на шоу в телевизионния ефир – „X Factor“ по Нова ТВ.