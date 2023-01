Пловдив посреща Давид Гета това лято 

Send an email

Организаторите на новия франкофонски фестивал водят преговори още със Zaz и Патриция Каас

Колегите им от Hills of Rock кандидатствали за финансиране по Програма „Наследство“ без да представят кои групи ще докарат под тепетата

Вижте кои са големите фестивали в Пловдив 2023

Световната емблема в клубната електронна и хаус музика Давид Гета ще миксира това лято в Европейската столица на културата 2019. Пловдивчани и гостите на града ще могат да танцуват под звуците на миксовете на трикратния DJ №1 в класацията на британското списание за електронна музика DJ Mag, ако се осъществи едно ново голямо събитие в културния календар за 2023-та година.

Това е международен франкофонски фестивал под наслов „Франкофоли България“, който получава финансиране по отворена покана „Наследство 2023“ на „Пловдив 2019“. Както ви съобщихме по-рано днес през 2023 Фондацията ще инвестира 1 000 000 лв. в ключови събития за града. От общо 64 проектни предложения журито е селектирало 25. Сред познати фестивални имена са: Opera Open, One Dance Week, Hills of Rock, SOLAR FESTIVAL, Shake That Хълм. За първи път в Пловдив ще се проведе новият франкофонски фестивал, който печели съфинансиране в размер на 110 000 лева. Организаторите предвиждат фестивалът да се реализира в рамките на три дни на Гребната база, открити сцени и пространства в градска среда, включително в кв. Капана, както и в отдалечени от градския център места. Те водят преговори още със Zaz, Патриция Каас и други популярни изпълнители от Франция.

Журито по програма Наследство 2023, в състав: Амелия Гешева, Антоанета Димитрова, Десислава

Шишманова, Емилия Арабаджиева, Мария Луцова, Нина Димовска, Пламена Терзиева, е класирало с най-много точки три утвърдени фестивални събития в Културния календар на Пловдив. Това са Opera Open на Държавна опера-Пловдив, One Dance Week на Фондация „Едно“ и Hills of Rock на „Фест Тийм“ ЕООД, който са спечелили всеки един средства в размер на 170 000 лева. Припомняме, че музикалните фестивали бяха част от програмата Пловдив – Европейска столица на културата 2019-а.

Платформата Опера Опън е най-високо оценена с 28,86 точки. През 2023 година Опера Пловдив ще отбележи десетото юбилейно издание на фестивала от 20 юни до 16 август като представи едни от най-знаковите продукции през годините на Античния театър и гарантира силното международно присъствие на артисти.

Очакваме в афиша Стефано Пода да представи „Силата на съдбата“, постановка на Театро Реджо Ди Парма, а едно от ярките имена в оперната режисура в Европа – Вера Немирова, ще постави „Милосърдието на Тит“ от Моцарт, постановка на Операта в Люцерн.

Организаторите на фестивала „Hills of Rock“ го съкращават с един ден. Така най-мащабното културно-масово събитие, привличащо в Пловдив рок фенове от цял свят, през 2023 г. ще реализира петото си издание в рамките на два дни заради световната икономическа криза. Запазените дати са последния уикенд на юли на Гребната. И това е всичко, което са изяснили с проекта си по време на кандидатстването „Фест тийм“ ЕООД. От дружеството дори не са представили кои групи ще докарат под тепетата.

Между 5 и 8 млн. лв. приходи в местната икономика от Hills of rock

Петнадесето юбилейно издание на международния фестивал за съвременен танц и пърформанс ONE DANCE WEEK 2023 ще се състои през месеците май-юни. Ексклузивно ще се представят 2

спектакъла, продуцирани в рамките на Big Pulse – Blue Navy на Уна Дохърти (Ирландия) и Carcass на Марко да Силва Ферейра (Португалия). Както и 2 български премиери – едната е на Гергана Димитрова, а втората в процес на селекция, съобщават организаторите.

С най-високата оценка от журито – 29,14 т. , но с финансиране от 80 000 лева е Драматичният театър в Пловдив за проекта „Едип. В очакване на варварите“, който се базира на части от пиесата „Едип цар“ на Софокъл и текстове на поета Константинос Кавафис и писателят-драматург Александър Секулов. Спектакълът е последната част от трилогията „Пътуващият човек“ след постановките „Одисей“ и „Коприна“.

С 45 000 лв. е подкрепен фестивалът „Солар“ за електронна музика. Локацията на провеждане е отново Гребната база, като аудиторията ще има възможност да се докосне до музикалното изкуството на световно-известните диджеи, които ще представят своето творчество на живо в продължението на три фестивални дни.

Пловдивският фестивал, който стана любим на публиката от цялата страна – Shake That Хълм, влиза в селекцията с 9-то издание, което ще се проведе 01- 03.09.2023 г. Той е финансиран с 40 000 лева.

За фестивала „Улица Станционна“ са гласувани 25 000 лв. Събитието предизвика интереса на пловдивчани и гостите на града през 2021 г., когато затвори ул. „Иван Вазов“ за двудневен празник в дните около Съединението на България. Сред одобрените проекти е конференцията SPIKE Bulgarian Music Showcase с участието на представители на музикалната индустрия и артисти от цял свят – финансиране 20 000. Същите средства са заложени и за проекта „Последното бягство на Дон Жуан“ на Деян Донков по пиеса на Недялко Славов.

С 15 000 лв. е подкрепена фондация „Музикартисимо“ за изключително успешния проект „Младежка платформа PROGRESIVE – оркестър, камерни ансамбли, солисти“. В програмата за тази година младите музиканти ще концертират в Епископската базилика, под диригентството на Славил Димитров.

Проектът „Altitude/Altitude – Ancient Theatre Plovdiv“, който през 2021-ва с видео мапинг и електронна музика “съживи” Альоша, в тазгозишното си издание печели 10 00 лева.

Идеята на организаторите е да създадат специално аудиовизуално 3D съдържание, да продуцират рекламен и музикален филм за Пловдив и Античния театър. С продукцията те ще се включат в международна кампания за популяризиране на културно-историческото наследство на България.

Пълният протокол от селекцията на журито с одобрените и отхвърлени проекти можете да намерите тук.

Списъците с класирани проекти по двете направления приключиха с изчерпване на определените по настоящата отворена покана средства, както следва: за „Категория 1. Фестивали и големи събития“ – 850 000,00 лв., за „Категория 2: Малки проекти“ – 150 000,00 лв.

Всички селекционирани кандидати имат на разположение десетдневен срок, за да потвърдят или откажат предложената селекция и да пристъпят към подписване на договори и реализация на плануваните събития, съобщиха от Фондация „Пловдив 2019“.

