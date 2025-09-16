Жена на 43 години беше намерена мъртва в Гребния канал в Пловдив тази сутрин. Сигналът е подаден на телефон 112 около 8:20 ч., съобщиха от МВР.
На място веднага са пристигнали екипи на полицията, които са извадили тялото от водата и са установили самоличността на жената.
Причините за смъртта все още не са ясни и предстои аутопсия, която да изясни обстоятелствата около трагичния инцидент.
Към момента от полицията не разкриват повече подробности.
Медийните архиви показват, че през последните 12 годините във водите на канала са намерили смъртта си поне четирима души:
- През юли 2022 г. бе намерен 32-годишен мъж, който по-късно почина в болница.
- През май 2017 г. 43-годишен мъж се удави в канала.
- Един от най-трагичните случаи е от септември 2013 г., когато 17-годишен младеж загуби живота си, след като скочи в канала, за да се разхлади.
- По-рано същата година, през май, 61-годишен мъж беше изваден мъртъв от водите.
245 коментари
For those looking to save big on pills, I suggest visiting this archive. It shows shipping costs. Good deals found here: п»їhttps://polkcity.us.com/# medicine from mexico.
п»їActually, I found a helpful report about Indian Pharmacy exports. The site discusses WHO-GMP protocols for generic meds. If anyone wants Trusted Indian sources, visit this link: п»їthis link. Cheers.
п»їRecently, I came across a useful resource about Indian Pharmacy exports. It details how to save money when buying antibiotics. If anyone wants factory prices, take a look: п»їkisawyer.us.com. Good info.
For those looking to save on pharmacy costs, I recommend checking this archive. The site explains where to buy cheap. Discounted options available here: п»їhere.
п»їTo be honest, I came across a great article regarding buying affordable antibiotics. It explains WHO-GMP protocols for generic meds. For those interested in cheaper alternatives, visit this link: п»їhttps://kisawyer.us.com/# indian pharmacy paypal. Cheers.