От общината отхвърлиха обвиненията от ПП-ДБ

Община Пловдив категорично отхвърли обвиненията срещу градската управа, отправени от съветниците от ПП-ДБ и бившият шеф на инспектората Асен Стефанов днес, като ги определиха като внушения за бездействие по отношение на опазването на общинската собственост.

„По казуса с ресторант „Ривиера“ районната администрация в „Тракия“ е предприела редица действия – издавани са заповеди, водени са съдебни производства, извършвани са проверки и са съставени актове за административни нарушения. Има съдебно решение на ВАС, съгласно което са започнали нови процедури по реда на ЗУТ, които към момента са в ход. По отношение на твърденията за „загуби“ за общинския бюджет, не е ясно по каква методика и на какво основание са изчислени посочваните суми. Всяко твърдение за бездействие следва да бъде доказано с конкретни факти и правни аргументи, каквито към момента не са представени.

Относно поземления имот с идентификатор 56784.539.591 Община Пловдив е предприела активни правни действия, като е заведен иск за собственост и в момента тече съдебна процедура пред Окръжен съд – Пловдив. Наличието на вписана искова молба защитава интереса на общината и спрямо всички последващи приобретатели на имота.

Община Пловдив ще продължи да защитава общинската собственост по законов ред и изразява несъгласие политически спекулации да подменят фактите“, се казва в позиция на градската управа по повод днешната пресконференция.