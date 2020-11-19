Нови 3938 случая на коронавирус за последното денонощие, в Пловдив – 464

Процентът на положителните проби отново е почти 40%

При направени общо 9949 теста за последните 24 часа 3938 са положителни за коронавирусната инфекция. Така броят на заразените активни случая става 75 526.

Хоспитализирани са 5629 души, като за изминалото денонощие те са 166 , 313 от тях са в интензивно отделение.

Излекувани са 944 човека, но остава висок и броят на починалите хора – 117.

Разпределението по области е:

София град – 990, Пловдив – 464, Варна – 259, Стара Загора – 219, Благоевград – 210, Бургас – 183, Русе – 181, София област – 141, Плевен – 118, Габрово – 111, Пазарджик – 107, Силистра – 99, Велико Търново – 98, Хасково – 91, Сливен – 86, Монтана – 77, Ямбол – 77, Перник – 67, Добрич – 65, Шумен – 60, Кюстендил – 51