Десетки разпробити сгради-паметници заради украсата

Десетки фасади на сгради културни ценности са разпробити с нови дупки за поставяне на коледната украса по Главната улица „Княз Александър I“. Светещите снежинки са монтирани с поставянето на анкер куки във фасадите на 30-ина сгради в историческата зона на Пловдив сред сгради на по над 100-години.

Новите куки на повечето места са поставени до вече съществуващи други такива, около които вече има образувани пункнатини по мазилката

Анкерите са поставяни на нови места, където досега не е имало дупки. Някои от тези сгради вече са разпробити от множество кабели и подобни хаотично поставени материали, въпреки че са исторически ценности, но явно и местната власт няма никакъв интерес да се погрижи тези ценности – мнозинството от които са частна собственост – да бъдат опазени. Сред тях има и немалко, които са в доста добро състояние и скоро ремонтирани, но също са получили нов анкер, понякога централно в някой архитектурен орнамент. Сред множеството разпробити исторически сгради са залата за временни експозиции на Градската художествена галерия, бившето кино Екселсиор и много други.

Липсата на адекватна организация с монтажа на коледната украса бе демонстрирана преди дни с монтирането с анкерни болтове в самата настилка на Главната на площада до Копчетата. Тя дори предизвика проверката от Общинския инспекторат. През тази седмица една от арките бе ударена от общински автомобил и бе премахната и на място в момента са останали само дупките, унищожили паветата, поставени преди повече от 15 години, но разбити за изкаралата само няколко дни украса. Няма информация дали отношението с частните сгради паметници на културата е същото и изобщо мислено ли е за възстановяването им след разпробиването им тъкмо през зимата, когато проникването на влага и променливи температури създава най-голяма опасност за устойчивостта на мазилките.