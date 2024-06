Какво да правим в Пловдив (28.06–04.07)

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова

28 юни

Smokie

Екипът, който скоро ще отпразнува своята 60-годишнина, има издадени 26 албума, повече от 30 сингъла и продадени над 30 милиона копия, както и спечелени няколко златни и платинени сертификата.

Над дузина от песните на Smokie отдавна са се превърнали в истинска класика, с която са израснали цели три поколения слушатели – това са „Don’t Play Your Rock’N’Roll To Me“, „I Can’t Stay Here Tonight“, „If You Think You Know How To Love Me“, „Needless and Pins“, „For a Few Dollars More“, „Mexican Girl“, „I’ll Meet You at Midnight“, „Oh Carol“, „What Can“ I Do“, да не говорим за мега хита за всеки дансинг Living Next Door To Alice!

В момента Smokie се състои от петима членове: Steve Pinnell (барабани), Mick McConnell (китара), Pete Lincoln (вокали), Martin Bullard (клавишни) и Luke Bullard (бас китара).

Въпреки че биографията на групата е белязана от множество болезнени и дори трагични събития, днес музикантите изпитват нестихваща страст към музиката си повече от всякога, а непрестанните концертни турнета по всички континенти на света само доказват, че музиката на „Smokie“ е безсмъртна.

Летен театър Пловдив

20:00 часа

Международен фестивал за франкофонска песен „Златен ключ“

Тази година духът на Фестивала ще бъде свързан с „шоколад и шансони“, тъй като френският майстор Венсан Гайо ще представи и предложи специални шоколади и сладки лакомства, от които обещава, че не се пълнее. За да е пълно удоволствието ще отбележим и френския празник на музиката и настъпващото лято с два великолепни концерта.

В Пловдив ще пристигнат скъпи гости, които ще поднесат много приятни и неочаквани изненади за публиката в залата. Тази година, благодарение на помощта от партньорите, сцената за концертите в ДК „Борис Христов“ ще се превърне във френско кабаре от началото на миналия век с ретро мебели. Интересна мултимедия като фон ще пренесе зрителите духом във Франция, която освен страна на шансона, тази година е и домакин на Олимпийските игри.

„Както за спорта, така и за музиката няма езикова бариера, а шансонът е любим на всички възрасти, ето защо този Фестивал се ползва и се развива с такъв успех и се утвърди като най-големия такъв формат за Балканите“, споделя директорът на Алианс Франсез в Пловдив – Теофана Брадинска-Ангелова.

Вече повече от три десетилетия в Пловдив се отбелязва „Празника на френската музика“, едно събитие започнало от Франция през 1985г. по инициатива на министъра на културата Жак-Ланг, когато музиканти, любители и професионалисти пеят и свирят свободно за собствено удоволствие и за удоволствието на публиката. Превърнало се в изключително завладяващо и положително зареждащо събитие, днес то се случва по цял свят, в над 120 държави на петте континента, където има Френски алианси и културни центрове. Посланието на този празник е „Правете музика” и 21-вото издание на Международния фестивал за франкофонска песен „Златен ключ“ – Пловдив 2024г. се вписва изцяло в тази инициатива като неговата медийна популярност става все по-голяма.

По традиция, Фестивалът ще бъде открит от Пламен Панов, заместник-кмет по култура, археология и туризъм на община Пловдив, в присъствието на много официални френски и български гости.

Най-голямата франкофонска телевизия TV5 Monde е дългогодишен и неизменен партньор при провеждането на Международния фестивал за франкофонска песен „Златен ключ” в Пловдив, като сега ще представи и световната, културно-образователна, стрийминг платформа TV5 MONDE plus. Платформата е безплатна и дава достъп до сериали, френски филми, игрални и документални, а тази година там ще бъдат споделени и двата концерта от град Пловдив.

Единият е на Антония Маркова, първият лауреат на този международен форум, която днес има своя самостоятелна кариера, но ще видим и бъдещи музикални звезди, идващи от цяла България.

Вторият концерт е на талантливите братя близнаци от дуета “Jessandwest”, много известни вече във Франция, които са подготвили нова и атрактивна програма за участието си в Пловдив. „Jessandwest” е дует спечелил всички възможни награди на формата „Талантите на Франция” през 2019 година – на жури, публика, за автори и композитор и др. Те споделят, че са влюбени в Пловдив, а отскоро са и лауреати на телевизионният формат „Гласът на Франция”. Ангажирани с пълен календар от участия, те с удоволствие намериха възможност да дойдат отново за концерт на Фестивала. Специално за тях в Пловдив ще дойде да ги поздрави от сцената и вдъхновяващата Олга Василенко.

Фестивалът е под мотото „Празник на музиката” и както по цял свят, той се прави с изключителното съдействие на местните общини. Концертите са винаги с вход свободен. Община Пловдив е неизменен партньор при провеждането на Международния фестивал за франкофонска песен „Златен ключ“, както и най-голямата франкофонска телевизия TV5Monde.

Дом на културата Борис Христов

TApWATER @ Club Fargo

Навън е топло, затова елате да се разхладите при нас

TApWATER ще отвори кранчето на разнообразната си музикална селекция, която не познава жанрови ограничения.

А на бара можете да се насладите на сезонното ни меню с авторски коктейли и вариации на вечни класики.

Club Fargo

21:00 часа

The Great Value / Vol. 56 : 28.06

Пек, гларус, мараня

Глух писък на шот

Бариерен риф

Но и китарен…

Там или медуза!

Rock Bar Download

23:00 часа

Tommy Riverra at Bally Club

Дълбоките бас линии, ритмичните елементи, енергичният, динамичен и мелодичен звук на House, Deep, Tech, Afro, Electronica са характерни за музиката, която описва Tommy Riverra!

Bally Club

20:00 часа

Tales and Cocktails @ Котка и Мишка

Петък вечер ще пренесем ваканционния вайб в бара и ще усетим сладката целувка на морето по соления ръб на чашата.

Специален поп-ъп бар ще ви изкушава с ледени маргарити и класически sour вариации, а майстори на напитките ще са Весо и Диана.

Те ще ви потопят в магията на коктейлите и ще предизвикат сетивата ви с неустоима комбинация от вкусове и аромати.

Бар Котка и Мишка

21:00 часа

29 юни

Приказка за цар Салтан

История, изпълнена със завист, измами, бедствия, но и с чудеса, с вълшебства.

Държавен куклен театър

10:30 часа

11:45 часа

Пътят към върха

Четвъртото издание на „Пътят към върха“ с повече от 50 артисти, които ще се разгърнат на общо на 6 сцени, ще превземе хълма Бунарджика. На 29 юни 2024г. с начало в 16.00 часа и край в 22.30 часа, пловдивчани и гости на града ще имат възможност да се насладят на класическа, джаз и поп музика, ще има DJ и множество изненади, които включват участието на публиката на импровизираните сцени.

Ha сцената на върха на хълм Бунарджика ще е големият концерт – ABBA SYMPHONIE с участието на Люси Дяковска и Милица Гладнишка заедно с Плевенската филхармония – един от първите оркестри в България, готови да разчупят музикалната си програма и репертоар и всичко това под диригентската палка на младия и талантлив Георги Милтиядов, който е автор на аранжиментите и пианист. Началото на върха е в 21.00 часа. „АББА Симфони“ включва песни на вечната и обичана в цял свят шведска четворка, в изцяло нов симфоничен аранжимент.

На 6-те сцени ще видим още Hot Club De Plovdiv, Оркестър за всички – Къща за музикални вълшебства „Дивизи“ и ЦНСТ „Детска къща“, Деца срещат джаза – Music Space, Кейко Танака –флейта, Брас -квартет „Августа Траяна“, Мартин Денев DJ set и Галерия „Етерна“.

Сцена 1– АКВЕДУКТ, между 17.30 – 20.00 часа

„Оркестър за всички“, Къща за музикални вълшебства „Дивизи“ със занимателна музикознайница за малки и големи, концерт на детски камерни състави, Детски оркестър „Дивизи“ и Камерен оркестър със солисти Борис и Симеон Стойчеви – ученици в НУМТИ „Добрин Петков“, Пловдив. Диригент е Иван Русев – студент в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, Пловдив. Идейната концепция е на доц. Диана Петкова.

Сцена 2– АЛЕЯТА ПРЕД ЛЕТЕН ТЕАТЪР БУНАРДЖИКА, начало в 16.00 часа

Галерия „Етерна“ очаква малчуганите и техните родители на детска работилница „Нарисувай лятото с тебешир“, под вещото ръководство на педагози по изобразително изкуство.

Концерт „Децата срещат джаза“ – отворена сцена с образователна цел, без възрастови ограничения. Малки и големи ще могат да импровизират заедно с утвърдени джаз музиканти. В това необикновено пътешествие, участниците ще бъдат водени от Петър Койчев – китара, Живко Братанов – пиано, Преслав Пеев – саксофон, Христо Минчев – бас, Александър Каменов – барабани, Светлина Христова – водещ и вокал. В концерта ще участват деца и младежи, изпълнители от Музикален център Music Space.

Сцена 3 – ФИТНЕС ПЛОЩАДКАТА, между 17.30 – 20.00 часа

Концерт на Брас-квартет „Августа Траяна“ от Стара Загора. Уникалният тромбонов брас-квартет ще ни представи богат репертоар от различни епохи и жанрове, евъргрийни и съвременни джазови произведения. Съставът от виртуозните тромбонисти е сформиран по идея на Стилиян Митев, дългогодишен водач на тромбоновата група в оркестъра на Държавна опера – Стара Загора. Той събира талантите Димитър Тенев, Димитър Димитров и диаманта на групата Катрин Шул, които също са част от оркестъра на операта.

Сцена 4 – JAZZ , между 17.30 – 20.00

Концерт на „Hot Club de Plovdiv“ – джаз квартет, ориентиран към корените на мануш джаза. Групата е в състав: Петър Койчев (китара), Любомир Толумбаджиев (цигулка), Момчил Ангелов (китара) и Христо Минчев (контрабас). Четиримата музиканти следват автентичното за началото и средата на ХХ век, суинг звучене на Джанго Райнхард и Стефан Грапели. Едно пътешествие през времето и „златните години на европейския джаз“.

Сцена 5 – ПОСЛЕДНИЯТ ЗАВОЙ ПО ПЪТЯ КЪМ ВЪРХА, между 17.30 – 20.00 часа

Концерт на флейтистката Кейко Танака. Тя е родена в Япония, а в момента е водач на флейтите в Държавна опера – Стара Загора

Сцена 6 – НА ВЪРХА, начало – 19.30

Диджеят Мартин Денев представя новия си DJ set. Мартин е пианист, кийбордист, композитор и Диджей. Завършил е Музикално училище в Пловдив с пиано, след това Консерватория в Ротердам, Нидерландия, със специалност „Джаз“. Следва една година „Джаз пиано“ в Бъркли, Бостън, а след това „Латино пиано“ в Сантяго де Куба. Мартин е участвал на стотици фестивали и форуми на пет континента и е делял сцена с някои от най -изявените музиканти и певци на нашето време. В „Пътят към върха“ Мартин Денев участва за пореден път, като и сега той е подготвил интересна програма.

От 21.00 часа – Концерт ABBA SYMPHONIE с участието на Люси Дяковска, Милица Гладнишка и Плевенската филхармония, диригент Георги Милтиядов

Времетраене на концерта – 1.30 мин.

Хълм Бунарджика

Opera Open 2024: Турандот – Пучини

Диригент – Григор Паликаров

С участието на Хачатур Бадалян, Таня Иванова, Евгения Ралчева, Божидар Божкилов

Античен театър

21:00 часа

Включи квартала – Театър в парка

Фестивалът „Включи квартала – Театър в парка“ отново ще оживи любими пловдивски паркове и ще зарадва любителите на театралното изкуство през летните месеци. За шеста поредна година, парковите пространства на районите се превръщат в театрална сцена на открито, където пловдивчани могат да се забавляват със спектаклите „Всичко за мъжете“, „Докато смъртта ни раздели“ и „Трудни за обичане“, а за най – малките ще има три невероятни детски мюзикъла от Детска вокална група „Бон-Бон“. Идеята на фестивала е подчинена на популяризиране на театралното изкуство. Организират се театрални вечери, отворени за всички хора, без значение от възраст, пол, етнос, образование или интереси.

29. 06. 2024г. – „Вълшебната корона“ – район Западен, „Братска могила“ ( източната част на парк „Отдих и култура“ )

DOG FEST at Plovdiv Stage Park

Български Киноложки Клуб има удоволствието да бъде част от Plovdiv Stage Pаrk за сезон 2024.

Както винаги сме подготвили интересна и разнообразна програма за нашите четириноги любимци и техните хора, както и традиционното изложение Всичко за кучето.

Елате да се забавляваме заедно, да се насладим на слънчевите лъчи, да обсъдим различни кучкарски теми, да послушаме приятна музика и да хапнем вкусна храна в парка!

Очакваме ви с широка усмивка и добро настроение! Не забравяйте и вашия четириног приятел!

Plovdiv Stage Park

29.06 – 30.06.2024

PINK TSONK & SUNSHINE || VOL.3 || 29.06.24

Познавате ги, срещате ги почти всеки ден, НО, не всеки ден са зад пулта! Това са Pink Tsonk & Sunshine

На 29 юни, в пика на лятото е време да завъртим плочите с най-великите хитове от 80-те и 90-те! Правим димни ритуали за топло време и ви очакваме на отворения бар.

В хода на вечерта, партито ще се пренесе вътре, за да продължи подобаващо

Рап, денс, диско, поп и още куп стилове, хитове, епохи и любими ритми ще ни разтанцуват на ул.Гладстон 1 (първи етаж).

Bee Bop Café

19:30 часа

Havana Nights Swing Party – суинг парти с Rhythm RACCOONS

Лято е и ни изпълва тропическо настроение! Ела на Havana Nights Swing Party, където ще съчетаем кубински джаз с винтидж суинг ритъм за една гореща танцувална вечер.

Започваме в 20:30 с кратък урок на тема Dips, след което отваряме дансинга за суинг до сутринта. Очаквай и специален пърформънс от най-новите ученици на Rhythm Raccoons.

Барът на Casa de Cuba ще е зареден с всеобразни алкохолни изкушения, а за гладните кухнята ще работи до 22:00.

Чакаме те там, с цветя в косите и ризи на палмички, готови за летни танцувални страсти.

Casa de Cuba

20:30 часа

.Пафф, Биг Тони и Шишкавели в Bally Club

Заповядайте на 29 юни в Bally Club да отбележим Петровден с .Пафф, Биг Тони и Шишкавели.

На имен ден се идва без покани. Очакваме те за една неповторима вечер!

Начало 19:00 часа на улицата пред клуба, след това продължаваме горе.

Bally Club

19:00 часа

30 юни

Принцесата и свинарят

Магията на кукления театър се връща при малките зрители!

Държавен куклен театър

10:30 часа

11:45 часа

Балетна гала вечер на талантите на DS Magnifique

Дом на културата „Борис Христов“

Градски дом на културата Борис Христов

19:00 часа

Включи квартала – Театър в парка

Фестивалът „Включи квартала – Театър в парка“ отново ще оживи любими пловдивски паркове и ще зарадва любителите на театралното изкуство през летните месеци. За шеста поредна година, парковите пространства на районите се превръщат в театрална сцена на открито, където пловдивчани могат да се забавляват със спектаклите „Всичко за мъжете“, „Докато смъртта ни раздели“ и „Трудни за обичане“, а за най – малките ще има три невероятни детски мюзикъла от Детска вокална група „Бон-Бон“. Идеята на фестивала е подчинена на популяризиране на театралното изкуство. Организират се театрални вечери, отворени за всички хора, без значение от възраст, пол, етнос, образование или интереси.

30. 06. 2024г. – „Песни и танци от всички мюзикъли събрани в едно“ – район Централен , Акведукт на хълм Бунарджик

Английски езиков клуб RANDOMLY

Притесняваш ли се да говориш на английски?

Разбираш и имаш речников запас, но думите не идват в правилния момент, а произношението ти звучи странно?

Искаш ли да направиш нова, вълнуваща крачка това лято?

Ива Тимсън-Неделчева и Офлайн кафе ти дават възможност да упражняваш английския си език в приятелска, неформална среда, на студена лимонадка и без скучни уроци, домашни и губене на време.

Събираме се, говорим, играем игри, споделяме какви са целите ни, планираме заедно темите и се усъвършенстваме все повече!

Заповядай тази неделя, от 18:00 в Офлайн кафе – в Капана, ул. Георги Бенковски 50, за да си поговорим на английски!

Цената за участие е 15 лв с включена напитка от бара на Офлайн кафе.

Offline Café

18:00 часа

