Какво да правим в Пловдив (25.03– 31.03)

Тази седмица в Пловдив ще се насладим на една от най-обичаните опери и ще насладим на изложба за бита и културата на българите

Снимка: Димитра Лефтерова

25 март

„Преход в пространството” – изложба графика на Марио Базел

От 25 март до 13 април самостоятелен дебют в Градската художествена галерия ще направи младият график Марио Базел. На първия етаж в Залите за временни експозиции (ул. „Княз Александър I“ №15) той ще покаже близо 60 графични произведения – отпечатъци (гравюри върху дърво, pvc и други повърности) и рисунки с туш и перо. За изложбения си проект „Преход в пространството“ авторът споделя:

„Изкуството за мен се изразява в емоция, превърната във форма и субекти. То е търсене на усещането за вибрация, за едно невидимо движение, форма, която разбива собствените си граници, един кратък момент, оставащ вечно запечатан в пространството.“

Зали за временни експозиции, първи етаж, ул. “Княз Александър I” №15, Пловдив

Градска Художествена Галерия – Пловдив

25.03 – 13.04.2022

Криворазбраната цивилизация

Елате и вижте криво или право я разбираме тая цивилизация!

Как момите се цивилизоват и превръщат в евро-пейки и кой евро-пън е виновен за това.

Театър “Хенд”

19:00 часа

Картини от Piazzolla – камерен концерт

Калоян Куманов – гост – акордеон

Виктория Каридова – цигулка

Ралица Ботева – пиано

Епископската базилика на Филипопол

19:00 часа

Капан за самотен мъж

Група умело подбрани професионалисти се заемат да извършат най-трудната измама в света: да убедят един мъж, че е женен за жена, която изобщо не познава. За да се извърши подмяната на съзнанието му, се прилагат всички известни прийоми и техники на театъра и киното. Изкуството е призвано да скрие истината и да я замени с напълно нова. Залог са не само няколко милиона долара, но и професионалната репутация на всеки един от участващите в спектакъла.

Драматичен театър – Пловдив

19:00 часа

Концерт на Живко Петров Трио (JP3)

Change The Way – Четвъртия студиен албум на Живко Петров Трио /JP3/ се появява във време, в което живота и ежедневието ни се промениха драстично и света се опитва да се приспособи към „новото нормално “. Промяната не е само във външния свят, музиката в албума не прилича на тази в Understandable, It’s A Dream или Between The Worlds. Дори и състава на триото е променен – Димитър Карамфилов поема контрабаса от Веселин Веселинов – Еко. Независимо от различното звучене, при създаването на пиесите Живко Петров отново е следвал най-важното за него и основния му приоритет в музиката – мелодията е водеща и център в албума. Пиесите са изключително изчистени, концентрирани и няма нищо излишно, което да попречи на основната линия, която насочва слушателя да обърне поглед навътре, към себе си. Пиесите водят към различни състояния – от аристократизма на едноименната „Change The Way” и „One More”, вътрешният конфликт в „Berlin”, през порива за танц в „It’s A Thrill”, и песен в ”A Song”, до пълното спокойствие, дори медитативно усещане в „Now I See, Sign” и „Spinning Wheels”. В „Change The Way”, Живко Петров отново е включил пиеса – препратка, това е „Memories Of A Summer With You” от соловия „Ten”, специално аранжирана за триото. Изживяването от музиката в „Change The Way” най-добре може да бъде описано с посланието на JP3, което ще намерите в албума!

Специално за жителите и гостите на Пловдив на концерта ще бъдат премиерно изсвирени няколко теми от новия албум на триото, който ще бъде записан в началото на 2022 година „Enjoy our music”!

Драматичен театър – Пловдив

19:00 часа

Социална вечер

Социалните вечери се завръщат в Офлайн кафе!

Установената традиция, която събра толкова много хора се завръща след дълга почивка!

С компания или без компания, заповядайте и се впуснете в предизвикателството на парти игри с напълно непознати.

Offline Café

19:30 часа

SMOGB at The Post

Този петък при нас ще пуска музика- SMOGB.

Бар Пощата – The Post

21:00 – 03:00 часа

Pearl Jam Tribute

Pearl Jam е една от най-популярните Американски гръндж групи. С многобройни сингли и клипове и милиони продадени албуми по света.

За нас е огромно удоволствие да ви поканим на трибют изпълнен от едни от най-добрите музиканти на клубната сцена у нас.

В деня на концерта цената на билетите на входа ще е 20 лв.

Rock Bar Download

21:00 – 00:00 часа

PERIL at BALLY CLUB

PERIL е креативен и талантлив диджей с модерен поглед на електронната музика, който ще ни представи актуална селекция, която е гаранция за настроение през цялата вечер.

Bally Club

21:00 часа

19 март

Дядо вади ряпа – в Пловдив

Любимата народна приказка “Дядо вади ряпа” се преражда на куклената сцена в нов, небивал вариант, изпълнен с музика, смях и ярки персонажи. Присъединете се към Дядото и неговата дружина и заедно ще открием колко ценно е да работим заедно, въпреки различията си.

Спектакъл за деца

Препоръчителна възраст: 2+

Билет:

за един – 10 лв.

за двама – 18лв

за трима – 24лв като всеки следващ билет струва 8лв

Театър “Хенд”

11:00 – 11:45 часа

„Малки Откриватели“ зелен живот в Mall Plovdiv

Два поредни уикенда клубът „Малки Откриватели“ на National Geographic KIDS ще гостува в Mall Plovdiv. Децата ще се учат как да бъдат по-природосъобразни чрез образователните игри, които сa подготвили.

26.03 – 27.03.2022

Mall Plovdiv

12:00 – 18:00 часа

Chernobyl Just Before the War

Потапящо Арт Изживяване с Фотографии и Колажи.

Заповядайте да се разходите из едно автентично изоставено пространство, където ще можете да разгледате оригиналните фотографии и колажи, разказващи за пътуването на автора до Чернобил през Февруари 2022г.

ABANDONED BULGARIA PHOTOGRAPHY

Ще можете да видите оригинални фотографии от скорощното пътуване на автора до Чернобил и призрачният град Припят.

Ще чуете историята на един от последните пътешественици, които успяват да посетят зоната преди да бъде окупирана от Руските войски на 24 Февруари 2022г.

ARTODOXAL

Стряскащи психеделични и политически некоректни колажи , които отразяват опитите на автора да интегрира събитията които се случват в Чернобил след руската инвазия.

Булевард Източен 10, 4017 Пловдив, България

18:30 часа

Опера “Трубадур” от Верди

Едно от най-обичаните оперни заглавия – „Трубадур“, има всички важни съставки за добър театър: любов, омраза, политика и интриги. Музиката на Верди остава задълго да звучи в съзнанието на зрителя с типичните негови увличащи мелодии и енергични хорови сцени, приканващи към революционни настроения. За славата на „Трубадур“ помага и екзотичната романтика, с която е обрисуван животът в циганския табор. Премиерната постановка е дело на международен екип, който вече омагьоса пловдивската публика с фентъзи визията на „Хофманови разкази”.

Градски дом на културата „Борис Христов”

19:00 часа

Monkey Mixes & Cocktails

Любимото уиски на мнозина ще бъде в главната роля в три авторски коктейла, подготвени от нашия бармански колектив специално за вечерта.

А за музиката ще се погрижи Ilko, така че се гответе за много afro, soul, funk и boogie танци!

Club Fargo

20:00 – 04:00 часа

MILKO PANEV & ANGEL KOSTADINOV @ BALLY CLUB

Събота в BallyClub за доброто настроение на гостите в клуба, ще се погрижат талантливите диджей – MILKO PANEV & ANGEL KOSTADINOV. Oчаква Ви динамична селекция, танци до сутринта, с весели и усмихнати парти хора. Не забравяйте да сложите танцувалните си обувки, защото наистина ще имате нужда от тях…

21:00 часа

Bally Club

27 март

Тя, той и още двама-трима

Комедията „Тя, той и още двама-трима” е своеобразен наръчник, за това как една жена трябва да воюва за своето щастие. „Смъртоносният секстет” Аня Пенчева, Александър Кадиев, Кирил Ефремов, Ненчо Илчев и Тихомир Благоев ни разказват за живота такъв, какъвто мислим, че не е. Пет театрални миниатюри. Пет различни разказа за любовта през погледа на жената. Шест различни съдби, всички от които завършват гибелно за любовта на живота на жената на средна възраст. Жена, която е орисана да изживее живота си сама, заобиколена от лудия свят, който ни обгръща. Тя е такава каквато е – грижовна, добра, раздаваща се, малко луда, своенравна, винаги търсеща доброто, понякога отдадена на живота, но целяща едно – да създаде семейство и да остави следа след себе си, но… уви. Понякога отчаянието е над всичко!

Градски дом на културата “Борис Христов”

19:00 часа.

