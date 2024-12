Какво да правим в Пловдив (20.12–26.12)

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова

20 декември

Коледен концерт

Дамски хор „Тримонциум“ с диригент Ваня Атанасова и хормайстор Мая Йорданова, организира празничен концерт по повод предстоящите Коледни празници.В концерта ще бъдат изпълнени хорови творби от Хендел, Адолф Адам, Добри Христов, Рада Славинска, Рамиро Реал, Боб Чилкот, Петър Динев и др. Те ще прозвучат с клавирен съпровод на Диана Кънева. В някои от творбите ще се включи и съпровод на флейта от Албена Карталова, както и съпровод на ударни инструменти от Виктор Апостолов, ученик на Симеон Попов от НУМТИ „Добрин Петков“ Пловдив.

Читалище „Антим Първи – 1937”

18:30 часа

Слово и образ

Временната изложба „Слово и образ“ ще ви отведе в два различни, но свързани от християнската вяра периода от българската история – Средновековието (V – XV в.) и Възраждането (XVIII – XIX в.). Всеки от тях носи специфични разбирания за света и за връзката с божественото. Православната вяра е изградена върху изначална симбиоза между Слово и Образ (Бог Син). Но образът не е подчинен на словото, а го допълва, тълкува и обогатява.

Изложбата е не само поглед към миналото, но и възможност за изследване на човешкия стремеж към търсене на смисъл и божествено присъствие през вековете.

Регионален археологически музей

20.12.2024 – 25.03.2025

С най-голямо уважение

автор и режисьор Камен Донев

Голяма зала

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

Венецианска загадка

ПРЕМИЕРА

от Джузепе Берто, режисьор Здравко Митков

Камерна зала

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

Бохеми – Пучини

Диригент – Григор Паликаров

Солисти -Томас Павилионис, Валери, Свилен Николов, Алпер Юнлютюрк, Божидар Божкилов, Ана-Мария Спатарис, Исидора Молес, Михаил Пулиев, Николай Бачев, Райко Пантелеев, Живко Пейчев

Дом на културата Борис Христов

19:00 часа

Премиера на „Паметта за храната“

Заповядайте на премиерата на брой №38 на Нула32 – „Паметта за храната“! С участието на авторката на централния репортаж Борислава Хубенова и редактора Илия Димитров.

Заповядайте, за да вкусим темата на броя заедно! Благодарение на Борислава, която ще е приготвила лично една от рецептите в текста си като комплимент за гостите на премиерата. Разбира се и за да отпием по свежа напитка или две в прекрасната атмосфера на домакините ни от POLITICO

POLITICO Speakeasy

19:30 часа

Само Хитове в Петното Този Уикенд

Нашите селектори Любо и Радо са си взели тежките торби с музикални хитове и още от петък ще започнат да ги споделят с вас.

Знаете при нас танците, забавата и вкусните коктейли са гарантирани! Елате да загреем за празниците!

Петното на Роршах

22:00 часа

21 декември

Коледата на Пин и Поли

Понякога мечтите са толкова големи, че стигат за двама, дори за всички!

10:30 часа

11:45 часа

17:00 часа

Държавен куклен театър

Мечо Пух

Мюзикъл за деца

Дом на Културата „Борис Христов“, Пловдив

17:00 часа

Светлина и надежда в Стария град 2024

от 11:00 до 13:00 часа, Къща „Клианти“

Работилница за изработване на български шевици – съвместно събитие с Колектив за българска шевица и занаяти „Р. Чуканова – 1968“ към Народно читалище „Алеко Константинов – 1897“ – Пловдив

11:30 часа, Балабанова къща

Концерт на мандолинен квартет

19:00 часа, Късноантична сграда „Ирини“

„Абсурдна Коледа“ по текстове на Уди Алън – театрално представление на Училище за таланти под ръководството на Даниел Ангелов

Отчаяни съпрузи

БОЙКО КРЪСТАНОВ, ЯВОР БАХАРОВ И ДАНИЕЛ ПЕЕВ ще Ви разсмеят до сълзи с размислите си за жените и историите за живота по двойки!

МИТКО – ХИНДРИКСА ще се погрижи за музиката, за да е пълен купонът!

*Комедията не се препоръчва за лица под 16 години.

Дом на културата Борис Христов

19:00 часа

Soulful Vibes vs. Electronica by Denitza @ Politico Speakeasy

Влез в света на музикалните експерименти с Denitza. Тя започва своите участия с тематични партита под заглавието Good Vibes. По-късно става част и от аудио-визуалния колектив Melformator и resident DJ на поредицата партита Nordic Soundscapes. Подгрявала е Janus Rasmussen от исландското дуо Kiasmos. Взима участие в първото издание на проекта Altitude Attitude със сет на Небет тепе.

Нейната музика е звучала на събития и локации като artnewscafe, Electric Orpheus, All together now, One Dance Week, Капана Фест, FLUCA, VOID, Tell me, К.Е.В.А., Micro, BRUT, Kanaal и други. Когато тя е зад пулта, може да ни се причуе „лилав космически техно рап“, както сама описва стила си пускане.

Politico Speakeasy

21:00 часа

Woomb на живо в Bee Bop Café, Пловдив

Woomb представят в Пловдив дебютния си миниалбум To Never Fear the Sun, който може да бъде открит във всички стрийминг платформи.

Песните на Георги Линев и Христо Йорданов вече имат дълъг път. Официалната им поява идва след като те са представяни не само из страната, но и на международната сцена, както и в ефира на Sirius XM, KEXP, Radio Eins.

Woomb дебютираха през лятото на миналата година и за това кратко време намериха отдадена аудитория и направиха първи международни изяви. През 2025 г. ще имат участие на един от най-големите световни шоукейси – ESNS в Холандия, MENT в Словения и SXSW в САЩ.

Bee Bop Café

20:00 часа

The Great Value / Vol. 61 : 21.12

На 21 декември нощите стават дълги, а партитата в бара ще ги направят легендарни! Ела да стоплим зимата с мощни рифове, ледено пиво и най-добрия саундтрак за началото на сезона с Вальо.

Там или сняг!

Rock Bar Download

22:30 часа

Bobo at Bally Club

На 21 декември (събота) в Bally Club те очаква една незабравима вечер с Bobo!

Потопи се в магията на музиката и създай още спомени с нас в сърцето на Пловдив.

Bally Club

21:00 часа

22 декември

Звездичка за Коледа

Двама Рошковци, една Коледна звездичка и ненадейно появилата се Баба Рошка в коледна суматоха – да, това вече означава много смях и забавление.

10:30 часа

11:45 часа

17:00 часа

Държавен куклен театър

Светлина и надежда в Стария град 2024

Неделя. 22 декември

от 11:00 до 13:00 часа, Къща „Клианти“

Коледна творителница – изработка на коледни картички и гирлянди с художника Валентин Иванов

Коледно навечерие

Сдружение Фолклорен свят Седенчица представя празничния концерт „Коледно навечерие“.

Ансамбъл „Седенчица“ участва активно в културния живот на гр. Пловдив и областта и популяризира българския танцов фолклор в страната и чужбина

Дом на културата Борис Христов

19:00 часа

Vienna Magic by Russell McGregor & Johann Strauss Ensemble

За трета поредна година прочутите музиканти Ръсел МакГрегър и Йохан Щраус ансамбъл се завръщат в България с вълшебен коледен спектакъл – националното турне „Vienna Magic”. Вдъхновен от легендарните концерти на Йохан Щраус, това невероятно събитие ще представи камерна оркестра, сопран, тенор и балет, които ще ви понесат на крилете на виенския валс.

Спектакълът ще бъде обогатен с присъствието на специални гости: сопраното Елизабет Вимер и българския тенор Кристиан Христов. Ръсел МакГрегър, диригентът на оркестъра, споделя, че въпреки младостта си, Кристиан притежава зрял и обещаващ глас с блестящо бъдеще. Балетът ще допълни това изключително представление, създавайки феерична атмосфера, изпълнена с елегантност и емоция, идеална за празничния сезон.

Комплекс СИЛА

20:00 часа

Iris Jenster Trio live in Plovdiv @ BeeBopCafe

На 22 декември, неделя в BeeBopCafe гостува триото !Айрис Дженстър трио Айрис Дженстър-вокал, Роб Елфринк-китара, Димитър Льолев – саксофон

Запознайте се с Айрис Дженстър, уникален талант в света на джаза. Родена и израснала в Калифорния и преместена в Холандия на дванадесетгодишна възраст, тя носи несравнима комбинация от влияния от двата свята. Не е изненада, че музиката играе голяма роля в живота на Ирис. Тъй като и двамата родители идват от света на музиката, тя израства с дълбоко вкоренена страст към музикалността. Това е очевидно в нейния израз на текстовете и плавния синхрон, с който интерпретира музиката си. Понастоящем учи в консерваторията в Утрехт, Айрис знае как никой друг да очарова публиката с гладкия си глас и музикална интерпретация. В допълнение към обучението и изпълненията си, Ирис също играе водеща роля в седмичните сесии в кафене Miles в Амерсфорт. С нейното енергично присъствие и способността й да свири с други музиканти, тя постоянно създава прекрасна атмосфера, която публиката няма да забрави скоро. Айрис Дженстър е спираща дъха джаз певица, която не искате да пропуснете. Със своите калифорнийски корени и страст към музиката, тя впечатляващо докосва публиката си по начин, който оставя трайно въздействие.

Bee Bop Café

21:00 часа

