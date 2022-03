Какво да правим в Пловдив (18.03– 24.03)

Тази седмица в Пловдив ще се пренесем с музика в космоса и ще танцуваме до зори

18 март

Одисей

Спектакълът „Одисей“ е разказ за пътя на човека към себе си, срещу себе си, отвъд себе си. Момчето, тръгнало към Троя, приема младостта като златно покритие на собственото име. Зрелият мъж, който се завръща към родния остров, опознава гнева на боговете и разбира какво е да пътува срещу времето. Но Итака не е последен пристан за този, който е обречен да бъде герой. Пророчество го тласка към последно пътуване отвъд познатите предели. На брега е застанала Пенелопа – жена, която знае как да прекоси раздялата, за да дари на любовта единственото, което заслужава – вечност. За да може пътуването да продължи.

Спектакълът „Одисей“ е под режисурата на Диана Добрева /„Дебелянов и ангелите“, „Калигула“, “Бащата“, „Вълци“/ и използва по въздействащ начин съвременните дигитални технологии.

В спектакъла са използвани стихове от Кавафис, Сеферис и Иван Методиев.

Драматичен театър – Пловдив

19:00 часа

Resident Night: Lynn b2b InKarnation

Петък се завръщат Lynn и InKarnation за едно щуро парти с яка музика.

Бар Пощата – The Post

21:00 – 03:00 часа

The Great Value / vol. 26 : 18.03

В 21 век са недопустими, както кофти музика, така и психорежими.

Антивоенна демонстрация!

С любимия Value тази петък вечер в Rock bar Download!

Rock Bar Download

22:00 часа

YOKOLOVE (GrooveLab) at BALLY CLUB

На 18-ти март гост диджей ще бъде YokoLove, който ще ни представи перфектна музикална селекция, за да сте идеално настроени на вълната на грууви ритмите. Разнообразната му музикална палитра, изпълненена с динамичен и ритмичен саунд, определено ще Ви накара да танцувате.

Bally Club

21:00 часа

19 март

Съботна четенка 19.03

Тази събота с дребните читатели ще разгърнем нова книжка – Тигърът, който дойде на чай

С предварително записване.

Вход: 10 лв

Offline Café

10:30 часа

КАБАРЕ – за малки и пораснали деца

Едно представление, което подарява усмивки на всички! Споделете събота вечер с цялото семейство и с двама невероятни съвременни циркови артисти.

Вход: 8 – 12 лв.

Театър Хенд

19:00 часа

Overcooked Team Battles

На 19.03.2022 в 19:30 ще се развихрим с виртуалните тигани и ножове ще приготвяме кулинарни шедьоври.

Входът е свободен. Всички участници ще получат по 2 печата на CoolDown куест картата.

Победителите ще получат ваучер за безплатна вечеря в CoolDown, готварски шапки – за да се фукат пред компанията и Master Chef сертификат за пред мама.

Подгласниците ще получат сертификат за участие и по една утешителна бира.

За отборът на последно място – безплатно нахокване от готвача ни.

CoolDown

19:30 часа

Исус Христос – суперзвезда

Музика: Андрю Лойд Уебър

Текст: Тим Тайс

По споразумение с The Really Useful Group Ltd.

Диригент – Константин Добройков

Режисьор – Веселка Кунчева

Художник – Мариета Голомехова

Хореография – Явор Кунчев

Исус Христос – Николай Воденичаров – Никеца – гост, Юда Искариотски – Владимир

Михайлов – гост, Мария Магдалена – Юлия Йорданова – гост, Пилат Понтийски – Цвети

Пеняшки – гост, Каяфа – Владимир Ников, Анна – Константин Кацаров – гост, Петър – Август

Методиев, Симон Зилот – Марк Фаулър, Цар Ирод – Евгений Арабаджиев

Хор, балет и оркестър на Опера Пловдив

Градски дом на културата “Борис Христов”

19:00 часа

Керана и космонавтите на живо в Bee Bop Café

На космодрума на BeeBop ще кацнат банда чудни космонавти с впечатляващ сет от песни!

Ако някой има да добави нещо, да пише на лично или коментар.

Bee Bop Café

22:00 – 01:00 часа

KOCI & ANGEL KOSTADINOV at BALLY CLUB

Те са млади и талантливи диджеи от града под тепетата, с модерен поглед на електронната музика, които ще ни представят своята актуалната и динамична селекция, която е гаранция за настроение през цялата нощ!

21:00 часа

Bally Club

Cool Blue at The Post

DJ Cool Blue ще бъде гост в Пощата тази събота!

Очертава се едно яко парти със страхотна музика и хубави коктейли.

Бар Пощата – The Post

21:00 – 03:00 часа

MILA ROBERT LIVE в Петното на Роршах

Март е месецът предвещаващ пролетта във всичките й нюанси.

Какъв по-хубав начин да я приветстваме от това да я поканим директно в Петното на Роршах?

Мила Роберт и приятели ще свършат тази работа, като успоредно с това ще повдигнат духа ни, ще опънат усмивките ни от край до край и ще ни напомнят, че най-добрият разредител, за високите промили на лошите времена, е любовта. Била е и винаги ще бъде.

Вратите се отварят в: 21:00

Вход: 10 лв

Петното на Роршах

22:00 часа

20 март

Операцията

Скалпелът в операционната държат Бачев и Горанов, обгрижвани от медицинската сестра тип плеймейтка.

Комедията е забранена за подрастващи до 16 години, заради пиперливия език.

Градски дом на културата “Борис Христов”

19:00 часа

Дядовата ръкавичка

Бабата, Дядото и горските животни ще оживеят на куклената сцена, за да ни разкажат как една загубена ръкавица се превръща в уютен дом… Всичко е възможно, когато сме добри и си помагаме!

Градски дом на културата “Борис Христов”

11:00 часа.

Цялата подборка от събития за седмицата може да видите в Lost in Plovdiv.

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова