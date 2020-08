Какво да правим в Пловдив (15.08 – 20.08)

Тази седмица в Пловдив ще танцуваме на паветата и ще се веселим под флагчетата в Капана

15 август

Zamunda Banana Band & Wickeda Live

Култовата банда Замунда Банана Бенд ще забият заедно с Уикеда в Бар Конюшните тази събота.

Вход 12 лв.

Промоция на Текила Хосе Куерво с много награди

Бар Конюшните

20:00 – 23:00 часа

Juanito @ The Post

Juanito се завръща в бара, тази събота с нова доза музикални хитове от Острова и не само.

Всички са поканени да обсъдят пандемичната обстановка, шампионската лига, клюките в града и колко е скъпо на морето на по чаша просеко или коктейл 🙂

Бар Пощата – Пловдив

22:00 – 03:00 часа

Django Ze live in Plovdiv at BeeBopCafe

Култовата банда Джанго Зе ще свирят в BeeBopCafe на 15 август, събота от 21:00ч. Броят на местата е ограничен, така че е добре да ги запазите предварително. Концертът ще се записва и излъчва live stream в реално време на https://beebopcafe.tv/event/django-ze-live, за което можете да купите билети на същата платформа. Във виртуалния свят няма ограничения в бройката и местата в световен мащаб 🙂

Bee Bop Café

21:00 часа

Gin O’clock at Bally Club with Gordon’s and Dancing Pavements with Tommy Riverra

За още по приятна съботна атмосфера за танците на паветата ще се погрижи гост барман със специалното съдействие на Gordon’s. От бранда и заведението са приготвили “welcome drinks” за всички и скреч карти с много изненади! Зад пулта ще застане младият и талантлив диджей Tommy Riverra. Музиката, която го описва се характеризира с дълбоки бас линии, ритмични елементи, енергичен, динамичен и мелодичен House, Deep, Tech, Afro, Electronica звук!

Bally Club

20:30 – 03:00 часа

17 август

Movie Quiz / Филмов Куиз август

След половингодишна пауза е време за филмов куиз в Club Fargo. Заповядайте да проверите филмовите си знания. И разбира се да се забавлявате с тематична музика, напитки и много настроение.

Club Fargo

20:30 – 23:30 часа

18 август

Титанично! в Пловдив

ОЧАКВАТ ВИ ДВА ЧАСА СМЯХ, МУЗИКА И КИНО! От режисьорката на ” Господарите” Мария Моева. Заповядйте на 18ти август в Лятно кино “Орфей”, за да потънете в лудото шоу “ТИТАНИЧНО” на Милица Гладнишка и компания! Да си купиш билет за Титаник се е оказало доста рискован ход, но вие бъдете смели – вземете си билет за „Титанично” и бъдете готови за всичко!

Ще чуете неземни изпълнения от Милица Гладнишка, Михаил Йосифов, Васил Спасов, Атанас Попов и Борис Таслев

Лятно кино Орфей

20:30 – 22:30 часа

20 август

Капана Фест 2020

Това ще бъде десето събитие от седемгодишния летопис на “Капана фест” и присъщо за юбилейно издание, вниманието ще бъде насочено към началото на всичко. В усещането за това начало ще ви потопят музикантите, които първи се качиха на сцената “Капана” и сега отново ще бъдат там. И този път фестивалът за градска култура и изкуства ще даде среща на публиката си с най-добрите в направленията - музика, занаяти, изкуство, кино и спорт. Сръчни и оригинални занаятчии, истински познавачи на музиката и литературата, факири на храните и напитките, талантливи художници и фотографи, кино творци и спортни дейци, всички те ще дойдат в сърцето на Пловдив, за да се срещнат с ценителите на своя труд и умения.

Ул. Райко Даскалов

20.08-23.08.2020

10:00 – 23:00 часа

Opera Open 2020: Веско Ешкенази представя Годишните времена

Оркестър на Опера Пловдив

Изявеният български цигулар Веско Пантелеев-Ешкенази представя забележителните музикални цикли „Четирите годишни времена” от Антонио Вивалди и „Четири годишни времена” от Астор Пиацола. Вивалди и Пиацола – ярки представители на различни музикални култури ни дават две различни версии на една и съща тема. Музика, написана в началото на 18-ти век в Италия – изящна и поетична, която разказва за природата, както и музика на страсти, на светлина и мрак, на любов и омраза, сътворена в средата на 20 век в Аржентина.

Античен театър Пловдив

20:30 – 22:00 часа

No Sense Karaoke Show

След извънредната почивка от бара отново имат възможността да ви поканят на “No Sense Караоке Show”, на което да пеете заедно любимите си песни, без да има значение дали можете.

Сценичната треска ще се лекува с шотчета, а несполучливите изпълнения с още повече шотчета!

No Sense

21:30 – 03:00 часа.

Източник: Lostinplovdiv.com