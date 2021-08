Какво да правим в Пловдив (13.08 – 19.08)

Тази седмица в Пловдив ще се забавляваме на макс

13 август

Изложба: живопис и скулптура “Встрани” Любен Хранов

Maria Luiza gallery

18:30 часа

Социална вечер – Ела сам или с компания

Ако си търсите компания за петък вечер, или пък компанията си търси вас, заповядайте този петък на една маса със социални игри. Казват, че игрите са най-бързият начин да се запознаеш с нови приятели… и да се скараш с тях. Е, от бара ви предлагат пълния спектър на истинските взаимоотношения – кеф, любов и шамари.

Offline Café

19:00 часа

Мюзикъл “Цар лъв”

Закономерно в „лъвския“ месец август за пръв път на професионална сцена в България оживява мюзикълът „Цар Лъв“. Мащабната продукция на Държавна опера Варна гостува в Пловдив на 13 август 2021 г. от 21:00 ч. на сцената на Античен Театър. Премиерата ще се състои на фестивала „Опера в Летния театър“ във Варна на 11-ти август.

Варненската опера представя един вълнуващ концерт в костюми по музика на Елтън Джон и Ханс Цимер. Текстовете са на Тим Райс. Автор на оркестрацията е Данко Йорданов, а в постановъчния екип са режисьорът Петко Бонев, диригентът Страцимир Павлов, сценичен дизайн и костюми Ася Стоименова, сценично движение и пластика Анна Пампулова, 3D mapping Лора Руневска. Участват солисти, оркестър, хор и балет на Държавна опера Варна.

Сред артистите от различни поколения, избрани с труден кастинг в два тура, се открояват: Виктор Ибришимов (когото аплодирахме като Клод в премиерния мюзикъл от това лято „Коса“) в ролята на Муфаса; младите таланти Васил Желев и Максим Ялнъзов (който играе и в мюзикъла „Любовта никога не умира“) като малкия Симба. В ролята на порасналия Симба репетират любимците ни от редица други мюзикъли на варненска сцена, солистите на Държавна опера Варна Борислав Веженов и Велин Михайлов, а образа на Нала подготвят великолепната Лилия Илиева и Яница Халачева.

„Цар Лъв“ (The Lion King) е първият анимационен филм на Дисни, създаден не по съществуваща творба, а по оригинална история (1994), вдъхновена от библейските разкази за Йосиф и Моисей, както и от „Хамлет“ на Шекспир. Песните на Елтън Джон и текстописеца Тим Райс, с оригинална музика на Ханс Цимер: “I Just Can’t Wait to Be King”, „Circle of life“, „Hakuna Matata“, „Can You Feel the Love Tonight“ и други покоряват сърцата на зрителите и спечелват две награди „Оскар“и един „Златен глобус“ на филма. Следва мюзикълът „Цар Лъв“ (1999), който не само триумфира на световната цена, а за малко повече от 20 години носи шесткратно повече милиарди от анимационния филм.

Сюжетът разказва за Симба (лъв, от суахили) – младият лъв, който трябва да наследи баща си, Муфаса, като цар на Лъвските земи. Но убийството на Муфаса от чичо му Скар обърква предначертания ход на събитията и въвлича Симба в много премеждия, докато след години борба доброто побеждава, Симба защитава полагаемото му се място и животът се завръща в обичайното си русло. Една красива и добре разказана приказка за доброто и злото, които живеят във всекиго, а кое от тях ще надделее, зависи от самите нас.

Античен Театър

21:00 часа

We Like Kitsch

DJ сетове от Ivo Charlie и приказната Julieta Intergalactica!

Насо Русков ще е засуканият селектор!

Club Fargo

21:00 часа

TOMMY RIVERRA at BALLY CLUB

На 13-ти август за доброто настроение на гостите в BallyClub, ще се погрижи Tommy Riverra – винаги добре подготвен да изненадва публиката по най-добрия начин. Музиката, която го описва се характеризира с дълбоки бас линии, ритмични елементи, енергичен, динамичен и мелодичен House, Deep, Tech, Afro, Electronica звук!

Bally Club

21:00 – 03:00 часа

14 август

Plovdiv Graffiti Tour

Пловдивската обиколка с графити е най -добрият начин да разгледате вълнуващата арт сцена на Пловдив! Чудесна възможност за всички любители на градското изкуство да открият пъстрите примери на града за творчество на открито. Ще научите и повече за художниците зад него, както и за разликите между различните видове графити и уличното изкуство. Обещаваме, че Пловдив ще ви изненада с някои неочаквани гледки! Безплатната обиколка включва не само съвременното улично изкуство, но и стилове, които са били популярни в миналото. Етикети, повръщания, парчета, персонажи, стенописи и сграфито-Пловдив има всичко!

Кметство Пловдив – Стефан Стамболов

11:00 часа

Gordon’s Gin O’clock and C-FUSION at BALLY CLUB

Вече 250 години Gordon’s ни доставя несравним вкус и свежест.

За да направим лятото Ви по-свежо и забавно. На 14-ти розовите сънища ще се превръщат в Gordon’s Pink реалност.

А перфектната комбинация от 3 в 1 е – Gordon’s London Dry, лайм и тоник

Тази събота гост е една от легендите на електронната музикална сцена в България, а именно C-FUSION! В неговата селекция, ще чуете динамичен груви саунд и свежи вокали, който ще ви накарат де се забавлявате на макс цяла вечер!

Bally Club

21:00 – 03:00 часа

The Great Value / vol. 15

Морето е мокро, има риби, фасове и домати на вестник.

Празнувайте съботата в сигурна обстановка.

Rock Bar Download

22:00 – 02:00 часа

16 август

Offline Quiz Night – Забавна вечер с куиз на обща тематика

Куизът е в 4 кръга:

Кръг 1: 15 въпроса с 4 възможни отговора (1 точка на верен отговор)

Кръг 2: 10 отворени въпроси (2 точки на верен отговор)

Кръг 3: 10 въпроса тип, свързани с числа. Който е най-близо печели 2 точки, а който е най-далеч губи 1.

Кръг 4: Класически пъзелов рунд. Този път ще бъдат 5 въпроса, но верните отговори ще носят по 3 точки.

Наградите са бутилка вкусно вино, златен билет за цял отбор, сертификат и няколко от символите на бара.

Запишете вашия отбор на телефон: 0898525404

Вход: 4 лв

Offline Café

19:30 часа

17 август

Концерт-спектакъл “Грамофонът”

“Грамофонът” е едно пътешествие през годините, заредено с носталгия, хумор и любов, в което зрителят ще стане съпричастен към една сбъдната мечта. Спектакълът е изграден върху лични истории на актьора и популярни песни на български изпълнители.

Един грамофон, един актьор, един свят!

Или …… как се сбъдват мечтите?

Античен Театър

21:00 часа

18 август

Европейско първенство по волейбол за жени 2021

България посреща Гърция на 18 август от 20:30 часа в първия мач от Европейското първенство по волейбол за жени в зала “Колодрума” в Пловдив.

Европейската конфедерация по волейбол (CEV) обяви официално програмата на Евроволей 2021 за жени. Шампионатът на Стария континент ще се проведе от 18 август до 4 септември в България, Сърбия, Хърватия и Румъния.

Пловдив ще приеме двубоите от Група B, четири осминафинала и два четвъртфинала. Българските момичета, водени от Иван Петков, се паднаха в група с Полша, Германия, Чехия, Испания и Гърция.

зала “Колодрума”

18:30 часа

19 август

Alt/Indie Night | Set by SHANARI 19.08 – Pineapple Express Promo

Август е. Колкото да ни липсва юли и да не искаме да идва септември, все си стоим по средата. За сметка на това е време да подгреем уикенда с игриви китари, диви вокали и шотове изненади.

На това яко парти ще представим новата ни звезда – Pineapple Express – шот, бе, шот!

Ще слушаме селекция от SHANARI (Наарин): Radiohead, The Strokes, No Doubt, The Killers, Royal Blood, Rio Rio, Linkin Park, Sahara, The Hives, Jet, Pixies, The Kooks, A perfect circle, Silverchair, Foo Fighters, Faith No Morе, Green day, The Offspring, Paramore и други…

Rock Bar Download

22:00 – 02:00 часа

