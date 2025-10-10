Какво да правим в Пловдив (10.10 – 16.10)
10 октомври
Гурмето под тепето
За трета поредна година кулинарният фестивал Гурмето под тепето се завръща с още по-апетитна програма и вдъхновяваща атмосфера. Очаква ви истинско пиршество за сетивата – вкус, аромат, звук и настроение, събрани в сърцето на Стария град в Пловдив.
Акцентът тази година ще бъде върху традиционните месни деликатеси и мезета от Пловдив и региона – представени с внимание към автентичните рецепти и местните кулинарни „тънкости“. Участниците ще предложат изкусителни храни, както и подбрани напитки, приготвени по авторски и нетрадиционен начин – с финес, креативност и вдъхновение от местната традиция.
Гостите на фестивала ще се насладят на специални дегустации, демонстрации, изненади и уникални преживявания.
Музикалната програма ще бъде „черешката на тортата“, с участието на Малкия Бенд на Пловдив и триото Soulmate (Соулмейт), които ще внесат допълнително настроение в неповторимата атмосфера на Стария град.
Програма:
10 октомври, петък
12:00 часа – Старт на фестивала, отваряне на обектите
19:15 часа – Официално откриване
19:30 часа – Музикално изпълнение на група Soulmate (Соулмейт)
11 октомври, събота
10:00 часа – Отваряне на обектите
12:00 часа – Кулинарни презентации
18:30 часа – Детски кулинарен куиз с вкусни награди
19:30 часа – Музикално изпълнение на Малкия Бенд на Пловдив
12 октомври, неделя
10:00 – 16:00 часа – Работно време на обектите
12:00 часа – Кулинарни презентации
Старинен град Пловдив
10.10 – 12.10.2025
Мери Бойс Бенд – Отива си лятото, идва есента
Мери Бойс Бенд ще изнесе красив концерт с името на любимата фраза от най-популярната си песен – „Отива си лятото, идва есента“.
На 10 октомври в Пловдив ще бъде пространство и сцена на съвременната българска музика, която всички обичаме.
Дом на културата Борис Христов
20:00 часа
16-ти Международен турнир по аеробика Plovdiv Cup Aerobics Open
Град Пловдив отново посреща елита на спортната аеробика на 16-тия Международен турнир Plovdiv Cup Aerobics Open!
Очакваме над 640 състезатели от 20 държави, които ще премерят сили в зрелищни съчетания във всички възрастови групи – от деца до възрастни.
Международен панаир Пловдив
10.10. – 12.10.2025
Mайна Town Weekend – 3
Maina Town Weekend се завръща!
Есенното издание на Maina Town Weekend отново ще събере пет теми в един град – култура, каузи, технологии, спорт и… майна вайб, разбира се!
Майна Арт | 11–12 октомври, Mall Plovdiv
Арт зона с Fantasy – Не-Музеят на Пловдив: изнесени експонати, игри, VR преживявания и селфи зони.
Зелено Майна | 11 октомври, площад „Стефан Стамболов“
Доброволчество и каузи в центъра на града – намери своята мисия и стани част от организации, които променят света.
Майна ТЕХ | 10 октомври, площад „Стефан Стамболов“
Технологии, дигитални иновации и срещи с хора, които пренасят Пловдив в бъдещето.
Майна Спорт | 11–12 октомври, Decathlon Plovdiv
Тримайнатлон – активни дни, посветени на движение, игри и спортни предизвикателства за всички възрасти.
Майна Vibes | 10–11 октомври, площад „Стефан Стамболов“
Взривяващи коктейли от бара на Fantasy – Не-Музеят на Пловдив с участието на Mash Mitak.
Майна Шатъл – безплатен автобус
На 11 и 12 октомври ще можеш да се придвижваш удобно между всички локации на MTW.
Спирки:
Decathlon
Fantasy – Не-Музеят на Пловдив (подлезът на ул. „Гладстон“, до „Водолазен клуб“)
Mall Plovdiv
Fantasy – Не-Музеят на Пловдив (ул. „Гладстон“, откъм Цар Симеоновата градина)
Маршрутът се повтаря през целия ден, за да стигнеш лесно от точка А до точка… Майна!
10.10. – 12.10.2025
Изложба „Рекламата е душата на търговията“
Изложбата „Рекламата е душата на търговията“ е създадена от ДА „Архиви“ и ще бъде представена в Държавен архив – Пловдив като част от праграмата на „Есенен салон на изкуствата“ на Община – Пловдив.
Изложбата представя близо 800 реклами, аранжирани в 27 табла и подбрани от вестници и списания. По стил и настроение рекламите от начало на XX век са различни от рекламите в съвременността. Те са живи, весели, предизвикват усмивка, създават настроение. Събрани заедно, рекламите пресъздават животът на града. Българинът е пътувал, но и светът е идвал при него. В изложбата присъстват имената на редица световни фирми, които и днес присъстват на българския пазар.
Рекламите будят и изненадата – оказва се, че бабите ни са готвели в йенско стъкло, използвали са хартия за печене, гълтали са хапчета за отслабване, а през лятото са употребявали слънцезащитен крем.
„Държавен архив“ Пловдив, ул. „Кракра“ № 11
17:30 часа
Blues and Ballades with Antoni Donchev, Vicky Almazidu & Vasil Hajigrudev – Jazz Club „В Джаза“
Идеята за този проект е на изключителната певица Вики Алмазиду, която ще представи пред публиката разнообразие от балади и блусови песни, пречупени през различни жанрове – джаз, поп, рок, а защо не и фолклорна балада.
Всяка нейна изява е истински подарък за душата – с дълбока емоция, неподправен чар и завладяващо присъствие.
На сцената до нея ще застанат двама от най-уважаваните български джаз музиканти:
Антони Дончев – пианист, композитор и дългогодишен ръководител на Биг бенда на БНР, носител на редица международни отличия.
Васил Хаджигрудев – контрабасист с богата международна кариера, концертна дейност и проекти в различни формации из Европа.
Очаква ви вечер, в която блусът и баладата ще оживеят в най-неочаквани цветове – интимна, емоционална и вдъхновяваща.
Джаз клуб В Джаза
20:30 часа
Ангел Демирев акустик трио@Контрабас
Петъчните концертни вечери се прибират на топло в бар Контрабас, в уюта на печката с дървата и с богатото китарното присъствие на един от най-талантливите и изявени наши китаристи, за когото музиката е колаборация от емоции, нюанси и много труд.
Заповядайте в този истински есенен петък да чуете виртуозния Ангел Демирев и неговото акустично трио, което вече от няколко години печели сърцата на ценителите на различната и нова музика.
Много етно мелодии, поп-рок интерпретации и малко джаз импровизации. Хиляди ноти за изсвирване, две китари и един контрабас, вкусно и пивко, елате в Контрабас!
Ангел Демирев – китара
Петър Миланов – китара
Христо Минчев – контрабас/бас китара
Бар Контрабас
21:00 часа
Аннамари Ола и Johnny Makam LIVE
Европейската етно музика идва и в Пловдив! Великолепната Аннамари Ола и лудата банда от Johnny Makam ще забъркат два различни коктейла от балканска музика на сцената на Bee Bop Cafe. Заповядайте, за да опитате и вие!
Аннамари Олà
България приветства завръщането на култовата певица на Meszecsinka и Fokatelep. Този път тя идва сама и ще представи нови песни, които е сътворила през последните няколко години. Аннамари Олà е певица, инструменталист, композитор и текстописец. През годините участва в различни етно формации в Унгария, с които кръстосва целия свят. Пленява публиката с многообразието на вокалните си техники, вещерските напеви и приказните нюанси на гласа си. Вдъхновява се от традиционната музика на различни народи. Почитателите познават изпълненията ѝ на много родни песни като “Ветре, ле”, “У Станкини”, “Димянинка” и други. Аннамари винаги е чувствала България като свой втори дом и предстоящото турне е несъмнено вълнуващ миг за самата нея. След редица отличия спечелени от групите, които е оглавявала, сега тя продължава със самостоятелни изпълнения. България е първата страна, в която тя ще направи солова клубна обиколка. Любопитство ще събуди и широкият набор от инструменти на които изпълнява Аннамари Олà. Очаквайте екстатични танци, тайнствени звуци и полет с космическо усещане по време на концертите на тази изящна етно певица!
Джони Макам
Johnny Makam е щур колектив, който обитава Тулуза. Съставен е от музиканти от Турция, Гърция и Франция. Групата умело смесва анадолски теми с рок, психеделика и балкански ритми. Вдъхновението от музиката на Мала Азия се дължи на певицата Ебру Айдън, която е родом от черноморския град Трабзон. Повлияна от турската рок музика от 60-те и 70-те тя умело преплита гласа си с широкоспектърния звук на останалите музиканти. Не може да не откроим пронизващият саксофон на Ян льо Гла, който се грижи са мощната и весела енергия на групата. Въпреки, че е родом от Франция, Ян поназнайва български и се обучава на кларинет при родни майстори в Първомай. В крайна сметка се получава една весела музикална тайфа, която подпалва сърцата на публиката и я вдига във въздуха от танци.
Bee Bop Café
20:00 часа
11 октомври
Приключение с маймунка
За всички малки зрители и техните родители,
които могат да се смеят от сърце, които обичат да пляскат с ръце,
е нашият спектакъл – приключение голямо,
в което Слончето и Папагалът, двама спасяват най-сърдитата Маймунка в зелената и непозната джунгла.
Елате с нас на приключение, за да научите имат ли значение думите възпитани, добри!
А после ще се впуснем във весели игри!
Държавен куклен театър Пловдив
10:30 часа
11:45 часа
Фестивал Тракийски Мистерии 2025
Програма:
14:30 часа, Античен театър
Изложба „Тракийски Мистерии“
16:00 часа, площад „Римски Стадион“
Лекции на тема „Древната тракийска култура, език и цивилизация и приложението на културното наследство на траките в нашето съвремие“
17:30 часа, площад „Римски Стадион“
Фестивално Шествие
18:00 часа, Античен театър
Тракийски ателиета
20:00 часа, Античен театър
Гранд Спектакъл „Мистерия на Тракийския Херос“ и „Тракийска Мистерийна Драма“
Камерна сцена Пловдив: Концерт на Христо Йоцов и Плевенска филхармония
В програмата на събитието са включени три изключително любопитни и красиви произведения, които са премиера за публиката в Пловдив. Концертът е под диригентската палка на Борислав Йоцов, брат на композитора, и е част от Есенния салон на изкуствата в Пловдив.
Христо Йоцов е творец притежаващ изумителна способност да смесва различни музикални светове. Той е виртуозен инструменталист на ударни инструменти, но същевременно е и композитор, аранжор и педагог. Признат е за един от най-креативните и активни музиканти на българската джаз сцена, който непрекъснато създава оригинална музика и нови проекти, в които активно привлича и подкрепя млади таланти. В своите произведения той органично съчетава класическите форми и джаз импровизацията. Пише музика за биг-бенд и джаз формации, но също така и симфонични, филмови и театрални творби. Въпреки че е джаз музикант, в творчеството му се усеща принадлежност към българската композиторска школа. Той умело използва инструментални теми, вдъхновени от българската песенна традиция. Съчетава нестандартни инструменти в оркестъра и работи с различни музиканти, а музиката му се характеризира с движение, динамика, цвят и емоция.
Програма:
Христо Йоцов – „Скорпион“ – пиеса за кларинет и струнен оркестър Христо Йоцов, солист Борислав Йоцов – кларинет
Христо Йоцов – Концерт за барабани и оркестър, солист: Христо Йоцов – ударни
Христо Йоцов – Концерт за оркестър – премиера
Дом на културата Борис Христов
19:00 часа
TEDxPlovdiv
Под надслов „Echoes of Tomorrow“ TEDxPlovdiv кани публиката на едно пътешествие отвъд времето – там, където минало, настояще и бъдеще се преплитат в обща история. Събитието си поставя за цел да изгради мост между епохите, вдъхновявайки чрез силата на културата, изкуството, технологиите и знанието.
Пловдив, един от най-старите градове в света, е място, където времето е разказвач, а историята оставя следи за бъдещите поколения. Именно тук „Echoes of Tomorrow“ ще изследва как археологията, изкуството и културата могат да бъдат източник на идеи за решаване на съвременните предизвикателства – чрез иновации, като изкуствения интелект, и чрез нови перспективи, които ни помагат да преосмислим бъдещето.
На сцената на TEDxPlovdiv ще чуете гласовете на вдъхновяващи лектори – хора, които създават промяна, търсят смисъл и споделят знание, което надживява времето.
Регионален исторически музей
10:00 часа
Базар за авторска фотография
Пловдивско фотографско средище, 7 Films Lab и Women In Street Bulgaria ви канят на базар за авторска фотография.
Какво да очаквате:
– колоритни фотографии;
– хора, с които може да разговаряте за фотография;
– може да закупите фотография, която нашите участници са направили със сърце и душа!
Котка и Мишка
14:00 часа
Димитър Иванов, изложба скулптура
Димитър Иванов е роден през 2001год. Завършва скулптура в Национална художествена академия през 2024 год в класа на доц. Емил Бачийски.
Живее и работи в гр. София.
Това е негова първа самостоятелна изложба.
Галерия Червеното пони
16:00 – 18:00 часа
Изложба Атанас Хранов „Фрагменти“
Изложба живопис
Атанас Хранов
„Фрагменти“
U Park Gallery
17:00 часа
Afterparty by Pink Tsonk & Sunshine
Фондация “Пловдивско фотографско средище” и Bee Bop Café Ви канят заедно да отпразнуваме офицалното афтърпарти на Международни фотографски срещи 2025 – “Една 40-годишна Одисея“.
Съботният ден ще бъде завършен с много танци и настроение. За тях ще се погрижи дуото Pink Tsonk & Sunshine, които ще ни пренесат в едно аналогово, мултижанрово музикално изживяване от 70-те години на миналия век до днес.
Не пропускайте, обещаваме Ви да има много танци!
“Международни фотографски срещи“ е проект на фондация “Пловдивско фотографско средище“. Артистичен директор и куратор е доц. д-р Никола Лаутлиев. Фестивалът в Пловдив е международно събитие за съвременно изкуство, фокусирано върху анализа на фотографската култура и художественото представяне.
Bee Bop Café
21.00 часа
12 октомври
Невидимият Тонино
„Никакви домашни, никакви уроци!“ – отговаря Тонино на майка си и до него се появява Лъжата. Тя е персонаж, участник, подстрекател. Тонино, който не лъже, започва да я използва, а тя става все по-силна и успява да изпълни съкровеното желание на всяко дете, което не си е написало домашните- да стане невидимо. „Едно невидимо дете не може да бъде изпитано!“ И от тук започва голямото приключение на Тонино. Колко пъти сме си мислили какво бихме направили, ако сме невидими. Колко страхотно би било? Колко изобретателни ще сме? И колко щастливо невидими! И точно тук се появява големият въпрос: Има ли невидимо щастие?
Държавен куклен театър Пловдив
10:30 часа
11:45 часа
Религиозен тур на Пловдив – История и Архитектура
Фондация „Български архитектурен модернизъм“ и Free Plovdiv Tour ви канят на архитектурно-историческата обиколка „Религиозен тур на Пловдив“.
Заповядайте да се разходим заедно из най-знаковите религиозни паметници и действащи храмове в Пловдив, от всички основни исторически периоди! От езичеството до ранното християнство, през кръстоносни походи, османско завоевание, мисионерски дейности, антични култове и ереси, нека заедно се потопим в тази необятна тема!
Обиколката ще се проведе на български език и е безплатна. Записването е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО. Молим да заявите своето присъствие чрез имейл на info@freeplovdivtour.com или чрез съобщение във фейсбук страницата на Free Plovdiv Tour.
Вход на Голяма базилика
14:00 часа
ОТБЛИЗО
Александър Сано, Луиза Григорова, Башар Рахал и Александра Свиленова влизат в любовен четириъгълник за да търсят отговори на въпросите:
Има ли безрезервна любов? Ние ли избираме да се влюбим или любовта избира нас?
„Отблизо“ е история, която проследява дванадесет любовни епизода от живота на две жени и двама мъже, свързани от невидимите нишки на страстта и привличането.
Отдалеч техният копнеж по любовта и щастието изглежда красив, трепетен и романтичен, но отблизо може да се окаже твърде жестоко занимание…
“Отблизо” е безпощадна дисекция на любовта, гарнирана с лъжи, изневери, ревност, страст, сълзи и много смях.
Дом на културата Борис Христов
19:00 часа
Комедията Петък 13 в Пловдив – Народно читалище „Христо Ботев-1905“
Христо Гърбов, Мария Сапунджиева и Мариана Миланова ви канят на една вечер, в която късметът е изцяло на страната на смеха!
Какво може да се обърка в петък 13-ти? Всичко! Очаквайте поредица от невероятни гафове, нелепи съвпадения и абсурдни ситуации, които ще ви разсмеят до сълзи.
Ако вярвате в лошия късмет – този спектакъл ще ви убеди в обратното! Ако не вярвате – ще си тръгнете с още повече смях и незабравими моменти.
Смехът е гарантиран, билетите – не! Побързайте и си осигурете място за най-забавния „фатален“ петък!
Народно читалище Христо Ботев
19:00 часа
Mono and the Stereos Back in BeeBop
Mono and the Stereos е новосформирана млада банда, която съчетава фолк и рок с влияния от инди и кънтри. Групата се събира в началото на 2025 г., а само за няколко месеца вече има зад гърба си поредица от успешни концерти в София, Велико Търново, Пловдив и Варна. Въпреки кратката си история, бандата бързо печели внимание с енергията и характерния си звук, а през лятото стъпва на големи сцени като Бузлуджа Фест, Варуша ЮГ, Капана Фест, Реките на София, както и на международния Nisville Jazz Festival в Сърбия.
Началото е поставено през лятото на 2024 г., когато Моно среща цигуларя Теодор Стоянов – среща, която оформя дава инерция на звука на проекта. През февруари 2025 г. групата излиза за първи път на сцена в пълен състав в софийския клуб „Паве“, заедно с братята Светозар и Кирил Славчеви на бас и барабани.
Bee Bop Café
21:00 часа