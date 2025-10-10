Какво да правим в Пловдив (10.10 – 16.10)

10 октомври

Гурмето под тепето

За трета поредна година кулинарният фестивал Гурмето под тепето се завръща с още по-апетитна програма и вдъхновяваща атмосфера. Очаква ви истинско пиршество за сетивата – вкус, аромат, звук и настроение, събрани в сърцето на Стария град в Пловдив.

Акцентът тази година ще бъде върху традиционните месни деликатеси и мезета от Пловдив и региона – представени с внимание към автентичните рецепти и местните кулинарни „тънкости“. Участниците ще предложат изкусителни храни, както и подбрани напитки, приготвени по авторски и нетрадиционен начин – с финес, креативност и вдъхновение от местната традиция.

Гостите на фестивала ще се насладят на специални дегустации, демонстрации, изненади и уникални преживявания.

Музикалната програма ще бъде „черешката на тортата“, с участието на Малкия Бенд на Пловдив и триото Soulmate (Соулмейт), които ще внесат допълнително настроение в неповторимата атмосфера на Стария град.

Програма:

10 октомври, петък

12:00 часа – Старт на фестивала, отваряне на обектите

19:15 часа – Официално откриване

19:30 часа – Музикално изпълнение на група Soulmate (Соулмейт)

11 октомври, събота

10:00 часа – Отваряне на обектите

12:00 часа – Кулинарни презентации

18:30 часа – Детски кулинарен куиз с вкусни награди

19:30 часа – Музикално изпълнение на Малкия Бенд на Пловдив

12 октомври, неделя

10:00 – 16:00 часа – Работно време на обектите

12:00 часа – Кулинарни презентации

Старинен град Пловдив

10.10 – 12.10.2025

Мери Бойс Бенд – Отива си лятото, идва есента

Мери Бойс Бенд ще изнесе красив концерт с името на любимата фраза от най-популярната си песен – „Отива си лятото, идва есента“.

На 10 октомври в Пловдив ще бъде пространство и сцена на съвременната българска музика, която всички обичаме.

Дом на културата Борис Христов

20:00 часа

16-ти Международен турнир по аеробика Plovdiv Cup Aerobics Open

Град Пловдив отново посреща елита на спортната аеробика на 16-тия Международен турнир Plovdiv Cup Aerobics Open!

Очакваме над 640 състезатели от 20 държави, които ще премерят сили в зрелищни съчетания във всички възрастови групи – от деца до възрастни.

Международен панаир Пловдив

10.10. – 12.10.2025

Mайна Town Weekend – 3

Maina Town Weekend се завръща!

Есенното издание на Maina Town Weekend отново ще събере пет теми в един град – култура, каузи, технологии, спорт и… майна вайб, разбира се!

Майна Арт | 11–12 октомври, Mall Plovdiv

Арт зона с Fantasy – Не-Музеят на Пловдив: изнесени експонати, игри, VR преживявания и селфи зони.

Зелено Майна | 11 октомври, площад „Стефан Стамболов“

Доброволчество и каузи в центъра на града – намери своята мисия и стани част от организации, които променят света.

Майна ТЕХ | 10 октомври, площад „Стефан Стамболов“

Технологии, дигитални иновации и срещи с хора, които пренасят Пловдив в бъдещето.

Майна Спорт | 11–12 октомври, Decathlon Plovdiv

Тримайнатлон – активни дни, посветени на движение, игри и спортни предизвикателства за всички възрасти.

Майна Vibes | 10–11 октомври, площад „Стефан Стамболов“

Взривяващи коктейли от бара на Fantasy – Не-Музеят на Пловдив с участието на Mash Mitak.

Майна Шатъл – безплатен автобус

На 11 и 12 октомври ще можеш да се придвижваш удобно между всички локации на MTW.

Спирки:

Decathlon

Fantasy – Не-Музеят на Пловдив (подлезът на ул. „Гладстон“, до „Водолазен клуб“)

Mall Plovdiv

Fantasy – Не-Музеят на Пловдив (ул. „Гладстон“, откъм Цар Симеоновата градина)

Маршрутът се повтаря през целия ден, за да стигнеш лесно от точка А до точка… Майна!

10.10. – 12.10.2025

Изложба „Рекламата е душата на търговията“

Изложбата „Рекламата е душата на търговията“ е създадена от ДА „Архиви“ и ще бъде представена в Държавен архив – Пловдив като част от праграмата на „Есенен салон на изкуствата“ на Община – Пловдив.

Изложбата представя близо 800 реклами, аранжирани в 27 табла и подбрани от вестници и списания. По стил и настроение рекламите от начало на XX век са различни от рекламите в съвременността. Те са живи, весели, предизвикват усмивка, създават настроение. Събрани заедно, рекламите пресъздават животът на града. Българинът е пътувал, но и светът е идвал при него. В изложбата присъстват имената на редица световни фирми, които и днес присъстват на българския пазар.

Рекламите будят и изненадата – оказва се, че бабите ни са готвели в йенско стъкло, използвали са хартия за печене, гълтали са хапчета за отслабване, а през лятото са употребявали слънцезащитен крем.

„Държавен архив“ Пловдив, ул. „Кракра“ № 11

17:30 часа

Blues and Ballades with Antoni Donchev, Vicky Almazidu & Vasil Hajigrudev – Jazz Club „В Джаза“

Идеята за този проект е на изключителната певица Вики Алмазиду, която ще представи пред публиката разнообразие от балади и блусови песни, пречупени през различни жанрове – джаз, поп, рок, а защо не и фолклорна балада.

Всяка нейна изява е истински подарък за душата – с дълбока емоция, неподправен чар и завладяващо присъствие.

На сцената до нея ще застанат двама от най-уважаваните български джаз музиканти:

Антони Дончев – пианист, композитор и дългогодишен ръководител на Биг бенда на БНР, носител на редица международни отличия.

Васил Хаджигрудев – контрабасист с богата международна кариера, концертна дейност и проекти в различни формации из Европа.

Очаква ви вечер, в която блусът и баладата ще оживеят в най-неочаквани цветове – интимна, емоционална и вдъхновяваща.

Джаз клуб В Джаза

20:30 часа

Ангел Демирев акустик трио@Контрабас

Петъчните концертни вечери се прибират на топло в бар Контрабас, в уюта на печката с дървата и с богатото китарното присъствие на един от най-талантливите и изявени наши китаристи, за когото музиката е колаборация от емоции, нюанси и много труд.

Заповядайте в този истински есенен петък да чуете виртуозния Ангел Демирев и неговото акустично трио, което вече от няколко години печели сърцата на ценителите на различната и нова музика.

Много етно мелодии, поп-рок интерпретации и малко джаз импровизации. Хиляди ноти за изсвирване, две китари и един контрабас, вкусно и пивко, елате в Контрабас!

Ангел Демирев – китара

Петър Миланов – китара

Христо Минчев – контрабас/бас китара

Бар Контрабас

21:00 часа

Аннамари Ола и Johnny Makam LIVE

Европейската етно музика идва и в Пловдив! Великолепната Аннамари Ола и лудата банда от Johnny Makam ще забъркат два различни коктейла от балканска музика на сцената на Bee Bop Cafe. Заповядайте, за да опитате и вие!

Аннамари Олà

България приветства завръщането на култовата певица на Meszecsinka и Fokatelep. Този път тя идва сама и ще представи нови песни, които е сътворила през последните няколко години. Аннамари Олà е певица, инструменталист, композитор и текстописец. През годините участва в различни етно формации в Унгария, с които кръстосва целия свят. Пленява публиката с многообразието на вокалните си техники, вещерските напеви и приказните нюанси на гласа си. Вдъхновява се от традиционната музика на различни народи. Почитателите познават изпълненията ѝ на много родни песни като “Ветре, ле”, “У Станкини”, “Димянинка” и други. Аннамари винаги е чувствала България като свой втори дом и предстоящото турне е несъмнено вълнуващ миг за самата нея. След редица отличия спечелени от групите, които е оглавявала, сега тя продължава със самостоятелни изпълнения. България е първата страна, в която тя ще направи солова клубна обиколка. Любопитство ще събуди и широкият набор от инструменти на които изпълнява Аннамари Олà. Очаквайте екстатични танци, тайнствени звуци и полет с космическо усещане по време на концертите на тази изящна етно певица!

Джони Макам

Johnny Makam е щур колектив, който обитава Тулуза. Съставен е от музиканти от Турция, Гърция и Франция. Групата умело смесва анадолски теми с рок, психеделика и балкански ритми. Вдъхновението от музиката на Мала Азия се дължи на певицата Ебру Айдън, която е родом от черноморския град Трабзон. Повлияна от турската рок музика от 60-те и 70-те тя умело преплита гласа си с широкоспектърния звук на останалите музиканти. Не може да не откроим пронизващият саксофон на Ян льо Гла, който се грижи са мощната и весела енергия на групата. Въпреки, че е родом от Франция, Ян поназнайва български и се обучава на кларинет при родни майстори в Първомай. В крайна сметка се получава една весела музикална тайфа, която подпалва сърцата на публиката и я вдига във въздуха от танци.

Bee Bop Café

20:00 часа

11 октомври

Приключение с маймунка

За всички малки зрители и техните родители,

които могат да се смеят от сърце, които обичат да пляскат с ръце,

е нашият спектакъл – приключение голямо,

в което Слончето и Папагалът, двама спасяват най-сърдитата Маймунка в зелената и непозната джунгла.

Елате с нас на приключение, за да научите имат ли значение думите възпитани, добри!

А после ще се впуснем във весели игри!

Държавен куклен театър Пловдив

10:30 часа

11:45 часа

Фестивал Тракийски Мистерии 2025

Програма:

14:30 часа, Античен театър

Изложба „Тракийски Мистерии“

16:00 часа, площад „Римски Стадион“

Лекции на тема „Древната тракийска култура, език и цивилизация и приложението на културното наследство на траките в нашето съвремие“

17:30 часа, площад „Римски Стадион“

Фестивално Шествие

18:00 часа, Античен театър

Тракийски ателиета

20:00 часа, Античен театър

Гранд Спектакъл „Мистерия на Тракийския Херос“ и „Тракийска Мистерийна Драма“

Камерна сцена Пловдив: Концерт на Христо Йоцов и Плевенска филхармония

В програмата на събитието са включени три изключително любопитни и красиви произведения, които са премиера за публиката в Пловдив. Концертът е под диригентската палка на Борислав Йоцов, брат на композитора, и е част от Есенния салон на изкуствата в Пловдив.

Христо Йоцов е творец притежаващ изумителна способност да смесва различни музикални светове. Той е виртуозен инструменталист на ударни инструменти, но същевременно е и композитор, аранжор и педагог. Признат е за един от най-креативните и активни музиканти на българската джаз сцена, който непрекъснато създава оригинална музика и нови проекти, в които активно привлича и подкрепя млади таланти. В своите произведения той органично съчетава класическите форми и джаз импровизацията. Пише музика за биг-бенд и джаз формации, но също така и симфонични, филмови и театрални творби. Въпреки че е джаз музикант, в творчеството му се усеща принадлежност към българската композиторска школа. Той умело използва инструментални теми, вдъхновени от българската песенна традиция. Съчетава нестандартни инструменти в оркестъра и работи с различни музиканти, а музиката му се характеризира с движение, динамика, цвят и емоция.

Програма:

Христо Йоцов – „Скорпион“ – пиеса за кларинет и струнен оркестър Христо Йоцов, солист Борислав Йоцов – кларинет

Христо Йоцов – Концерт за барабани и оркестър, солист: Христо Йоцов – ударни

Христо Йоцов – Концерт за оркестър – премиера

Дом на културата Борис Христов

19:00 часа

TEDxPlovdiv

Под надслов „Echoes of Tomorrow“ TEDxPlovdiv кани публиката на едно пътешествие отвъд времето – там, където минало, настояще и бъдеще се преплитат в обща история. Събитието си поставя за цел да изгради мост между епохите, вдъхновявайки чрез силата на културата, изкуството, технологиите и знанието.

Пловдив, един от най-старите градове в света, е място, където времето е разказвач, а историята оставя следи за бъдещите поколения. Именно тук „Echoes of Tomorrow“ ще изследва как археологията, изкуството и културата могат да бъдат източник на идеи за решаване на съвременните предизвикателства – чрез иновации, като изкуствения интелект, и чрез нови перспективи, които ни помагат да преосмислим бъдещето.

На сцената на TEDxPlovdiv ще чуете гласовете на вдъхновяващи лектори – хора, които създават промяна, търсят смисъл и споделят знание, което надживява времето.

Регионален исторически музей

10:00 часа

Базар за авторска фотография

Пловдивско фотографско средище, 7 Films Lab и Women In Street Bulgaria ви канят на базар за авторска фотография.

Какво да очаквате:

– колоритни фотографии;

– хора, с които може да разговаряте за фотография;

– може да закупите фотография, която нашите участници са направили със сърце и душа!

Котка и Мишка

14:00 часа

Димитър Иванов, изложба скулптура

Димитър Иванов е роден през 2001год. Завършва скулптура в Национална художествена академия през 2024 год в класа на доц. Емил Бачийски.

Живее и работи в гр. София.

Това е негова първа самостоятелна изложба.

Галерия Червеното пони

16:00 – 18:00 часа

Изложба Атанас Хранов „Фрагменти“

Изложба живопис

Атанас Хранов

„Фрагменти“

U Park Gallery

17:00 часа

Afterparty by Pink Tsonk & Sunshine

Фондация “Пловдивско фотографско средище” и Bee Bop Café Ви канят заедно да отпразнуваме офицалното афтърпарти на Международни фотографски срещи 2025 – “Една 40-годишна Одисея“.

Съботният ден ще бъде завършен с много танци и настроение. За тях ще се погрижи дуото Pink Tsonk & Sunshine, които ще ни пренесат в едно аналогово, мултижанрово музикално изживяване от 70-те години на миналия век до днес.

Не пропускайте, обещаваме Ви да има много танци!

“Международни фотографски срещи“ е проект на фондация “Пловдивско фотографско средище“. Артистичен директор и куратор е доц. д-р Никола Лаутлиев. Фестивалът в Пловдив е международно събитие за съвременно изкуство, фокусирано върху анализа на фотографската култура и художественото представяне.

Bee Bop Café

21.00 часа



12 октомври

Невидимият Тонино

„Никакви домашни, никакви уроци!“ – отговаря Тонино на майка си и до него се появява Лъжата. Тя е персонаж, участник, подстрекател. Тонино, който не лъже, започва да я използва, а тя става все по-силна и успява да изпълни съкровеното желание на всяко дете, което не си е написало домашните- да стане невидимо. „Едно невидимо дете не може да бъде изпитано!“ И от тук започва голямото приключение на Тонино. Колко пъти сме си мислили какво бихме направили, ако сме невидими. Колко страхотно би било? Колко изобретателни ще сме? И колко щастливо невидими! И точно тук се появява големият въпрос: Има ли невидимо щастие?

Държавен куклен театър Пловдив

10:30 часа

11:45 часа

Религиозен тур на Пловдив – История и Архитектура

Фондация „Български архитектурен модернизъм“ и Free Plovdiv Tour ви канят на архитектурно-историческата обиколка „Религиозен тур на Пловдив“.

Заповядайте да се разходим заедно из най-знаковите религиозни паметници и действащи храмове в Пловдив, от всички основни исторически периоди! От езичеството до ранното християнство, през кръстоносни походи, османско завоевание, мисионерски дейности, антични култове и ереси, нека заедно се потопим в тази необятна тема!

Обиколката ще се проведе на български език и е безплатна. Записването е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО. Молим да заявите своето присъствие чрез имейл на info@freeplovdivtour.com или чрез съобщение във фейсбук страницата на Free Plovdiv Tour.

Вход на Голяма базилика

14:00 часа

ОТБЛИЗО

Александър Сано, Луиза Григорова, Башар Рахал и Александра Свиленова влизат в любовен четириъгълник за да търсят отговори на въпросите:

Има ли безрезервна любов? Ние ли избираме да се влюбим или любовта избира нас?

„Отблизо“ е история, която проследява дванадесет любовни епизода от живота на две жени и двама мъже, свързани от невидимите нишки на страстта и привличането.

Отдалеч техният копнеж по любовта и щастието изглежда красив, трепетен и романтичен, но отблизо може да се окаже твърде жестоко занимание…

“Отблизо” е безпощадна дисекция на любовта, гарнирана с лъжи, изневери, ревност, страст, сълзи и много смях.

Дом на културата Борис Христов

19:00 часа

Комедията Петък 13 в Пловдив – Народно читалище „Христо Ботев-1905“

Христо Гърбов, Мария Сапунджиева и Мариана Миланова ви канят на една вечер, в която късметът е изцяло на страната на смеха!

Какво може да се обърка в петък 13-ти? Всичко! Очаквайте поредица от невероятни гафове, нелепи съвпадения и абсурдни ситуации, които ще ви разсмеят до сълзи.

Ако вярвате в лошия късмет – този спектакъл ще ви убеди в обратното! Ако не вярвате – ще си тръгнете с още повече смях и незабравими моменти.

Смехът е гарантиран, билетите – не! Побързайте и си осигурете място за най-забавния „фатален“ петък!

Народно читалище Христо Ботев

19:00 часа

Mono and the Stereos Back in BeeBop

Mono and the Stereos е новосформирана млада банда, която съчетава фолк и рок с влияния от инди и кънтри. Групата се събира в началото на 2025 г., а само за няколко месеца вече има зад гърба си поредица от успешни концерти в София, Велико Търново, Пловдив и Варна. Въпреки кратката си история, бандата бързо печели внимание с енергията и характерния си звук, а през лятото стъпва на големи сцени като Бузлуджа Фест, Варуша ЮГ, Капана Фест, Реките на София, както и на международния Nisville Jazz Festival в Сърбия.

Началото е поставено през лятото на 2024 г., когато Моно среща цигуларя Теодор Стоянов – среща, която оформя дава инерция на звука на проекта. През февруари 2025 г. групата излиза за първи път на сцена в пълен състав в софийския клуб „Паве“, заедно с братята Светозар и Кирил Славчеви на бас и барабани.

Bee Bop Café

21:00 часа