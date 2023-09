Какво да правим в Пловдив (01.09–07.09)

Тази седмица в Пловдив ще ходим по фестивали и ще честваме Съединението на България

01 септември

Концерт „Пловдив – звезди от музика“

Националното училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков” в Пловдив е основано през 1945 г. В своята 78-годишна история училището се е утвърдило като една от основните институции в професионалната образователна и културна сфера на територията на Пловдив. От 2004 г. е с национален статут, а през 2019 г. става първото училище в системата на училищата по изкуствата в България, удостоено с почетната степен „Колективен член” на Българската академия на науките и изкуствата. В своята дълголетна история НУМТИ „Добрин Петков” се гордее с висококвалифицирани педагози, с множество забележителни възпитаници и активна художествено -творческа дейност.

Тази година е специална за училището, защото е посветена на патрона Добрин Петков. С поредица от прояви ще бъде отбелязана 100 – годишнината от неговото рождение (1923 – 1987), като кулминацията ще е тържествения концерт „Пловдив – звезди от музика“ с участието на сборен симфоничен оркестър и солисти – настоящи и бивши възпитаници на НУМТИ „Добрин Петков”.

Наред с настоящите ученици на училището – Симфоничният оркестър на НУМТИ „Добрин Петков” с диригент Константин Добройков, който от миналата година пое Камерния ансамбъл „Софийски солисти”, на сцената ще застанат като солисти бивши възпитаници на НУМТИ, сред които Марин Йончев – тенор, Нели Койчева – мецосопрано (Япония), Мони Симеонов – цигулка (САЩ), както и един от най-успешните съвременни български диригенти Найден Тодоров – настоящ директор и главен диригент на Софийската филхармония. Специално участие в концерта ще вземе и световноизвестната цигуларка Мидори Гото (САЩ). Ще участват и оркестранти от Държавна опера – Пловдив.

Античен театър Пловдив

Национални есенни изложби 2023: Функции на състоянието

Художници:

Деница Тодорова – графика/рисунка (Къща Мексиканско изкуство, зала)

Елизар Милев – стъкло (Къща Хиндлиян, мааза)

Емануела Ковач – графика (Балабанова къща, сводеста зала)

Йордан Велков – живопис (Балабанова къща, двор)

Кирил Станоев – фотография (Балабанова къща, първи етаж)

Огнян Читаков – скулптура (Къща Хиндлиян, двор)

Силвия Митовска – керамика (Къща Хиндлиян, веранда)

Слав Недев – живопис (Балабанова къща, дълбока зала)

Станислав Беловски (Къща Мексиканско изкуство, двор)

Националните есенни изложби ще бъдат открити на 1 септември в двора на Балабановата къща от проф. д-р Галина Лардева – куратор на Национални есенни изложби, изкуствовед, декан на факултет Изобразителни изкуства в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев Пловдив“, доц. д-р Младен Влашки – литературен историк, гост-преподавател в Университет „Георг-Август“ в Гьотинген (Германия) и преподавател в ПУ „Паисий Хилендарски“, и г-н Пламен Панов – заместник-кмет „Култура, археология и туризъм“ Община Пловдив.

На откриването на събитието известният български музикант Петър Салчев ще изнесе концерт, в който ще представи последния си музикален проект. За нехарактерния формат глас, пиано и виолончело, той се доверява на доказалите се на съвременната музикална сцена имена Йордан Тоновски и Магдалена Петрович. В програмата са застъпени както класически произведения, така и образци от добре познати популярни и джазови мелодии, интерпретирани в контекста на камерното, на моменти алтернативно звучене на състава.

Старинен Пловдив – Балабанова къща, Къща Хиндлиян, Къща Мексиканско изкуство.

01.09 – 30.09.2023

Камерна сцена Пловдив 2023: Subconscious Trio

Макар идващи от различни точки по света, пътищата на Моник Чао (Тайван), Виктория Кирилова (България)и Франческа Ремиджи (Италия) се пресичат за първи път в Миланската консерватория. От основаването си през 2015 г. тяхното Subconscious Trio участва в множество концерти, събития и фестивали, сред които Jazz a la Petite France (Страсбург), Firenze Jazz Festival, Empoli Jazz, Kultursommer (Виена), Lucca Jazz, Wenshui Art Center(Тайпей),Jazzmataz(Генуа).

Участието в „Камерна сцена Пловдив“ е част от лятното турне на състава, включващо концерти във Франция, Италия, Австрия и Тайван.

Осемте композиции в албума на Subconscious Trio, „Water Shapes“ (Da Vinci Records, 2021) са написани и аранжирани от трите музикантки. Албумът изследва многобройните пластове и настроения на личността: съзерцание и интуиция; енергична екстровертност и моменти на уединение – точно като многото аспекти на водата.

Музиката на триото е пъстра комбинация от различни влияния, винаги търсеща баланс: от традиционни до по-съвременни подходи; от арт поп музикални нюанси, до източното музикално наследство – българска, тайванска, индийска и италианска музика – обект в музикалните изследвания и на трите музикантки.

Първо студио на Радио Пловдив

19:00 часа

Фестивал „Улица Станционна“

Фестивалът ще превърне емблематичната улица „Иван Вазов“ в сцена за изкуство и култура. Артистичното пространство в град Пловдив ще се разшири по посока на „Тютюневия Град’“ и ще създаде перфектни условия за музика, култура, игри и разнообразни интеракции както на живо, така и онлайн.

Събитието се състои от няколко основни компонента представени под формата на спирки по маршрута на фестивала:

Станция МУЗИКА

Станция ГЕЙМИНГ

Станция КУЛТУРА

Станция ИНОВАЦИИ

Станция ГАСТРО

Родни и чуждестранни музиканти ще изпълнят ул.”Иван Вазов” с живот. Ето какво ни очаква на голямата сцена на фестивала:

Lalalar (TR), New Candys (IT), Theodore (GR), All Greek To Me (GR/BG), Ethno Venture (BG), Теодосий Спасов квинтет (BG), Tender Bender (BG), Django Ze (BG), Lia Hide (GR), Fingertone & Malik (BG/US), Untempered Motion (GR), Partikel (UK), Blues Traffic (BG), Ангел Демирев Трио (BG).

Освен богата музикална програма, геймингът пристига на улица Стационна с цял вагон гости. По време на фестивала ще покажем на посетителите какво се случва на родната indie сцена по време на първия в България Indie Game Showcase и ще ви запознаем с популярни личности от родните гейминг среди.

Към програмата са предвидени активности на Народна Библиотека “Иван Вазов”, Национална Гимназия за Сценични и Екранни Изкуства, Национално училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков“, Технически Университет – Пловдив, Автомобилен Ретро Клуб Пловдив и много други.



Събитието е със свободен достъп и се осъществява с подкрепата на Пловдив – Европейска столица на културата 2019 / Plovdiv 2019 ECOC.

Улица Иван Вазов

01.09 – 06.09.2023

Театрална постановка „Още по-редки тъпанари“

Неочаквано продължение на спектакъла „Редки тъпанари“ с още по-неочаквани нови обрати и герои.

По мотиви от филми на Марио Моничели, Дино Ризи и Пиетро Джерми.

Режисьор: Теди Москов

Сценография и костюми: Свилена Величкова и Ванина Цандева

Музика: Антони Дончев

Участват: Мая Новоселска, Роберт Янакиев, Явор Бахаров, Ясена Господинова, Ивайло Спасимиров, Петя Венелинова, Ивана Керанова, Ростислав Панков

Лятно кино Орфей

01.09 и 02.09.2023

20:30 часа

Фестивал за улично изкуство „TheatAir” 2023

TheatAir е фестивал за улично изкуство – театър, цирк, музика, пърформанс. Започва да се провежда като модул към Международния куклено-театрален фестивал „Двама са малко, трима са много“ през 2012 г. и оттогава събира под небето на Пловдив едни от най-интересните и изявени артисти. Програмата на фестивала включва представления както за деца, така и за възрастни, без ограничения в жанра или формата. Единственото условие за участие е Вашето изпълнение да може да се представи на открито в градска среда.

Фестивалът не е със състезателен характер. Провежда се всяка година в началото на месец септември и вече устойчиво присъства в културния живот на Пловдив, като среща гражданите и гостите на града с атрактивни и интересни трупи от цял свят.

Програма:

01.09.2023 11:45 ч., Държавен куклен театър – Пловдив

ПАРЧЕНЦЕ ОТ ЛУНАТА

01.09.2023 17:00 ч., Градска градина, Виенски павилион

ПРИКЛЮЧЕНИЕ С МАЙМУНКА

01.09.2023 18:00 ч., Главна улица, стълбите на Каменица

КЛОУНЪТ И ГРАДЪТ

01.09.2023 19:00 ч., Държавен куклен театър – Пловдив

ПРИМКА

01.09.2023 20:00 ч., пред читалище „Иван Вазов“, кв. Коматево

ТИГЪРЧЕТО СПАС

01.09.2023 21:00 ч., пред читалище „Иван Вазов“, кв. Коматево

НЕ ПИПАЙ РЪЦЕТЕ МИ!

02.09.2023 10:30 ч., Държавен куклен театър – Пловдив

ДЯДО ВАДИ РЯПА

02.09.2023 11:45 ч., Държавен куклен театър – Пловдив

КУЧЕТО, КОЕТО…

02.09.2023 17:00 ч., Градска градина, Виенски павилион

ЙОВАН

02.09.2023 18:00 ч., Главна улица, стълбите на Каменица

КЛОУНЪТ И ГРАДЪТ

02.09.2023 19:00 ч., Държавен куклен театър – Пловдив

ПОЛЕТЪТ НА КЪРТИЦАТА

02.09.2023 20:00 ч., Парк 2019, ж.к Тракия

ГУШНИ МЕ!

02.09.2023 21:00 ч., Парк 2019, ж.к Тракия

КОЙ СЪМ АЗ?

03.09.2023 10:30 ч., Парк 2019, ж.к Тракия

ГУШНИ МЕ!

03.09.2023 11:45 ч., Държавен куклен театър – Пловдив

ДЖАК И БОБЕНОТО СТЪБЛО

03.09.2023 17:00 ч., Градска градина, Виенски павилион

АРЛЕКИНАДА

03.09.2023 18:00 ч., Главна улица, стълбите на Каменица

ХОРЪР КУКЛЕНО ШОУ

03.09.2023 19:00 ч., Държавен куклен театър – Пловдив

КОНЦЕРТ ЗА ТЯЛО

03.09.2023 20:00 ч., парк Рибница, кв. Кършияка

РУСАЛКА

03.09.2023 21:00 ч., парк Рибница, кв. Кършияка

ТАНЦИ ОТ ЦЯЛ СВЯТ С ЦВЕТОВЕ И СЕНКИ

04.09.2023 10:30 ч., Държавен куклен театър – Пловдив

СВЕТЛИНКА

04.09.2023 11:45 ч., Държавен куклен театър – Пловдив

СВЕТЛИНКА

04.09.2023 19:00 ч., Държавен куклен театър – Пловдив

ПЪТЕКИ

04.09.2023 21:00 ч., Държавен куклен театър – Пловдив

ХОМЕОПАТИЯ ЗА ДУШАТА

05.09.2023 10:30 ч., Държавен куклен театър – Пловдив

БРЕМЕНСКИТЕ МУЗИКАНТИ

05.09.2023 19:00 ч., Държавен куклен театър – Пловдив

ОПЕРЕТАЛЦХАЙМЕР

06.09.2023 10:30 ч., Държавен куклен театър – Пловдив

КОСМИЧЕСКИ ПАКОСТИ

06.09.2023 16:00 ч., Държавен куклен театър – Пловдив

ПИПИ ДЪЛГОТО ЧОРАПЧЕ

Открити градски пространства

01.09 – 06.09.2023

Есенен салон на изкуствата 2023

През септември Пловдив се превръща в открита сцена! Десетки събития от всички жанрове ще зарадват пловдивчани и гости на града, защото започва Есенния салон на изкуствата Пловдив 2023 – най-големият културен формат под тепетата, който обединява в себе фестивали и отделни събития от всички жанрове – музика, театър, танц, литература, визуални изкуства, изложби, арт инсталации и други. Традиционно Есенния салон на изкуствата се организира от община Пловдив и партньори – културни институти, творчески гилдии, културни оператори и други.

През настоящата 2023 година е неговото 19-то издание! Събиията се провеждат в периода 1 септември – 29 октомври 2023 г.

Официалното откриване е винаги на 1 септември. Тази година ще се случи на Античния театър в Пловдив от 20 часа с тържествен концерт „Пловдив – звезди от музика”, посветен на 100-годишнината от рождението на Добрин Петков (1923 – 1987). В него ще участва сборен симфоничен оркестър от настоящи и бивши възпитаници на НУМТИ „Добрин Петков” със солисти Емма Тахмизян – пиано (САЩ) и Мони Симеонов – цигулка (САЩ). Диригенти ще са Найден Тодоров – главен диригент на Софийската филхармония, възпитаник на Пловдивското музикално училище и Константин Добройков – главен диригент на камерен ансамбъл „Софийски солисти“, диригент на симфоничния оркестър на НУМТИ „Добрин Петков“, възпитаник на Пловдивското музикално училище. В програмата ще чуем: Джузепе Верди – Увертюра към операта „Силата на съдбата“, Панчо Владигеров – Песен, из „Българска сюита“, за цигулка и оркестър, Жорж Бизе – Фарандола, из Сюита „Арлезианката“, Морис Равел – Рапсодия „Циганка“, за цигулка и оркестър, Лудвиг ван Бетовен – Концерт за пиано и оркестър № 5 Op. 73 Es dur. Входът е свободен!

През този наситен с емоции и събития месец, а и в следващия октомври, жителите и гостите на Пловдив ще имат неограничен избор между изкуства и жанрове. В рамките на салона ще се насладим на множество фестивали, сред които са утвърдените – Есенен международен театрален фестивал „Сцена на кръстопът“ – 27-мо издание, кукленият „Двама са малко – трима са много” & “TheatAir” с 25-то издание и 10-то на фестивалния модул TheatAir , Есенно издание на фестивала „Дни на музиката в Балабановата къща“, Пловдив Джаз Фест, Фестивал на китарата Guitart, Фестивал „Изкуство без граници“, Фестивал „Тракийски мистерии“, Европейски музикален фестивал 2023, Класик Open Air – музиката на тепетата, Театрална панорама на комедиите „Завеса под звездите“, Нощ на литературата 2023, Капана фест – сезон есен, Девето издание на Международен кино-литературен фестивал Синелибри 2023, Фестивал за видеоизкуство „Фасада“ , както и традиционните Празници на Стария град 2023.

Ще има много концерти, много изложби, традиционната Седмица на съвременното изкуство, 2023 с 29-то издание, Международни фотографски срещи, 2023 и много други. Сред изложбите има и няколко специални, защото са свързани с юбилеи: изложба по случай 120 г. от рождението на Златю Бояджиев, юбилейна изложба на Здравко Йончев по повод 85-тата му годишнина и ретроспективна изложба живопис на Николай Няголов по повод 60-тата му годишнина. През месеца честваме и 138 години от Съединението на България и Празник на град Пловдив на 6 септември 2023.

Голяма част от събитията са с вход свободен! За събитията с билети, можете да се обърнете към касите в Пловдив: Билетен център пред Община Пловдив, касата МаскАрт в ДК „Борис Христов, в Туристически информационен център на Римски стадион, каса на Античен театър от страната на АМТИИ.

01.09 – 29.10.2023

Музикален фестивал Shake That Хълм 2023

Събитието надгражда обичайния си формат, който досега беше с 3 сцени с над 40 часова програма за музика, танц и фрийстайл батъл със 100 артисти и между 3 и 4 хиляди души публика на издание през годините, като се увеличават сценичните зони – публиката вече ще има 4 обособени пространства, участниците се увеличават и вече наброяват над 150 човека, двойно се увеличава и хендмейд формата, с предвидени над 60 участници.

По традиция септември е месецът с най-наситената културна програма в града под тепетата. Тази година, Shake That Хълм отново слага начало на тази феерия от емоции и фестивално настроение в периода 1 – 3 септември.

В деветото издание на фестивала, публиката както обикновено ще се радва на любимите български изпълнители, които отново ще се изявят на различните сцени в подножието на Младежки хълм. Фестивалът представя поп, електронни, джаз и суинг, RnB и DJ сцени в концептуално обособените фестивални зони. В тазгодишното издание ще се забавляваме заедно с Bobo & the Gang, Trombobby & C-mo, Downshift Collective и много др., а организаторите ще представят младежка сцена (Youth Stage) за дебютиращи младежки банди. Напомняме, че сцената на фестивала ежегодно дава поле за изява на артисти, които започват своята творческа кариера именно от Shake that Хълм. На “Vibrant Stage”, тази година ще има вечер посветена на дамите в електронната музика, а на сцената, разположена в събитийната територия Plovdiv Stage Park, публиката ще се наслади на джаз, суинг и фънк и поп. Брейк денс културата отново има своето местенце в Street Culture Camp, където по традиция ще се проведат тематичните брейк батъли, които привличат мастъри от цялата страна. Зоната за деца ще предложи програма, изпълнена с театрални представления и уъркшопове, Игрите на 90те, масово люлеене, детска площадка, водна и цветна “война”, както и творчески работилници. На алеята за базари, ще се проведе “Shake Market”, който представя множество автори на ръчното творчество, а на поляната в подножието на хълма отново ще намерите любимите си пътуващи барове и кухни на колела.

За поредна година, събитието е част от програма “Наследство” на ОФ Пловдив 2019 и е посланик на редица социални кампании. Фестивалът е част от инициативата “Искам да съм полезен. Рециклирай ме!” и благодарение на това партньорство фестивалът разполага с условия за разделно събиране на отпадъците. Тук можете да намерите и пункта на “Капачки за бъдеще”, а във фестивалната зона са добре дошли домашните ви любимци на повод, за които ще има обособени кътове с вода. Организаторите призовават публиката да се придвижва до фестивалната зона с колело или пеша, а за подробна и актуална информация за програмата на трите фестивални дни можете да следите в събитието.

Фестивалът Shake That Хълм е с ВХОД СВОБОДЕН!

Младежки хълм

01.09 – 03.09.2023

Фестивал на пеперудите

Проектът си поставя за цел да организира за трета поредна година “Фестивал на пеперудите”, включващ серия от събития, показващи многообразието на една от най-красивите групи животни в природата – техния полет, пътешествие, трансформация и красота, развивайки нов културен инструмент и привличайки нови публики.

Проектните дейности включват:

Откриване на фестивала с участието на детски танцови формации.

Организиране на ателиета за ученици в Дондуковата градина и фоайето на музея. По време на ателиетата децата ще имат възможност да рисуват, апликират, изработват сувенири.

Провеждане на 2 лекции -презентации за пеперудите с гост лектори в Планетариума на музея.

Наблюдаване на метода на препариране на пеперуди и взимане на активно участие в него на всички желаещи.

Любителски конкурс за рисунка за деца на тема “Величието на пеперудите”, насърчаващ към любов и опазване на природата в бъдещите поколения.

Образователни игри на пеперудена тематика, развиващи комбинативното мислене и разширяващи кръгозора на познание.

Рисуване на лица с професионални бои от аниматор. Той ще изрисува лицата на желаещите участници с цветни краски.

Наблюдаване на пълната метаморфоза на пеперудите, чрез истински яйца, гъсеници, каквиди и пеперуди и готови макети на отделните фази и механична движеща се пеперуда – имаго.

Безплатен вход за всички деца до седем годишна възраст за индивидуални посещения през периода на фестивала.

Регионален Природонаучен музей Пловдив

Zlatina Dimitrova at Bally Club

Поредното култово парти “чука на вратата”, не го пропускайте. Подготвила ви е за пореден път изключителна музикална селекция типично в неин стил!

Bally Club

20:00 часа

02 септември

Концерт на George Dalaras

Провъзгласен за „гръцкия Брус Спрингстийн”, суперзвездата Йоргос Даларас се нарежда сред най-големите феномени на поп музиката на Средиземноморието от последните десетилетия. Концертът му е на 2 септември 2023 г. в Античния театър в Пловдив – великолепен спектакъл, включващ подбрани класики от огромния му и впечатляващ репертоар.

Даларас е необикновен артист, пътешественик, неспокоен музикант, който твърдо вярва в индивидуалия характер на гръцката музика, в нейната сила и емоция, и в същото време в нейното световно звучене. Неуморните му пътешествия пренасят музиката на Гърция по всички краища на света и го превръщат в най-успешния в световен мащаб гръцки изпълнител. Считан е за човека, който възражда стила ребетико и го прави популярен не само в Гърция, но и в целия свят. Даларас е провъзгласен също и за баща на гръцкия блус, дълбоко повлиян от гръцкия фолклор, като прибавя към песните си и интересни елементи от латино музиката и дори фламенко влияния.

Работи с най-големите гръцки композитори като Микис Теодоракис, Янис Маркопулос и Манос Хадзидакис. С Теодоракис издават заедно албум по стихове на Янис Рицос за пръв път през 1974 г. след падането на Гръцката военна хунта.

Издал е над 40 албума в дългата си и блестяща кариера, първият още на 18 годишна възраст, който веднага се превръща в хит. С повече от 20 милиона продадени копия на албуми, напълно разпродадени зали из целия свят и колаборации със световни музиканти като Стинг, Брус Спрингстийн, Питър Гейбриъл, Пако де Лусия и Ал ди Меола, Йоргос Даларас си спечелва титлата на най-популярния и успешен гръцки изпълнител в световен мащаб.

Пял е в най-престижните музикални зали по света като парижката „Олимпия“, лондонския Royal Festival Hall, на стадион „Уембли”. Два пъти пълни Олимпийския стадион в Атина с над 160 000 зрители – събитие, запомнено като единствено по рода си в Гърция. Кофи Анан го приветства като един от седемте посланици на добра воля на Върховния комисариат на ООН за бежанците.

Програмата му в Пловдив ще вкючва подбрани класики от огромния му богат репертоар – изключителен концерт, който показва най-важните етапи от живота на този велик гръцки певец. Оркестър от духови инструменти, китари, задължително гръцки бузуки и вокали придружават Йоргос Даларас в този великолепен спектакъл.

Античен театър Пловдив

20:30 часа

ContextAir: Среща с Емил Урумов

Емил Урумов е участник в резидентната програма за артисти на Община Пловдив през 2023 г. Неговото проучване върху Пловдив цели да постигне визуален анализ на взаимовръзката между разнообразните архитектурни и градоустройствени пластове на града, от древността до съвременните молове. Идеята е вдъхновена от книгата Learning from Las Vegas (1972 г.).

Авторът реализира серия фотоснимки на стотици архитектурни обекти в различни райони на Пловдив (жилищни, обществени и търговски сгради, площади, археологически разкопки, и т.н.). Фотографското изследване има амбиция да предизвика обществен интерес към процесите, повлияли на архитектурния пейзаж на града, и по този начин да обогати и задълбочи тяхното познание и разбиране, с необходимата равносметка. Като крайна форма на проекта е предвидено представяне на изложба, което се планира в Пловдив през 2024 г.

На 2 септември Емил Урумов ще представи концепцията на проекта си, както и някои от архитектурните обекти, които е изследвал. Срещата ще е първо сверяване на неговите идеи с публиката и ще даде възможни посоки за развитие на проекта му. „Учейки се от Пловдив“ цели да покаже и да привлече към дебат различни перспективи към настоящето на града.

Емил Урумов е независим куратор и автор, роден в Пловдив, който живее от 25 години в Париж. Той е автор на проекти като “Палат Потьомкин“ (Фондация Рикар/Национална Галерия, София, 2017), “Tension Economy” [Икономика на вниманието/напрежението] (Център Парк Сен Леже, Франция, 2016), “Театър на операциите“ [Театр де л‘Юзин, Женева, Швейцария, 2015), “Принципът Галапагос“ (Пале де Токио, Париж, 2013). През 2018-19 г. е директор на център за съвременно изкуство BBB (Тулуза, Франция). Един от последните му проекти, “Груп Шоу (по Коянискатси)“ (галерия Сал Принсипал, Париж, 2023) е свързан с отзвука на екологичните въпроси в сферата на изкуството.

Експозиция Златю Бояджиев

18:30 часа



Shishkaveli, Vladislav & .Paff at Bally Club

Заповядайте на 2 септември, събота, в Bally Club и се насладете на якия подбор!

Очакваме те за една неповторима вечер

Bally Club

20:00 часа

03 септември

Концерт на Ара Маликян

Музиката, с която цигуларят тръгва да обикаля света, е посветена на сина му и връщането към въображението на детството.

В новото си музикално пътешествия Ара Маликян е придружен от верни приятели – прочути испански музиканти от кубински произход. Отново джаз пианистът Иван /Мелон/ Люис, трикратно номиниран за Латино Грами, басистът и композитор Иван Руис Мачадо и Георвис Пико Милано – барабанист с повече от 26 години присъствие на световната класическа и джаз сцена.

Античен театър

20:00 часа

Progressive Journey by Pink Tsonk

По традиция септември е месецът с най-наситената културна програма в града под тепетата. Тази година, Shake That Хълм отново слага начало на тази феерия от емоции и фестивално настроение в периода 1 – 3 септември. Pink Tsonk бъде част от Shake That Хълм и ще се погрижи за вашето настроение на Mix Station, като ще Ви представи едно космическо пътуване в света на progressive house музикатa, което ще премине от модерния до класическия progressive звук.

Pink Tsonk

PS: Партито започва в 16.00 часа, в 20.00 часа ще има двуачасова пауза, за ивента на мейн стайджа и продължава в 22.00 часа.

Plovdiv Stage Park

Kizomba meets Latino

През новата година към любимата ни музика ще добавим и щипка латино, въодушевени от

Очаква ни отново една невероятна екзотика,в която африканските ритми ще се слеят с кубинската обстановка на

Casa de Cuba .

Всяка неделя

Вход свободен.

CASA de CUBA

20:00 часа

