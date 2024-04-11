Искате ли ремонтираната част от „Христо Г.Данов“ отново да е паркинг?
Искате ли ремонтираната част от улица „Христо Г.Данов“ в частта от „Бетовен“ до бул. „Руски“ да изглежда така- да е в плен на десетките паркирани и преминаващи автомобили? Да е място за хората ли? Или да е локация със споделено движение, но без паркиране? На този въпрос следва да намери отговор Община Пловдив, след като реконструкцията на зоната между кметството на район „Централен“, Природонаучния музей, Дома на младоженеца и Орта мезар, ведно с Градската градина бъде напълно завършена.
Част от жителите на тази градска част са „За“ ремонтираното трасе на „Христо Г.Данов“ да бъде изцяло пешеходно, други предпочитат там да преминават автомобили, до да е забранено паркирането, а трети пускат подписки срещу въвеждането на нововъведения и настояват улицата си остане такава, каквато я видяхме и днес- с множество паркирани ведомствени леки коли и още повече преминаващи возила по новонаредения паваж.
На дневен ред за решаване е и друг въпрос- да носи ли Градската градина името на патриарха на българската литература Иван Вазов, който е силно свързан с този район в Пловдив и е битувал в сграда на улица „Бетовен“. В момента първият градски парк се води Дондукова градина, но официални книжа за именуването му по този начин не са открити в Държавен архив- Пловдив. За това говори кметът на район Централен Георги Стаменов пред камерата на видеоподкаста „В Капана“ на Под тепето, който можете да гледате утре. Той твърдо подкрепя идеята градината да носи името на Иван Вазов, както и ремонтираната част от „Христо Г.Данов“ да стане пешеходна, тъй като сега е паркинг за ведомствени автомобили, както се изрази. „За“ взимането на такива решения е и заместник-кметът три мандата Стефан Стоянов, който също гостува във видеоподкаста ни, за да говори за развитието на Пловдив, възможностите и рисковете пред града.
Днес кметът на Пловдив Костадин Димитров коментира пред Под тепето, че е привърженик идеята за повече пешеходни пространства в града.
“ Навремето и в Капана имаше напрежение. Такова имаше и за Малката главна. Дано да имаме единомислие, защото подобен проект се нуждае от по-подробно обсъждане. Аз лично съм за повече пешеходни зони в града. Споделена също е вариант“, коментира темата кметът след въпроси на Под тепето.
Той приема и идеята Градската градина да се казва „Иван Вазов“.
„Трябва емблематични градски пространства и улици да носят имената на български възрожденци“, смята Костадин Димитров.
Какво казаха Георги Стаменов и Стефан Стоянов и какво видя камерата в Градската градина на Пловдив, която ще бъде открита официално в края на другата седмица, вижте и чуйте утре в поредния епизод на поредицата ни „В Капана“ на Под тепето.
297 коментари
Hello, I just stumbled upon a great source from India to save on Rx. For those looking for cheap antibiotics without prescription, this store is highly recommended. It has wholesale rates worldwide. Check it out: safe indian pharmacy. Good luck.
Hey there, Just now found a great website to save on Rx. If you are tired of high prices and want generic drugs, this site is highly recommended. Fast shipping plus very reliable. Link is here: Pharm Mex Store. All the best.
Hi all, I recently discovered a useful website for affordable pills. For those looking for generic pills cheaply, this store is highly recommended. It has secure delivery worldwide. Visit here: indian pharmacy. Good luck.
Hey there, I recently came across a great resource for cheap meds. If you are tired of high prices and want cheap antibiotics, Pharm Mex is worth checking out. Fast shipping plus very reliable. Visit here: https://pharm.mex.com/#. Hope this helps!
Hello, Just now discovered a useful website for cheap meds. For those looking for medicines from India cheaply, this site is highly recommended. They offer fast shipping to USA. Take a look: https://indiapharm.in.net/#. Good luck.
To be honest, Just now stumbled upon the best Indian pharmacy for affordable pills. If you want to buy generic pills without prescription, this store is highly recommended. You get lowest prices to USA. Check it out: India Pharm Store. Hope it helps.
Pin Up Casino Г¶lkЙ™mizdЙ™ Й™n populyar kazino saytД±dД±r. Saytda Г§oxlu slotlar vЙ™ Aviator var. Pulu kartД±nД±za anД±nda kГ¶Г§ГјrГјrlЙ™r. Mobil tЙ™tbiqi dЙ™ var, telefondan oynamaq Г§ox rahatdД±r. GiriЕџ linki п»їPin Up rЙ™smi sayt baxД±n.