ГБС ремонтира Партийния дом срещу 10 милиона лева

Три фирми на ГБС, обединени в „Градски инженеринг 2025“, ще ремонтират бившия Партиен дом срещу близо 9,5 милиона лева с ДДС. Това е резултатът от проведената обществена поръчка за реконструкцията на сградата на инженеринг, спечелена от консорциума между Главболгарстрой АД, ГБС-Пловдив и ГБС-Проджект АД. Двете други фирми, участвали в процедурата- ПИРС-Д и Аква Конструкт груп бяха отстранени заради некоректни спрямо условията технически предложения.

Почти 4 милиона лева от средствата за строителните дейности са осигурени от Националния план за възстановяване и устойчивост. Поръчката включва проектиране, авторски надзор и извършване на строително-монтажни работи на нова топлоизолация на фасадата, на покрива и на пода на всички етажите на зданието, нова дограма, осветление, обновяване на отоплителната и охладителната система, фотоволтаици.