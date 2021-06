Dub FX вече е в Пловдив, ще празнува рожден ден на върха на Бунарджика (ГАЛЕРИЯ)

След страхотната първа вечер фестивалът MUSIC DAZE продължава днес със силна програма

Фотограф: Орлин Николов

След страхотната първа вечер на фестивала MUSIC DAZE на върха на Бунарджика вчера, музикалният празник днес продължава. Времето пощади стотиците пловдивчани и гости на града, събрали се на тепето да потанцуват с K.LINA, Stop The Schizo, Nouvelle Vague и DJ Burak Yeter снощи. Днес е ред на други четири концерта. Импровизираното фестивално градче отваря врати в 16.30ч., а в 17ч. започва шоуто на A.L.E.K.S. След това в програмата са Krekhaus и Me and My Devil.

В 21 часа е пиронът на вечерта- на сцената се качват Dub FX feat. Mr Woodnote. Dub FX вече е в Пловдив със своя екип, уморен от пътуване, но супер нахъсан за шоуто си днес на MUSIC DAZE. А ден по-късно отново на фестивала ще празнува рожден ден. Фестивалното парти влиза в силен етап.