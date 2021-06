Пловдивчани се събраха на страхотен музикален купон на Бунарджика (СНИМКИ и ВИДЕО)

Nouvelle Vague оставиха спомени сред пловдивчани с концерта под Альоша

Времето пощади първия ден от фестивала Muzik Daze на върха на Бунарджика. Голяма бройка пловдивчани се насладиха на изпълненията на много групи, като големи спомени ще оставят французите от Nouvelle Vague.

С изпълнения на най-известните си парчета – типичните за тях кавъри на легендарни песни, като например Love Will Tear Us Apart – те разпяха публиката и оставиха романтичен отпечатък у всеки гост.

Организацията на фестивала, който се провежда на равното пространство под паметника Альоша, е отлична. Той ще продължи още два дни със страхотни музикални изненади. Днес въпреки мрачното време, концертните часове бяха сухи и гостите се израдваха на всички групи на сто процента. Атмосферата също бе отлична и посетителите си припомниха приятните времена, когато спокойно всички се събираха на големи групи и се забавляваха заедно.

Фестивалът продължава в събота и неделя, като всеки може да си закупи билети предварително, както и на каси на входа на самия фест.