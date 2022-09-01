Бутнаха по тъмно склада на „Христо Ботев“ 51

Разрушиха скоростно сградата в деня, в който Специализираният експертен съвет по опазване на недвижимото културно наследство я определи като единичен културен паметник
Вековната сграда на бул. „Христо Ботев“ 51, която Специализираният експертен съвет по опазване на недвижимото културно наследство определи като единичен културен паметник днес, вече я няма.
Въпреки решението на СЕСОНКЦ складът бе разрушен от обяд досега, като багерът работи дори по тъмно. Той изпревари заповедта на министъра на културата Велислав Минеков за даване статут на вековната постройка. Унищожаването й завършва в момента, а вероятно утре целия имот ще бъде дори разчистен. На място има полиция, районът е отцепен.
Днес Специализираният експертен съвет реши да защити сградата със статут на единичен паметник на културата. Това обаче не спря собствениците й, тъй като процедурата не е завършена, а те имат подписан от община Пловдив „План за безопасност и здраве“, на база който разчистват парцела.
296 коментари
Xin chao 500 anh em, n?u anh em dang ki?m trang choi xanh chin d? gi?i tri Da Ga thi vao ngay con hang nay. Khong lo l?a d?o: https://gramodayalawcollege.org.in/#. Chi?n th?ng nhe.
Hello mọi người, nếu anh em đang kiếm trang chơi xanh chín để giải trí Tài Xỉu thì tham khảo địa chỉ này. Không lo lừa đảo: https://pacebhadrak.org.in/#. Chúc anh em may mắn.
Chao anh em, bac nao mu?n tim c?ng game khong b? ch?n d? g? g?c Casino thi xem th? con hang nay. N?p rut 1-1: https://homemaker.org.in/#. V? b? thanh cong.
Hi các bác, người anh em nào cần cổng game không bị chặn để giải trí Đá Gà thì vào ngay trang này nhé. Đang có khuyến mãi: https://pacebhadrak.org.in/#. Chúc các bác rực rỡ.
Hi các bác, ai đang tìm sân chơi đẳng cấp để giải trí Game bài thì vào ngay con hàng này. Uy tín luôn: sunwin. Chiến thắng nhé.