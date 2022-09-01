АктуалноГрадътМненияНовиниПод ножаРазследване

Бутнаха по тъмно склада на „Христо Ботев“ 51

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 19:34ч, четвъртък, 1 септември, 2022
271 1 021 1 минута

Разрушиха скоростно сградата в деня, в който Специализираният експертен съвет по опазване на недвижимото културно наследство я определи като единичен културен паметник

Вековната сграда на бул. „Христо Ботев“ 51, която Специализираният експертен съвет по опазване на недвижимото културно наследство  определи като единичен културен паметник днес, вече я няма.

Въпреки решението на СЕСОНКЦ складът бе разрушен от обяд досега, като багерът работи дори по тъмно. Той изпревари заповедта на министъра на културата Велислав Минеков за даване статут на вековната постройка. Унищожаването й завършва в момента, а вероятно утре целия имот ще бъде дори разчистен. На място има полиция, районът е отцепен.

Днес Специализираният експертен съвет реши да защити сградата със статут на единичен паметник на културата. Това обаче не спря собствениците й, тъй като процедурата не е завършена, а те имат подписан от община Пловдив „План за безопасност и здраве“, на база който разчистват парцела.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 19:34ч, четвъртък, 1 септември, 2022
271 1 021 1 минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

271 коментари

  1. Herkese merhaba, Casibom sitesi üyeleri adına kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Bildiğiniz gibi site adresini BTK engeli yüzünden yine güncelledi. Giriş sorunu varsa çözüm burada. Yeni Casibom güncel giriş linki şu an paylaşıyorum Casibom Yeni Adres Paylaştığım bağlantı üzerinden doğrudan siteye girebilirsiniz. Ek olarak yeni üyelere verilen freespin fırsatlarını mutlaka kaçırmayın. En iyi casino deneyimi için Casibom doğru adres. Tüm forum üyelerine bol kazançlar dilerim.

    Отговор

  2. Herkese selam, Vaycasino oyuncuları için kısa bir bilgilendirme paylaşıyorum. Malum platform giriş linkini tekrar değiştirdi. Giriş hatası yaşıyorsanız endişe etmeyin. Son Vay Casino giriş adresi şu an aşağıdadır: Vaycasino Yeni Adres Bu link ile vpn kullanmadan siteye erişebilirsiniz. Lisanslı bahis deneyimi sürdürmek için Vaycasino tercih edebilirsiniz. Herkese bol şans temenni ederim.

    Отговор

  5. Arkadaslar selam, Casibom oyuncular? ad?na k?sa bir duyuru yapmak istiyorum. Herkesin bildigi uzere bahis platformu adresini BTK engeli yuzunden tekrar tas?d?. Giris sorunu cekenler icin link asag?da. Cal?san siteye erisim linki su an paylas?yorum https://casibom.mex.com/# Bu link ile dogrudan hesab?n?za baglanabilirsiniz. Ek olarak kay?t olanlara verilen yat?r?m bonusu f?rsatlar?n? mutlaka kac?rmay?n. Guvenilir slot keyfi icin Casibom tercih edebilirsiniz. Tum forum uyelerine bol kazanclar dilerim.

    Отговор

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина