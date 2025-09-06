Николай Пловдивски отсъства изненадващо в катедралния храм „Св. Богородица“ за старта на празненствата по случай 140-ата годишнина от Съединението на България. Не митрополитът, а епископ Поликарп отслужи тържественият молебен под купола на храма, в присъствието на цялата местна власт. Владиката не се е почувствал добре и отсъства поради здравословни причини, стана ясно в началото на църковната служба.
Заради отсъствието му молебенът продължи сравнително кратко, за да се премести церемонията пред паметника на Гаврил Кръстевич, където официалните гости поднесоха венци и цветя.
С това бе даден и стартът на тържествата в Пловдив. Събитията продължиха пред паметната плоча на кап. Райчо Николов, а преди обяд гостите ще има церемония пред монумента на Захари Стоянов в Градската градина.
224 коментари
Just wanted to share, a helpful analysis on buying meds safely. It breaks down how to avoid scams for antibiotics. You can read it here: п»їhttps://polkcity.us.com/# order medicine from mexico.
п»їJust now, I came across an informative report concerning Indian Pharmacy exports. It covers the manufacturing standards when buying antibiotics. If you are looking for cheaper alternatives, check this out: п»їhttps://kisawyer.us.com/# indian pharmacy paypal. Worth a read.
п»їRecently, I found a useful report regarding ordering meds from India. It details CDSCO regulations for ED medication. For those interested in Trusted Indian sources, visit this link: п»їhttps://kisawyer.us.com/# reputable indian pharmacies. Might be useful.
Sharing, an official analysis on buying meds safely. The author describes pricing differences for ED meds. Full info: п»їUpstate Medical.