Археолозите започват работа на Форум Север

Възстановяват и проучванията на Малтепе, край село Маноле
В началото на юни стартира новият археологически сезон в Пловдив, като работата ще започне с довършване на проучването на Форум – север. Това съобщи директорът на Регионалния археологически музей доц. Костадин Кисьов. Той, заедно с Здравко Димитров – кмет на Пловдив, Димитър Иванов – кмет на община Марица, Пламен Панов – заместник-кмет „Култура, археология и туризъм“ на Община Пловдив обявиха днес програмата на археологическото лято и финансирането на обектите, които ще се проучват.
Работата на Форум – север ще отнеме максимум месец, смята Кисьов. След приключване на проучването ще бъде обявена процедура за проектиране и социализация на обекта. Паралелно ще върви и обществена поръчка за проектиране и социализиране на пространството в посока югоизток. В този отрязък на площадното пространство няма нужда от допълнителни археологически проучвания, но има нужда от оформяне на зоната в унисон с градската средата.
Възстановяват и работата по Малтепе, като средствата за това ще са от бюджетите на двете общини Пловдив и Марица.
Още по темата:
Срина се част от фасадата на кулата на Малтепе
Какво свързва чудото Малтепе с египетските пирамиди
Археологическият комплекс Малтепе, край Пловдив, ще се превърне в световна туристическа атракция (ГАЛЕРИЯ)
Откритията на Малтепе са от световна величина
Очаквайте подробности.
31 коментари
1хБет промокод при регистрации используя промокод, вы получите бонус в размере 100% до 32500 рублей для ставок на спорт, а также бонус в казино 1500€ и 150 фриспинов. Обратите внимание, что это единственный действующий промокод на данный момент. Также, если вам интересны другие промокоды для 1xBet, вы можете ознакомиться со списком рабочих промокодов на 2025 год. https://badgerboats.ru/themes/middle/?promokod_284.html 1xBet предлагает различные бонусные программы для своих игроков. Среди них есть бонус за регистрацию, бонус за первый депозит, бонус за повторный депозит, бонус за покупку билетов, бонус за пополнение счета, бонус за приглашение друзей и многое другое. Кроме того, игроки могут получать бонусы за активное участие в акциях и конкурсах, которые проводит букмекерская контора. Также игроки имеют возможность получать бонусы за достижение новых уровней в программе лояльности.