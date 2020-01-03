Адвокат Атанас Костов съди държавата за лошите пътища

Провокиран е от глоба за шофиране със 140 километра на магистралата край Стара Загора

Внася иска в Административен съд Пловдив другата седмица, 16 000 души подкрепят каузата му

Бившият кандидат за кмет на Демократична България адв. Атанас Костов ще съди държавата за лошите пътища. Той ще внесе иска в Административен съд Пловдив другата седмица, а публично обявената му кауза в социалните мрежи вече има 16 000 поддръжници. Адв. Костов е бил провокиран да заведе дело, след като заплатил глоба в размер на 650 лева шофиране със 140 километра в част на отсечката на магистралата край Стара Загора.

„Аз съм адвокат, но най-вече съм български гражданин. Вчера, в качеството ми на такъв заплатих 650лв. глоба на КАТ Пловдив, за да ми върне книжката затова, че съм карал със 140км./ч на отсечката на магистралата край Стара Загора, поради което смятам да заведа дело срещу България. Защо!? Затова, че съм платил годишен винетен стикер, затова че съм карал по магистралата с предвидената по Закона за движение по пътищата скорост и затова, че ограничението от 90км./ч. се дължи на това, че магистралата не е в състоянието, в което трябва да бъде. Това не може да ми бъде вменено във вина като данъкоплатец и гражданин, при факта че съм платил (с данъците си) състоянието на магистралата да е перфектно”, мотивира се Атанас Костов.

Освен, че подава иск в Административен съд другата седмица, той стартира инициатива “Да осъдим България за лошите пътища”.

„ Време е “строителят на магистрали” да си плати за тяхното състояние, като ни върне глобите, които неработещата му, безмерно нагла администрация ни налага. Инициативата има за цел да подпомогне всеки български гражданин, който е потърпевш от незаконно наложени му глоби, в следствие на неизправна пътна инфраструктура, да осъществи правата си по най-правилния и легален начин според българското законодателство”, допълва адв. Костов.