Адвокат Атанас Костов съди държавата за лошите пътища

Провокиран е от глоба за шофиране със 140 километра на магистралата край Стара Загора
Внася иска в Административен съд Пловдив другата седмица, 16 000 души подкрепят каузата му
Бившият кандидат за кмет на Демократична България адв. Атанас Костов ще съди държавата за лошите пътища. Той ще внесе иска в Административен съд Пловдив другата седмица, а публично обявената му кауза в социалните мрежи вече има 16 000 поддръжници. Адв. Костов е бил провокиран да заведе дело, след като заплатил глоба в размер на 650 лева шофиране със 140 километра в част на отсечката на магистралата край Стара Загора.
„Аз съм адвокат, но най-вече съм български гражданин. Вчера, в качеството ми на такъв заплатих 650лв. глоба на КАТ Пловдив, за да ми върне книжката затова, че съм карал със 140км./ч на отсечката на магистралата край Стара Загора, поради което смятам да заведа дело срещу България. Защо!? Затова, че съм платил годишен винетен стикер, затова че съм карал по магистралата с предвидената по Закона за движение по пътищата скорост и затова, че ограничението от 90км./ч. се дължи на това, че магистралата не е в състоянието, в което трябва да бъде. Това не може да ми бъде вменено във вина като данъкоплатец и гражданин, при факта че съм платил (с данъците си) състоянието на магистралата да е перфектно”, мотивира се Атанас Костов.
Освен, че подава иск в Административен съд другата седмица, той стартира инициатива “Да осъдим България за лошите пътища”.
„ Време е “строителят на магистрали” да си плати за тяхното състояние, като ни върне глобите, които неработещата му, безмерно нагла администрация ни налага. Инициативата има за цел да подпомогне всеки български гражданин, който е потърпевш от незаконно наложени му глоби, в следствие на неизправна пътна инфраструктура, да осъществи правата си по най-правилния и легален начин според българското законодателство”, допълва адв. Костов.
50 коментари
Николета Батаклиева – изключително агресивна и нагла личност. Която си мисли, че другите хора са и длъжни. Лъже и преувеличава, обича хората да си чувстват зле. Пълна комплексарка.
Браво! Подкрепям този човек за инициативата му – писна ми да пътувам в този участък с ниска скорост, не само поради ограничението от 90 км, а понеже е невъзможно с по-висока, без да си счупич нещо по колата.
Докога АПИ ще се мотае, а няма да си свърши работата, с парите, които ние гражданите им даваме? Докога?!…
Браво на адв.Костов! Страхотна гражданска позиция и достойнство! Това, че е споделил публично иска си срещу АПИ, за да го използва всеки ме впечатли!
Гледах го току що по телевизията, най-накрая един честен и достоен юрист! Заставам до Вас и Ви подкрепям г-н Костов! Успех!
Костов, Костов адвокатче, кога най-сетне, ще прогледнеш и ще си извадиш пръчката от задника или явно ти харесва да бъде там. Това, че завеждаш безброй дела с цел да си правиш реклама на ДОКАЗАНО НЕКАДЪРНАТА ти личност не значи, че ги печелиш. Всички в гилдията знаят, че си НЕКАДЪРЕН и печелят дивидент на твой гръб. Та то в Пловдив няма адвокат да не се зарадва, като чуе че делото ще е срещу теб. ДОКАЗАН НЕКАДЪРНИК СИ!!! Изкарай си пръчката от дупето ТЪПАК!
Аз,Аз,Аз…,,Този действително е за психото!Какъв адвокат си ?Кое дело си спечелил?Такива дето първо казват Аз,не стават за нищо!
Ама той води ли дела в Пловдив, май повечето са му в София? В Пловдив води дела само срещу Батаклиеви, които явно пишт тези коментари тук. Крадците са възмутени:) Красимир Батаклиев, Ангел Батаклиев, Николета Батаклиева, алкохолизираната майка Батаклиева, това ли са троловете тук. Просто да е ясно кой пише коментарите…най-големите измамници в града плюят, по селски, по пазарджишки, там някъде от селата. А казахте ли колко хора завлякохте с пари, колко хора измамихте!? Мръсни долни комунисти, сега Костов вие е виновен хаха! Наглост до бога!
По агресията с която пишете, правя личен извод, че адвокат Костов е заплаха за Вас.Некадърния адвокат, не предизвиква подобно отношение
Не подценявайте читателя.
Горкият! Нали и адвокатите като поповете нямат трета ръка за даване, заболяло го е! А за това, че е нарушил правилата ни дума!
Гербаджийските подлоги налазиха форума. Яжте асфалт, герберчета!
Един човек да застане срещу лайняната система и герберско-комунистическите тролове налазват! Плюнки, дъвки, “мозък”! Значи човекът си струва! Браво Костов!
Как прецени, че този измекяр застава срещу системата? Този е паразит и трябва да се линчува!
Ми прецених, само като ти гледам измекярския мозък и преценям, че ти си трола в този форум!