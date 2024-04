10 фестивала, които очакваме през лято 2024 в Пловдив

Източник: Lost in Plovdiv

С тези летни температури през април всички вече като че ли сме на ваканционна вълна, затова и екипът на единствения двуезичен дигитален гид подбра за вас някои от най-вълнуващите мероприятия тази година:

Hills of Rock

Очакваният с нетърпение най-мащабен български фестивал за рок и метъл музика HILLS OF ROCK се завръща с гръм и трясък на 25, 26 и 27 юли 2024 г., а хедлайнерът, който ще запали сцената в първия фестивален ден е иконичната група КoЯn. Преди тях, на основната сцена на Гребния канал, ще излязат още и Spiritbox и Loathe.

На 26 юли 2024 Bring Me The Horizon идват за първи път в България като хедлайнери на Ден 2 на най-мащабния ни фестивал за рок и метъл музика HILLS OF ROCK в Пловдив.

С номинация за Grammy и току що спечелена награда BRIT за най-добро алтърнатив/рок изпълнение, с над 5 милиона продадени албума глобално, aрмия от фенове, разпродадени турнета в цял свят, мултиплатинените Bring Me The Horizon идват в България, когато са на върха на славата.

Безспорно PAIN са неочакваната изненада, част от програмата на 27 юли, Ден 3 на HILLS OF ROCK 2024. Много повече от индъстриъл и дет метъл икона, шведският изпълнител и продуцент, фронтмен на култовите Hypocrisy, един от безспорните лидери на скандинавската метъл сцена, Peter Tägtgren или просто – Пешо, е име познато и обичано от стотици български фенове на тежкия звук. През месец май PAIN ще издадат „I Am” – нов албум след осемгодишна пауза, което прави включването им във фестивала още по-вълнуващо.

Освен главната сцена, HILLS OF ROCK 2024 Пловдив ще има още две – партньорските „На Тъмно“ и „Строежа“, които вече подреждат атрактивен лайнъп

OPERA OPEN 2024

Платформата OPERA OPEN на Античния театър е наложен културен бранд на международно и национално равнище като един от най-разпознаваемите европейски оперни форуми на открито. В сезона, в който Опера Пловдив празнува 70 години от създаването си, акцент ще са премиерни спектакли и концерти със силно международно присъствие на артисти: режисьори, художници, видеоартисти, сценографи, диригенти, оперни певци и балетисти. Най-звездното откриване на OPERA OPEN до момента ще бъде гала със звездното сопрано – Аида Гарифулина. Яркото име в балетната режисура – Валентина Турку, ще постави „Ромео и Жулиета“ от Прокофиев заедно с нейния постановъчен екип от Словенския национален театър – Марибор. Едно от най-гледаните оперни заглавия „Кармен“ от Бизе се завръща в OPERA OPEN с премиера на открита сцена от режисьора Урсула Хорнер. За спектакъла са поканени още актуални солисти от международни оперни фестивали – Карлос Кардосо, Италия и Даниел Мирослав, Полша.

Международен фестивал Франкофоли България

През 2024 година организаторите предвиждат фестивала да се реализира в рамките на два дни 21-22.06 на стадион „Ботев“.Творческата концепция на импонира изцяло на слогана на ЕСК „Заедно“, тъй като се срещат се представители на различни култури,видове изкуства,възрасти и интереси. Програмата предвижда и творчески срещи и изяви на млади артисти от Пловдив и страната, на събитието ще бъдат поканени и талантливи творци, занаятчии и др. от Пловдив, както и младежи и деца от Пловдивските школи по изкуства. Ще бъдат организирани творчески ателиета за най-малките.Основна част от събитието е единственият по рода си образователен модул, в които ще участват изявени деца от всички френски гимназии в цялата страна, които в рамките на три дни ще дебатират по теми, само и единствено на френски език

„Улица Станционна“

Второто издание на „Улица Станционна“ ще запази и надгради постигнатото в първото издание, като внесе нови измерения в културното пространство на Пловдив. В допълнение към вече успешните събития, фестивалът ще добави модул изкуство, като ще направи отворена покана към творци в Пловдив да презентират светлинни инсталации, приложно изкуство, дигитални изкуства, образование, иновации и други форми на изкуство. Целта за обособяване на емблематичната улица „Иван Вазов“ в Пловдив, като сцена за изкуство и култура ще бъде спазена. Фестивалът ще превърне тази локация в център на креативността и вдъхновението. С участието на нови творци и разнообразие от събития, второто издание на „Улица Станционна“ ще засили своето влияние както на национално, така и на международно ниво, продължавайки да представя българската култура пред световната публика.

Shake That Хълм 2024

”Shake That Хълм” ще продължи традицията на предишните си издания чрез програма, включваща жанрове като: музика, танц, приложни изкуства, криейтив, стрийт арт, обединяване на нови участници и партньорски колаборации. Акцентите за 2024г. ще са: увеличаване интензитета на културното съдържание,разгръщане на мащабите, обособяване на поп-ъп сцени, разширяване на мрежата от участници от страната и надграждане на хендмейд формата.

Plovdiv House Festival

„Plovdiv House Festival“ е еднодневен музикален фестивал, който ще се проведе на 22-ри юни 2024г. на хълм Бунарджик, символичното най- високо място в Пловдив. Тяхната мисия е да обогатят културния живот на града, като насърча развитието и признанието на електронната музика като изтънчено изкуство.Основните цели на фестивала включват: популяризиране на хаус музиката сред жителите и гостите на Пловдив, привличане и насърчаване на младежката публика и младите таланти, представяне на международните тенденции в хаус музиката и позициониране на Пловдив като ключов център за електронна музика в Европа.

ANIME & GAMING FESTIVAL 2024

Предвидените зони и атракции по време на фестивала ще включват: 1. Сцена с програма през двата дни на събитието – лекции, демонстрации, срещи с гости и известни личности, прожекции на японска анимация. Там се провеждат и най-големите атракции на събитието – Косплей конкурс с награди и К-рор шоу. 2.Гейминг зона с места за провеждане на турнири и свободна игра, както и любимият на всички Ретро гейминг.3.Традиционна японска зона, включваща изложби и работилнички на различни японски съвременни и традиционни изкуства. Зона за обличане на кимона.4.Фото кът с професионален фотограф 5.Merch зона с щандове със стоки, свързани с Япония, демонстрации на рисуване на японски комикси, тематични и информационни кътове.6.Комикс читалня.7.Зона за среща с гостите на събитието.

МАЙНА TOWN WEEKEND

Второто издание на Майна Town Weekend e продължение на създадените в списание Майна Town рубрики, които разказват за локалните художници, писатели, музиканти и предприемачи. С него организаторите целят превръщането на тези рубрики в платформи, даващи възможност за реална среща между гост и публика под формата на обществени събития.

Майна Town Weekend иска да привлече различни публики в гр. Пловдив, като им предложи изпълнена със забавления и позитивни преживявания културна и образователна програма. Събитията ще бъдат проведени в пет различни квартала на гр. Пловдив, а някои от темите са: Майна Арт – изложби на комикс артисти, работилници и семинари на тема изобразително изкуство, арт инсталации и прожекции на кино на открито; Maina Vibes – с фокус върху музикални събития включваща концерти и DJ сетове;Зелено Майна – срещи и работилници с организации на тема екология и здраве. В програмата ще бъдат включени още и изложение на био и еко продукти; Майна Tech –срещи на тема предприемачество и технологии включващи училища, университети и компании, които ще разкажат за възможности за професионално развитие, нови тенденции и очаквания за работната среда; Майна Спорт – състезания за малки и големи и цялото семейство.

Пловдив Джаз Фест

През лятото на 2024 година се планират два летни концерта: на Авишай Коен и на Белослава съответно на 8 и 9 август.Концертът на Авишай Коен ще бъде с неговото трио. Той е сред най-влиятелните джаз музиканти в света. Неговата музикална концепция е свързана с еклектика на стилове. Роден е в Израел и е завършил Музикалната Академия в Йерусалим. Още съвсем млад заминава за Ню Йорк, където талантът му е забелязан от Чик Къриа. Така става част от прословутото “Chick Corea’s New Trio” , където остава да свири 6 години. В този период той развива своите музикантски качества, за да се превърне в един от емблематичните джаз творци на фюжън/ уърлд джаза

Вторият концерт ще бъде на джаз дамата Белослава с триото на Живко Петров и DJ Mr. Moon. Така ще се продължи темата “Жените в джаза” от 2022 с надежда да се преодолеят клишетата в мисленето, че джазът е мъжка територия. Напоследък това твърдение се превръща в отживелица и затова концертът на Белослава ще е завръщане на една жена на сцената с нова музикална концепция, която ще бъде представена за първи път в Пловдив. Двата концерта ще се проведат в две последователни вечери като освен представяне на нова и високохудожествена музика, ще се даде трибуна да се артикулира и програмата на предстоящото десето юбилейно издание на Пловдив Джаз Фест, което ще се проведе през есента между 1 и 3 ноември в ДК “Борис Христов”.

One Dance Festival – международен фестивал за съвременен танц и пърформанс 2024

Изданието през 2024 г. планира представянето на 5 наши копродукции от България, Гърция, Португалия. Селектираните български артисти са Яница Атанасова и TREVOGA Collective, с българското участие на Неда Ружева. Ексклузивно ще се представят и 2 спектакъла, продуцирани в рамките на Big Pulse Dance Alliance – на Еурупидис Ласкаридис (Гърция) и на PocketArt (Чехия). Акцент в откриващия уикенд на фестивала е ФОКУС ФРАНЦИЯ включващ четири френски компании. В програмата ще бъдат представени и спектакли от Финландия и Испания. Официалните дати на събитието са 10 май – 2 юни.

