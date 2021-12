Godsmack се завръщат в България

„Вие сте велики. Това е най-якото ни шоу от цялото турне. Със сигурност ще се върнем“, заяви вокалът Sully Erna в препълнената „Арена Армеец“ през 2019. Godsmack ще изпълнят обещанието си през 2022-а година

Godsmack идват за второто си самостоятелно шоу в столичната зала „Арена Армеец“. След разпродадения концерт през март 2019-а година, феновете ще имат шанса да ги видят отново на 25 октомври 2022-а година с шоу, в което ще чуем всичките им хитове и нови парчета. Очаква се щатската рок банда да издаде осмия си студио албум през следващата година.

Godsmack са носители на наградата „Artist’s of the Year” на The Billboard Music Awards през 2001 и номинирани 4 пъти за престижните награди Grammy. Групата е с продажби от над 20 милиона копия в цял свят и три последователни албума под номер 1 в Billboard Top 200. Това ги нарежда до групи като Van Halen, U2, Metallica, Dave Matthews Band и Linkin Park, които имат същия успех.

За повече от 25 години, Godsmack не спират да чупят рекорди и да надскачат очакванията без компромиси, да разпродават зали и да доминират класациите стоейки редом до най-успешните рок банди в историята. „С изключение на дъщеря ми, групата е нещото, което ме прави истински горд. Това е най-дългата връзка, която успявам да поддържам и съм изключително горд, защото сме минали през всичко заедно от най-тежкото, до най-хубавото“, споделя вокала на групата Sully Erna, който заедно с Tony Rombola [китара], Robbie Merrill [бас] и Shannon Larkin [барабани] отново ще забият в София

Godsmack, 25 октомври 2022, зала „Арена Армеец“. Билетите влизат в продажба на 20 декември, понеделник, от 12:00 часа в мрежата на Eventim. Първите 200 билета на терен са на промоционална цена!