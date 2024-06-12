Без вода в части на квартал „Гагарин“

Авария на водопровод остави без вода живущите около бул.“Дунав“ №100 в пловдивския квартал „Гагарин“. От ВиК предвиждат аварията да бъде отстранена до 17 часа днес.
В Карлово няма вода в района на бул.“Дъбенско шосе“, където предстои направа на нови водопроводни връзки.
В Първомай без водоснабдяване са живущите около ул. „Чавдар Войвода“.
В село Болярино няма вода до бензиностанция „Лукойл“.
Авария на помпен агрегат е причината жителите на Момино село да са без водоснабдяване.
С нарушено водоподаване са селата Златитрап, Дълго поле и Иван Вазово.
340 коментари
Самые качественные блины для штанги из металла широкий выбор весов и форматов. Надёжные материалы, удобная посадка на гриф, долговечное покрытие. Подходят для фитнеса, пауэрлифтинга и регулярных тренировок.
https://fertilitypctguide.us.com/# fertility pct guide
магазин ремней ремни.рф оригинальные модели из натуральной кожи для мужчин и женщин. Классические и современные дизайны, высокое качество материалов, аккуратная фурнитура и удобный выбор для любого стиля.
AmiTrip Relief Store: Generic Elavil – buy Elavil
https://fertilitypctguide.us.com/# can i order generic clomid without rx
Hello everyone, it’s my first pay a quick visit at this web page, and article is really fruitful in favor of me, keep up posting these types of posts.
byueuropaviagraonline
fertility pct guide fertility pct guide where buy generic clomid for sale
https://follicle.us.com/# get generic propecia price
Spannende Spiele Blazing Star вЂњfive sunsвЂќ feature machen das Online-Casino-Erlebnis unvergesslich. Hier kГ¶nnen Spieler jederzeit auf eine Vielzahl von Spielautomaten und Tischspielen zugreifen, die eine fesselnde AtmosphГ¤re bieten. Ob neue Titel oder Klassiker, die Auswahl ist riesig und sorgt fГјr Unterhaltung rund um die Uhr.
buy stromectol online uk: ivermectin tablets – Iver Protocols Guide