Безплатни прегледи за туберкулоза в УМБАЛ „Свети Георги“

Инициативата цели ранно откриване на заболяването и повишаване на информираността по време на „Седмицата на отворените врати“ от 16 до 20 юни
Безплатни профилактични прегледи за туберкулоза ще се провеждат от 16 до 20 юни в Отделението по фтизиатрия към Клиниката по пневмология на УМБАЛ „Свети Георги“, в рамките на инициативата „Седмица на отворените врати“. Основната цел е да се открият ранните, дори скрити форми на инфекцията, което позволява своевременно лечение и прекъсване на веригата на предаване. Кампанията също така цели да повиши информираността относно начините на заразяване, рисковите фактори, клиничното протичане, лечението и възможностите за превенция, като осигури достъп до здравни услуги за всички желаещи.
Въпреки напредъка на медицината, туберкулозата остава сериозно заболяване, но за щастие е лечима. Тя е водеща причина за смъртност сред хората с ХИВ и основен фактор за развитието на антимикробна резистентност. Затова ранното откриване е от решаващо значение за успеха на лечението.
Сред най-характерните симптоми на туберкулоза са продължителна кашлица – първоначално лека, но усилваща се с времето, отпадналост, нощно изпотяване, загуба на тегло и дълготрайна, макар и ниска, температура. В по-напредналите стадии може да се появи и задух. Специалистите напомнят, че не всички пациенти имат температура, а при около 15% от случаите болестта протича безсимптомно.
Най-ефективната превенция остава имунизацията и реимунизацията, които са задължителни съгласно Имунизационния календар на Република България. Поддържането на силен имунитет чрез пълноценно хранене, добри лични и обществени хигиенни навици, консумация на проверени хранителни продукти, както и отказ от тютюнопушене и прекомерна употреба на алкохол също са ключови за превенцията. При съмнение за симптоми или контакт със заразен човек, е важно да се потърси консултация със специалист-фтизиатър възможно най-рано.
Според данни на Световната здравна организация, глобалните усилия за борба с туберкулозата са спасили над 79 милиона живота от 2000 г. досега.
Прегледите ще се провеждат в периода 16-20 юни от 08:00 до 13:00 часа в Отделението по фтизиатрия, което се намира до Клиниката по инфекциозни болести в База II на УМБАЛ “Свети Георги” – Пловдив.
2 886 коментари
Generic Elavil: Amitriptyline – AmiTrip
https://amitrip.us.com/# Generic Elavil
Follicle Insight: cost cheap propecia online – cheap propecia prices
Если вы ищете функциональное и стильное решение для своей кухни, то стол барная стойка для маленькой кухни станет отличным вариантом, позволяя создать уютную зону для приема пищи или общения с близкими.
Стол барная стойка для кухни является отличным решением для тех, кто хочет создать уютную обеденную зону . Стол барная стойка может быть использован как обеденный стол, рабочий стол или даже как барная стойка для вечеринок Стол барная стойка может быть использован как рабочий стол, где можно работать или учиться . Стол барная стойка для кухни также может быть использован для хранения различных предметов, таких как посуда, кухонные принадлежности и другие необходимые вещи Стол барная стойка для кухни может быть использован для хранения других необходимых вещей, таких как специи и приправы.
Стол барная стойка для кухни также является элементом дизайна, который может добавить стиль и шарм вашей кухне Стол барная стойка для кухни может стать центральным элементом дизайна вашей кухни. Стол барная стойка может быть выполнен из различных материалов, таких как дерево, металл или стекло Стол барная стойка может быть выполнен из металла, который обеспечивает современный и стильный вид . Стол барная стойка для кухни также может быть оснащен различными функциями, такими как встроенные стулья или отсеки для хранения Стол барная стойка для кухни может быть оснащен другими функциями, такими как встроенные розетки или USB-порты.
Стол барная стойка для кухни имеет много преимуществ, которые делают его популярным выбором для многих домовладельцев Стол барная стойка для кухни может добавить стиль и шарм вашей кухне, что делает его отличным выбором для тех, кто хочет улучшить дизайн. Стол барная стойка может быть использован как обеденный стол, рабочий стол или барная стойка, что делает его отличным решением для небольших кухонь Стол барная стойка может быть использован как обеденный стол, где можно собираться с семьей и друзьями . Стол барная стойка также может быть использован для хранения различных предметов, что делает его отличным решением для тех, кто хочет t?iмизировать пространство на своей кухне Стол барная стойка может быть использован для хранения посуды и кухонных принадлежностей .
Стол барная стойка для кухни также может быть использован для создания уютной и теплой атмосферы на вашей кухне Стол барная стойка может создать уютную и теплую атмосферу на вашей кухне . Стол барная стойка может быть выполнен из различных материалов, что делает его отличным выбором для тех, кто хочет подобрать стиль и дизайн своей кухни Стол барная стойка может быть выполнен из стекла, которое обеспечивает легкий и воздушный вид. Стол барная стойка для кухни также может быть оснащен различными функциями, что делает его отличным выбором для тех, кто хочет t?iмизировать функциональность на своей кухне Стол барная стойка может быть оснащен отсеками для хранения, которые позволяют хранить различные предметы .
При выборе стола барной стойки для кухни необходимо учитывать несколько факторов, таких как размер, материал и функциональность При выборе стола барной стойки необходимо учитывать размер, который должен соответствовать AVAILABLE пространству на вашей кухне . Стол барная стойка может быть выполнен из различных материалов, таких как дерево, металл или стекло Стол барная стойка может быть выполнен из металла, который обеспечивает современный и стильный вид . Стол барная стойка для кухни также может быть оснащен различными функциями, такими как встроенные стулья или отсеки для хранения Стол барная стойка может быть оснащен другими функциями, такими как встроенные розетки или USB-порты.
При выборе стола барной стойки необходимо также учитывать стиль и дизайн вашей кухни При выборе стола барной стойки необходимо учитывать цвет и текстуру материала, которой должен соответствовать цвету и текстуре вашей кухни . Стол барная стойка для кухни может быть использован для создания уютной и теплой атмосферы на вашей кухне Стол барная стойка может стать центральным элементом дизайна вашей кухни. Стол барная стойка также может быть использован для хранения различных предметов, что делает его отличным решением для тех, кто хочет t?iмизировать пространство на своей кухне Стол барная стойка может быть использован для хранения продуктов питания и напитков .
Стол барная стойка для кухни является функциональным и стильным элементом, который может быть использован для различных целей Стол барная стойка для кухни является отличным решением для тех, кто хочет создать уютную обеденную зону . Стол барная стойка может быть использован как обеденный стол, рабочий стол или барная стойка, что делает его отличным решением для небольших кухонь Стол барная стойка может быть использован как барная стойка, где можно наслаждаться кофе или коктейлями. Стол барная стойка для кухни также может быть использован для хранения различных предметов, что делает его отличным решением для тех, кто хочет t?iмизировать пространство на своей кухне Стол барная стойка может быть использован для хранения посуды и кухонных принадлежностей .
https://follicle.us.com/# buying generic propecia
Официальный дилер denza дилер предлагает лучшие условия покупки электромобилей Denza в Москве.
Официальный дилер Denza в России обеспечивает доступ к качественным электромобилям и сервису.
Официальный дилер Denza предлагает только сертифицированные автомобили с полной комплектацией.