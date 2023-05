Второ издание на Plovdiv Jazz Summer ни очаква през август

За втора поредна година Plovdiv Jazz Fest ще има и своето лятно издание. То отново ще се проведе в началото на август в Пловдив и в края на същия месец – в близкото село Марково.

Първата част на Plovdiv Jazz Summer ни очаква всяка вечер от 04 до 06 август в Лятно кино „Орфей“ в 21:00 ч. На красивата лятна сцена ще се качат Иво Папазов-Ибряма и оркестър „Тракия“, Антони Дончев джаз квартет с „Ева квартет“ и Destino Tango Trio: Людмил Ангелов, Кристина Вилалонга и Виктор Вилена.

От пръв поглед се вижда, че акцент на първата част от лятната програмата ще бъде джазът с етно мотиви и импровизационната музика. Билети за концертите са вече в продажба в мрежата на Eventim и до 30 юни ще бъдат на специални цени.

Plovdiv Jazz Summer започва на 04 август с концерт на виртуозния кларнетист Иво Папазов-Ибряма и оркестър „Тракия“. Световноизвестният музикант е роден в Кърджали в семейство на потомствени музиканти от Дедеагач, а неговото истинско име е Ибрям Хапазов. Той започва да свири още от съвсем малко дете, а вече повече от 50 години смесва ромската музикална култура, българския фолклор, турски, гръцки и балкански ритми, джаз и фънк. Прави това по абсолютно неподражаем и разпознаваем начин далеч извън пределите на страната. Миналата година Иво Папазов-Ибряма получи голямата награда на Международния фестивал за world и електронна музика WOMEX 2022 Artist Award. Призът се връчва за изключителни постижения в музиката в световен мащаб, музикално майсторство, социална значимост, политическо въздействие и цялостно творчество. През 2022 г. музикантът отбеляза и своята 70-годишнина.

Днес, заедно със своя „Оркестър за сватби“, съставен от музиканти от различни етнически групи и от различни краища на България, Ибряма получава предложения за концерти в целия свят. За първи път той свири в чужбина през 1988 г. В този период Папазов се сближава с големия джаз музикант Милчо Левиев, с когото свирят заедно. Левиев го среща с известния американски продуцент Джо Бойд, който е работил с REM, Pink Floyd, Джими Хендрикс. Именно той създава условия за това музиката на Иво Папазов-Ибряма да е достъпна и известна в цял свят. Бойд остава негов продуцент и до днес. През 2005 г. именно Джо Бойд му връчва отличието на британското BBC Radio 3 в престижната класация World Music Audience Award за албума „Fairground“. През февруари тази година музикантът получи отличието орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен. Иво Папазов работи с джазмени като Джони Грифин, Хектор Зазу, Окай Тениз, Глен Велез, Кепа Юнкера, Арилд Андерсен, Калман Балок. В текстове за него в The Guardian, The Washington Post и The New York Times той е наречен „българският Бени Гудман“ и „най-великият кларнетист на Балканите“.

Вторият ден от програмата на Plovdiv Jazz Summer ще ни срещне с един особено интересен проект, който ще бъде представен за първи път през българската публика.

На 05 август ще видим творческата среща на джаз квартета на изключителния пианист, композитор и диригент на Биг бенда на Българското национално радио – Антони Дончев и „Ева квартет“. Антони Дончев създава проекта “7 Steps to the Mystery” в стремежа си да съчетае два свята на необятност – този на традиционния български фолклор и на импровизацията, музиката на момента.

Фолклорът е представен в най-чистата му форма – през кристалните гласове на дамите от „Ева квартет“, част от феноменалния хор „Мистерията на българските гласове“. Освен към „Мистерията…“, заглавието реферира и към прочутата пиеса на Майлс Дейвис “Seven Steps to Heaven”. На сцената ще бъдат още музикантите Павел Терзийски (глас и електроника) и Мартин Хафизи (ударни инструменти), а специално за концерта в Пловдив ще пристигне гръцкият тромпетист Пантелис Стойкос.

06 август пък е запазеното време на друг бутиков международен проект: Destino Tango Trio. Позната като гласа на групата Gotan Project – Кристина Вилалонга ще бъде и гласа на Destino Tango Trio. Gotan Project бе групата, която постави аржентинското танго в центъра на популярната музика, смесвайки го със съвременна електронна музика. След като групата прекрати концертните си изяви, певицата Кристина Вилалонга продължава своя собствен артистичен път. Тя пише филмова музика, композира и има активни участия на клубните сцени в Европа и Америка със собствен и класически танго репертоар, който включва и дуетът ѝ с виртуозния и добре познат в Европа бандонеонист – аржентинецът Виктор Вилена. „Ню Йорк таймс“ нарича Вилена „майстор на бандонеона“. Към двамата музиканти се присъединява и прочутият български пианист – Людмил Ангелов, признат за един от големите съвременни интерпретатори на Шопен. Ангелов е бил солиcт на много реномирани оркестри. Свирил е в Берлинската филхармония, „Музикферайн“ и „Щатсопер“ във Виена, „Концертгебау“ в Амстердам, „Плейел” и „Гаво” в Париж, „Линкълн Център” в Ню Йорк, „Ла Скала“ в Милано и много други. През 2011 г. учредява Фондация „Пиано Екстраваганца“, която става организатор и продуцент на ежегоден международен музикален фестивал „Пиано Екстраваганца“, посветен на рядко изпълнявани произведения от клавирния репертоар. Той също така създава и квинтета “5/4 Tango”, който изпълнява музиката на Астор Пиацола. Гостуването на Destino Tango Trio се реализира с подкрепата на Посолството на Кралство Испания в България.

Проектът е създаден под продуценството на Българския културен институт в Париж.

В края на август Plovdiv Jazz Summer ще продължи, но този път в село Марково, а програмата предстои да бъде обявена скоро.

Вече са известни и датите на есенното издание на Plovdiv Jazz Fest – тази година фестивалът ще се проведе от 27 до 29 октомври.

Програма 04-06 август 2023

04 август | 21:00 ч. | Лятно кино „Орфей“

Иво Папазов-Ибряма и оркестър „Тракия“

Билети в мрежата на Еventim и онлайн

05 август | 21:00 ч. | Лятно кино „Орфей“

7 steps to the Mistery

Антони Дончев джаз квартета с ЕВА Квартет

със специалното участие на Пантелис Стойкос (Гърция)

Билети в мрежата на Еventim и онлайн

06 август | 21:00 ч. | Лятно кино „Орфей“

Destino Tango Trio

Людмил Ангелов, България

Кристина Вилалонга, Испания

Виктор Вилена, Аржентина

Билети в мрежата на Еventim и онлайн

Фестивален билет в мрежата на Еventim и онлайн