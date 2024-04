Рокенрол от Андалусия в Пловдив

Турнето на легендарното трио GUADALUPE PLATA преминава през три български града в края на седмицата

5 април 2024 (петък) – 21:00ч. – София (Зала „Сингълс“ на НДК – вход А4)

6 април 2024 (събота) – 21:00ч. – Велико Търново (ТАМ, ул. „Велчо Джамджията“ 16)

7 април 2024 (неделя) – 20:00ч. – Пловдив (Bee Bop Café, ул. „Глодстон“ 1)

…иде дяволската музика! Toчно година след първото си идване у нас легендарното рокенрол трио от Андалусия ще се срещне и отново българските си почитатели, които никак, ама никак не са малко, както сочат статистическите данни от преброяването на населението от последните 16 години.

Музиката на Gladalupe Plata носи земетръсната енергия от срещата на две световни традиции (локалната и глобалната), въпреки че и фламенко-влиянията, и разюзданата автентична дяволска музика са по-скоро ориентири, отколкото жанрови кутийки за лесно и удобно вместване на нещо, което при всички положения е по-добре да се види и чуе на живо.

GUADALUPE PLATA са автори на десетки сингли и на 6 самостоятелни пълнометражни албума, както и на един съвместен с гаражната легенда от Ню Джърси от 80-те (някогашен барабанист на The Raunch Club и настоящ рокенрол-публицист) Майк Едисън (The Devil Can’t Do You No Harm от 2021). Актуалният албум на групата пък излезе в месеца след гостуването им у нас миналата година и можете да го чуете тук:

https://guadalupeplatamusic.bandcamp.com/album/guadalupe-plata-2023

Членовете-основатели на Guadalupe Plata Карлос Хименa (барабани) и Педро де Диос (китари) са виртуози на своите инструменти, сравними като гръмотевичен тандем в съвременния рокенрол с този на братята Райт (NoMeansNo). Педро е автор на илюстрациите към албумите и плакатите за концерти на Guadalupe Plata и освен че създава разпознаваема паралелна комиксова реалност, равностойна на музиката им, e печелил и конкурс за най-грозна обложка (за албума на групата от 2017г.). Карлос пък отговаря за фотографското представяне на бандата, което е не по-малко сюрреалистично на моменти.

Третият (полуофициален засега) член и на това турне е Луис Пантерата, когото гледахме и миналата година заедно с групата и който добавя точно колкото трябва към общото – щипка вокално-перкусионна лудост (ей така, сякаш между другото) – скромно, сдържано и уж минималистично, но напълно достатъчно, за да събуди духа от лампата (в случая – стъклената бутилка от анасон, на която свири) от зимен сън.

Иначе в музиката на Guadalupe Plata могат да се открият всякакви любими паралели и влияния – от Джон Лий Хукър и Хаунд Дог Тейлър до Марк Рибо и Рай Кудър, от Скип Джеймс до Кептън Бийфхарт и от спагети уестърните до The Gun Club. И, разбира се, в тази музика има и много змии, дяволи и други предбиблейски създания.

Guadalupe Plata са от „баирите“ на Убеда, града от който е и писателят Антонио Муньос Молина. Тази година спазват обещанието си и идването им в България е не в един, а в цели три града – София, Велико Търново и Пловдив.

За пред- и афтърпартитата в София и Пловдив се грижи XRaydio, a във Велико Търново с това ще се занимае Тсетун Тсентанауа – с музика, очертаваща параметрите на следващите рокенрол концерти на „Аларма Пънк Джаз“, планирани за годината. Отваряйте си ушите, някои групи ще ги обявим официално за първи път!

БИЛЕТИ и за трите концерта има в системата на EpayGo и на касите на EasyPay в цялата страна:

***** за София: https://epaygo.bg/1912920160

***** за Велико Търново: https://epaygo.bg/4169885003

***** за Пловдив: https://epaygo.bg/1350703029