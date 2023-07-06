Отбелязваме Световния ден на целувката
На 6 юли отбелязваме Световния ден на целувката.
Датата е предложена от Великобритания и е официално призната от ООН през 1988 г. Празникът бързо печели популярност и започва да се чества в различните краища на света.
1. 37% от мъжете държат очите си отворени, докато се целуват, докато 97% от жените затварят техните.
Ето любопитни факти за целувката.
2. Само с една целувка, която трае минута, можете да изгорите повече от 26 калории. Представете си колко калории прави това, ако с вашия човек се целувате цяла нощ, и ден, и нощ, и ден…
3. Едно проучване показва, че докато двама души се целуват, почти всеки мускул на тялото работи.
4. А знаете ли, че ако се целувате с човек със същия цвят като на вашата коса, изживяването ще бъде много по-страстно?
5. Според проучванията в живота си човек получава около 25 000 целувки! Не е зле, нали? В това число влизат всякакви разновидности – от съвсем невинни по бузата до разтърсващи – такива, каквито ти подкосяват коленете. Освен това се оказва, че човек прекарва средно около 14 дни от живота си само в целувки!
6. Представете си! В мозъците ни има специални неврони, които ни помагат да намерим устните на другия дори и в тъмното!
7. Целувката може да бъде десет пъти по-ефективна от морфина за намаляване на болката! Това е така, защото тя активира отделянето на естествени обезболяващи вещества в организма.
8. Древните египтяни са се целували само с носовете си – без участието на устните, а да не говорим за езика. Каква загуба, бихме казали ние! А ако в средновековна Италия някой види една двойка да се целува, то влюбените гълъбчета били принуждавани да се оженят.
9. Най-дългата целувка е продължила 17 дни, 10 часа и 30 минути. Тя се е случила в Чикаго през 1984 г.
10. А ето и нещо за дамите – целувката има изключителен разкрасяващ ефект! Тя кара очите да блестят, а кожата да сияе!
11. И нещо за вас мами и татковци – бебчетата, които са били обсипвани щедро с целувки, порастват като по-любвеобилни хора.
Снимка: wordpress
