Кралете на винтиджа Postmodern Jukebox ще избухнат в Пловдив
Концертът на американската джаз-поп сензация ще бъде на 22 октомври в Plovdiv Event Center
Postmodern Jukebox на ретро гения Скот Брадли идват отново в Пловдив! След седемгодишно отсъствие „кралете на винтиджа ” ще бъдат отново гости на Пловдив с новото си турне Life In The Past Lane Tour. Концертът им е на 22 октомври в Plovdiv Event Center 20.00 часа. Три дена преди това, на 19 октомври, формацията излиза в зала 1 на НДК.
Турнето им Life In The Past Lane Tour е празненство на най-великите музикални жанрове на XX век, представени в разпознаваеми съвременни хитове, но пипнати с елегантната „винтидж” патина на Postmodern Jukebox.
Кои са те? Те са цветни, жизнерадостни, изумителни музиканти. Продават турнетата си на три континента и музиката им достига до десетки милиона фенове в мрежата по цял свят. Историята на Postmodern е като на кино. Зашеметяващ успех от първия запис през 2012г. в малкия апартамент на техния създател и ментор Скот Брадли, пуснат в YouTube, до космическите над 1 милиард гледания към днешна дата, с над 5,8 милиона последователи, над 3 млн. фена във facebook и близо 1 млн. в Spotify. Хиляди напълно разпродадени зали, главоломно растящ брой фенове по цял свят, показват, че идеята да събереш в непрекъснато обновяваща се формация над 100 талантливи вокалисти, инструменталисти и танцьори, е напълно успешна.
Както винаги Postmodern Jukebox ще избухнат на сцената в състав от най-добрите съвременни вокалисти, инструменталисти и степ танцьори и ще представят първокласно, стилно и запомнящо се музикално преживяване, каквото неведнъж са подарявали на заклетите си български фенове.
Изненадващи специални гости, някои от най-големите звезди на формацията, често се присъединяват към основния състав, гарантирайки, че всяка среща на живо с Postmodern е уникално и непредсказуемо музикално събитие.
„Времената се променят и тенденциите идват и си отиват, но като Jaguar XK-Е от 1961 г. класическите звуци от миналото се оценяват само с възрастта. Независимо дали сте любители на винила или на TikTok модата, елате с нас на едно незабравимо пътешествие през 100 години вечна музика”, кани Скот Брадли своята публика.
Билети се продават в Билетен център пред общината, Туристически информационен център на Римския стадион, касата на Античен театър (вход откъм АМТИИ), каса МаскАрт в ДК „Борис Христов“, всички каси на Eventim и онлайн.
525 коментари
Hey guys, Just now stumbled upon a great website for affordable pills. If you want to buy medicines from India without prescription, IndiaPharm is very reliable. It has wholesale rates guaranteed. Visit here: check availability. Cheers.
Hello everyone, Lately came across an awesome resource for cheap meds. For those seeking and need meds from Mexico, Pharm Mex is the best option. Great prices and very reliable. Link is here: mexican pharmacy online. Take care.
Hello everyone, I just discovered a trusted website for cheap meds. For those seeking and want affordable prescriptions, this store is highly recommended. Fast shipping plus secure. Link is here: https://pharm.mex.com/#. Peace.
Greetings, Just now came across a useful online drugstore for affordable pills. If you need cheap antibiotics without prescription, this site is worth checking. They offer secure delivery guaranteed. Take a look: click here. Best regards.
Hey there, Just now discovered an awesome resource to buy medication. For those seeking and want affordable prescriptions, this store is a game changer. No prescription needed plus very reliable. Check it out: Pharm Mex. Best of luck.