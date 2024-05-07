Капана Фест се завръща

Един от ембламатичните за Пловдив фестивали – Капана Фест отново е тук за поредното си издание от 9 до 12 май, обещавайки четиридневен празник на музиката, занаятите и доброто настроение в сърцето на Пловдив. Фестивалът ще трансформира централния площад в града под тепетата в най-голямата открита сцена за изкуства.

Тази година фестивалът ще предложи разширена програма от събития, включително музикални изпълнения на живо, арт инсталации, работилници, базари и много други. Посетителите могат да очакват разнообразие от стилове музика, от независими местни банди до световноизвестни изпълнители, които ще забавляват гостите през целия уикенд.

Голямата новина тази година е новата фестивална концепция, в която Капана Фест иска да наложи. Екипът на събитието влиза в партньорство с някои от най-големите фестивални и музикални оператори в страната, всеки от които ще получи главната сцена до Централна поща за една вечер.

Първата вечер /на 9 май – четвъртък/ там ще се качат поп дивите и две от големите звезди на Вирджиния Рекърдс – Дара Екимова и Мила Робърт, които вече обещаха на пловдвичани невиждано аудио-визуално шоу, а освен това загатнаха и за предстоящо дуетно изпълнение, което публиката на Капана Фест ще може да чуе преди всички. На 10 май пък една от най легендарните хип-хоп групи в историята на жанра – Оникс ще влязат ударно на сцената в Пловдив. Дуото от седмици подгрява българската публика в социалните мрежи за предстоящото шоу под тепетата.

На 11 май /събота/ пък главната сцена ще приюти цяла плеяда от талантливи музиканти и изпълнители, с които София Лайв Фест ще се включи в програмата на Капана Фест. Към Пловдив идват Жлъч, Григовор и Гена, които от години променят хип-хоп сцената в България. Заедно с тях гостите на фестивала ще могат да чуят и страхотните Лена и Яна, както и авангардните ПистаМашина и пловдивската банда TDK.

Финалът ще бъде даден от специалната програма на Пловдивската опера в неделя /12 май/, които се включват с цели три концерта – „Къде ми са детските книжки“ с най-обичаните песни от родните детски филми със специалното участие на Керана; „Опера Бутик“ с участието на солистите на Опера Пловдив; „Хитовете на Fame” – с най-известните песни от бродуейския мюзикъл, превърнали се в диско класики.

Билети за всяка от вечерите все още има в търговската мрежа, като всички приходи от тях отиват за музикантите, които ще дадат всичко от себе си през четирите фестивални вечери. Разбира се, Капана Фест ще даде и път на редица млади и талантливи местни музиканти на арт сцената на мостовото съоръжение над подлеза на ул. „Гладстон“, където пък музикалната програма остава със свободен достъп и без билети.

„Капана Фест е нещо повече от просто събитие; това е преживяване, което обединява хората чрез силата на творчеството“, обяснява Никола Сивков, основател и главен организатор на фестивала.

„Нашата цел е да създадем среда, в която артистите могат да изразят себе си, а общността може да се събере, за да сподели страстта си към изкуството във всичките му форми.“

Освен музикалните изпълнения, посетителите могат да разгледат разнообразните щандове на занаятчийски базар, показващи ръчно изработени стоки и съкровища. За тези, които търсят малко почивка, ще има различни арт инсталации, разпръснати из района, както и семинари и работилници, ръководени от опитни професионалисти в различни области.

Капана Фест по традиция ще остави и своя отпечатък върху фестивалната зона – над 15 нови дървета ще се появят в пешеходната зона над подлеза на „Гладстон“ и ще останат там и след фестивала, за да могат да напомнят за духа на Капана Фест и колко е важно всички заедно да се грижим за местата в града ни, които споделяме.

Повече информация за събитието може да намерите в официалните канали на Капана Фест в интернет и социалните мрежи.