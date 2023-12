Какво да правим в Пловдив (29.12–04.01)

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова

29 декември

Прилепът

“ПРИЛЕПЪТ” – Йохан Щраус син

Диригент – Вилиана Вълчева

Режисьор – Георги Динев

Художник – Иван Токаджиев

Художник на костюмите – Николина Костова – Богданова

Хореограф – Боряна Сечанова

Солисти – Момчил Караиванов, Марияна Панова, Евгений Арабаджиев, Александър Баранов,

Марк Фаулър, Август Методиев, Борис Кучков, Вера Гиргинова, Инна Пепеланова, Даниел Русев,

Николай Писанов

Хор, Балет и Оркестър на Опера Пловдив

Дом на културата Борис Христов

19:00 часа

YEARMIX with D-Phrag, Plamen K, Toppy, Pink Tsonk, Manu

Последното за музикалната 2023 година събитие от Groove Community събира на едно място някои от най-изявените пловдивски артисти. D-Phrag, Plamen K, Toppy, Pink Tsonk и Manu застават зад пулта в един своеобразен DJ маратон с любимите издания от световната House и Techno сцена.

Петното на Роршах

21:00 часа

We Like Kitsch

Behind the decks: Ivo Stoyadinov-Charlie, Julieta Intergalactica & Nasso Ruskov (We Like Kitsch)

Клуб Fargo

21:00 часа

MAX BG at Bally Club

Последният петък на 2023 година ще отбележим с MAX BG зад пулта на #BallyClub!

Bally Club

21:00 часа

30 декември

ЕДНА НОЩ В ОПЕРАТА С МУЗИКАТА НА QUEEN

Изпращаме 2023та с безсмъртните хитове на QUEEN в изпълнение на обичани рок музиканти и Оркестъра на Опера Пловдив

С участието на СЛАВИН СЛАВЧЕВ, ДОНИ, СЛАВЧО НИКОЛОВ, ВЕНКО ПОРОМАНСКИ, МИХАИЛ ШИШКОВ – син, ВЕРА ГИРГИНОВА заедно с ОРКЕСТЪР И ХОР на Опера Пловдив с диригент KОНСТАНТИН ДОБРОЙКОВ.

Дом на културата Борис Христов

19:00 часа

The Great Value / Vol. 51 : 30.12

Последното парти преди посрещането на нова година обикновено е причината на много хора да не им е прекалено добре при посрещането на нова година…

Кършим кълки без да се разсейваме с разни кетъринги, тоалети и ритуали. Ама си сложете дрехи де, сутринта ще ви е студено!

Rock Bar Download

22:00 часа

31 декември

ОФИЦИАЛНА ГРАДСКА ЦЕРЕМОНИЯ ПО ПОСРЕЩАНЕТО НА 2024 Г.

22:00 ч. – Група „Тригайда“

22:45 ч. – Ника (Nicka)

23:30 ч. – Фолклорен ансамбъл „Тракия”

23:50 ч. – Директно излъчване на новогодишното обръщение на Президента на Република България

00:05 ч. – Фолклорен ансамбъл „Тракия”

00:30 ч. – СОНИК (SONIQUE) – Соня Марина Кларк със сценично име Sonique – британска певица, музикант и диджей.

Водещ: Деян Славчев – Део

Открита сцена на площад „Стефан Стамболов“

Drunk-O-Rama NYE Special by Pink Tsonk, Sunshine & Slapdash

Дойде време за третото издание на Drunk-O-Rama Special, като Ви каним да посрещнем Новата 2024-та година заедно. Музиката ще е разнообразна, аналогова и ще е селектирана от Pink Tsonk, Sunshine и Slapdash, който пристига директно от Франция за партито. Ще си спретнем едно типично пловдивско новогишно парти – танцувална музика, хубави хора, бирички и айляк! Сложете си удобни обувки и Ви чакаме в любимото ни Коти!

Вход: 10.00 лв

Бар Котка и Мишка

22:30 часа

