Какво да правим в Пловдив (21.03–27.03)

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова

21 март

Дебелянов и ангелите

от Александър Секулов. Използвани са текстове от „Слепия градинар“ на Валери Стефанов

Голяма зала

Драматичен театър Пловдив

19:00 часа

София филм фест в Пловдив

28 заглавия от целия свят, събрали награди от най-добрите фестивали, може да гледаме на предстоящия 20-ти София филм фест в Пловдив.

Гости от няколко държави пристигат заради Филмовия фестивал под тепетата. В арт киното на града LUCKY Дом на киното ще пристигнат Райко Гърлич от Хърватия, заедно с директора на фестивала Стефан Китанов, Ерик Назарян от Армения и Дорон Еран от Израел, както и Дерик Б. Хардън – американски рапър, режисьор и актьор който идва от САЩ за прожекцията на „Черно море“ и Захари Бахаров, който играе главна роля в „Залог“. Те ще се срещат с пловдивските фенове на седмото изкуство.

Лъки Дом на киното

21.03 – 06.04.2025

Концерт на Society of Orpheus & Bacchus в Пловдив

Обществото на Орфей и Бакхус (The Society of Orpheus and Bacchus) е акапелна певческа група от университета “Йейл”. Основано през 1938 г., Обществото на Орфей и Бакхус е втората най-дълго действаща акапелна група за студенти в Съединените щати.

Репертоарът на състава обхваща различни жанрове от “barbershop” през джаз до поп и песни от по-съвременни изпълнители като Queen, MIKA, Radiohead, Ariana Grande, Billie Eilish и Michael Bublé и съдържа над 200 аранжимента, подбрани от настоящи и бивши членове на групата през нейнота дълга история. В допълнение към пеенето, групата се гордее със своята комедия, с типичен концерт, включващ скечове, написани от членове на групата. Всяка година Обществото на Орфей и Бакхус изнася представления в САЩ и по света. Те са концертирали в Белия дом, Корейската демилитаризирана зона, Ла Форталеза в Пуерто Рико, American Airlines Arena за отбора на НБА Маями Хийт, както и в кънтри клубове, яхт клубове, църкви, училища и курорти.

Тази година, ансамбълът ще гостува за първи път в България! Посещението им ще представлява част от концертно турне и ще гостува в цели три града в България!

Не пропускайте изпълненията на този уникален състав! Една от участничките е настоящата българска студентка Катрин Маринова.

В Пловдив съставът ще си партнира с хор “Детска китка”.

Епископска базилика на Филипопол

19:00 часа

Rami Hammoud – “CHAOS – profound, raw, wide-open”

Галерия Cu29 има удоволствието да ви покани на:

Рами Хамуд – първа самостоятелна изложба

Божидар Савов – музикално оформление

„ХАОС“ е онзи гняв, който ражда съпротива срещу посредствеността; който е способен да преработва отчаянието и произвежда надежда. Надежда, че усилията не са напразни, че не сме тук случайно.

„ХАОС“ е безкомпромисен творчески акт на себенадмогване, показно за всички, които предпочитат алибито на сладкото безделие пред срещата с личните си бесове.

„ХАОС“ е ключ към свят, който не познава суетата, в който властелин е единствено автентичният порив за творческо изразяване. “На ръба на обяснимото и логичното, (…) диво и безразсъдно”. Със залога на собственото съществуване.

„ХАОС“ е отказ от масовото одобрение в условията на хлъзгавата съвременна публичност, в която на практика всичко минава, стига да е достатъчно шумно.

„ХАОС“ не крещи, за да бъде забелязан, но засмуква и предизвиква публиката. Не е по вкуса на всеки, но едва ли това е целта на виновните за него. Каква е тогава? Да ни подготви и държи нащрек за още от същото. Мощно и концентрирано.

текст: Панайот Стефанов, Нула32

Cu29

18:30 часа

FLAMENCO Passion with Del Padre & Pepi Kostadinova

Пренеси се в сърцето на Андалусия сред автентична атмосфера, тематичен декор и завладяващи ритми. Очаква те вечер, изпълнена със страст, емоция и истински испански дух!

На сцената: Темпераментните фламенко музиканти и вокал от Del Padre и пленителната танцьорка Пепи Костадинова, които ще разпалят огъня в теб.

Вкусове от Испания: Специални предложения директно от испанската кухня.

Тематични коктейли: Вдъхновени от слънчева Андалусия.

Дрескод: по желание* (но..най-впечатляващата група ще спечели безплатен вход за следващата ни тематична вечер)

Фламенко е страст, драма и експлозия от емоции. Това е танцът, който гори отвътре. А ти готов ли си да почувстваш огъня?

Jazz Club В Джаза / Jazz Insights

21:00 часа

Jazzika Quartet@Контрабас

Ето че дойде отново време и за нашите любими суингари, супер сладури и много свежари – бандата на Jazzika, които неведнъж покориха сърцато и откровено град Пловдив и особено бар Контрабас.

Обещават ви много джази песни, някои бавни, други суинг мелодични, трети за любовта във всичките ѝ форми, и бързи песни, и вечни теми и така „наздраве“ след „наздраве“.

Те могат да възпеят храна, мъже, маймуни, изневери … с идеята да има от всичко, най-вече заради хубавото настроение

Jazzika Quartet в състав са:

Яница Станчева – вокал

Симеон Минчев – китара

Светлин Стайков – бас китара

Теодор Тошков – барабани

Бар Контрабас

21:00 часа

ПОЩАТА – BIRTHDAY

Седем години коктейли, ритми и обещания, които никой не спази. Седем години, в които сме се смели, целували, залитали и пак сме се връщали тук.

На 21 март (петък) празнуваме по единствения начин, който познаваме – с музика, алкохол и пълна липса на задръжки. Зад пулта – DJ Dimitar Petrov, който ще държи нощта будна. Зад бара – легендите Михаил Узунов и Маш Митак, които ще ти сипят точно това, от което (не) се нуждаеш.

Бар Пощата

20:00 часа

FUKKO / rare groove, disco, soulful house

Александър Пейков, известен под псевдонима FUKKO, е подготвил чисто нова селекция от Rare Groove, Disco и Soulful House,

с която партито е гарантирано чак до ранните часове на събота.

Петното на Роршах

21:30 часа

ЕРСИН (JEREMY?) & ИВАН ВЕЛКОВ (P.I.F.) LIVE @ ПИВОВАРНИЦА FRIK&S

Фронтменът на група JEREMY? – Ерсин, заедно с Иван Велков от P.I.F. се качват на сцената на „ПИВОВАРНИЦА FRIK&S“, за да ви направят част от магията, която създават с музиката си.

Ще чуете емблематични песни като „Приказка “, „Колело“ и “Fake fruits” и други. В програмата на дуото са включени и техни любими световни хитове. Заповядайте на един интимен акустичен концерт в стрaхотната атмосфера на Пивоварницата.

ПИВОВАРНИЦА FRIK&S

21:30 часа

Varola at Bally Club

На 22.03 в Bally Club ритъмът ще те завладее, а Varola ще вдигне градуса с най-добрите house и tech вибрации! Гмурни се в музиката!

Bally Club

21:00 часа

Odd Crew – Acoustic Live at Rock Bar Download, Plovdiv – 21.03.2025 [Concert 2]

Odd Crew Acoustic Tour – Spring 2025

Rock Bar Download,

5 „Lady Strangford“ St., Plovdiv

Doors: 7 pm

LIVE: 8.30 pm

20th Sofia Film Fest in Plovdiv: Official Opening Party

Заповядайте на официалното парти по случай откриването на 20-тото издание на София Филм Фест в Пловдив!

Фестивалната програма започва с премиера на филма „Черно море“ в Lucky Дом на киното – копродукция между България и САЩ с участието на рапъра, режисьор и актьор Дерик Б. Харден и пловдивската гордост Ирмена Чичикова.

Именно те ще са звездите и в остатъка от вечерта. Тя ще застане зад пулта като Irmenac с танцувална селекция от синт поп, диско, ню уейв, поп, R&B и neo-soul с много 80s и 90s привкус. Като акцент на вечерта той ще хване микрофона, за да изпълни няколко парчета от филма като Dear Derrick – име, което в рап средите се свързва с общи проекти с легендите Wu-Tang Clan и Kool Keith.

Клуб Фарго

21:00 часа

22 март

Трите прасенца

Обичана приказка, разказана с много хумор и забава.

Държавен куклен театър

10:30 часа

11:45 часа

Аниме клуб

Аниме клуб“ има за цел да представи историята на така известния японски жанр.

Клубът събира феновете и тези, които искат да знаят повече за аниме на едно място. Участниците споделят своите истории – какво са гледали за първи път, защо им е харесало и как им е повлияло в живота. Също така по време на срещите на Клуба има интерактивни дейности, целящи сплотяването и опознаването на групата.

Кога? – 8 и 22 март от 11:00 часа

Къде? – Младежки център Пловдив, зала „Библиотека“

Как да участваш? – регистрация за клуба тук: https://forms.gle/SqxmfmZrtvyhNfoR9

„Криворазбраната цивилизация“- абсурдна комедия

Крайно време е да намерите време да дойдете в театър Хенд и да се цивилизовате.

Яките хора го препоръчват. Другите не идват при нас

По-абсурдна и по-криворазбрана от всякога, класиката на театър „Хенд“ ви потапя в един различен и истински забавен свят.

Добре сте ни дошли!

От семейство Хаджикостови, мусю Маргариди и Митьо

Театър Хенд

19:30 часа

Кармен

Опера

Диригент – Григор Паликаров

Режисьор – Урсула Хорнер

Сценография – Мария Ветероска

Художник костюми – Мария Пупучевска

Художник осветление – Васко Лисичов

Диригент на хора – Радостина Борисова

Хормайстор – Цветан Цветков

Езикова подготовка на певците – Снежина Здравкова

Солисти – Мария Радоева, Карлос Кардосо, Божидар Божкилов, Вера Гиргинова, Евгений Арабаджиев, Алпер Юнлютюрк, Мария Славова, Нели Петкова, Момчил Караиванов, Александър Баранов

Оркестър, Хор и Балет на Опера Пловдив

Дом на културата Борис Христов

19:00 часа

ECHOO BALKAN SAMBA

Формацията твори и създава своя авторска музика, силно повлияна от различни музикални стилове като бразилската самба , боса нова , фънк , джаз , фламенко , балканска музика , африканската музика и много други.

В своите композиции използва контраста и сблъсъка между гъдулката като типичен представител на българския фолклор в лицето на Николай Николов и мегафона като средство и символ на протести, манифести и други подобни. Със силното си присъствие, в лицето на вокалиста и художник Никифор Апостолов, мегафонът успява да звучи като музикален инструмент и да бъде част от музиката, която създава Echoo. Използва го по много различен и интересен начин, пускайки през него своите специални ефекти , които успешно допълват музиката, но също така вкарват и интересен пънк в звученето на формацията.

Васил Узунов успява да докосне слушателите както до джазовото звучене, така и до звученето на гъдулката на Николай Николов и балканските притурки в композициите.

Не бива да пренебрегваме и ритъм секцията , в която Мариян Живков (барабани ) и Борислав Ангелков (баритон китара ) успяват да накарат бразилската самба и боса новата да бъдат една добра основа, върху която да стъпят всички музиканти, които от своя страна разказват своята приказка и рисуват своите пейзажи, използвайки единствено и само музикалните си инструменти

Jazz Club В Джаза / Jazz Insights

20:30 часа

BASH BIRTHDAY: EMO RIV at Bally Club

BASH BIRTHDAY: EMO RIV Готови ли сте за епично парти?

Очаква ви нощ, изпълнена с мощен саунд, уникална атмосфера и много изненади! Присъединете се към нас, за да отпразнуваме рождения ден на EMO RIV със стил и много настроение!Bally Club

21:00 часа

Zozo (Istanbul)

Заповядайте на една по-различна вечер с много интересна музика от специалния ни гост зад пулта – ZOZO!

Тя вече е била при нас преди 2 години с разнообразната си музикална селекция, а в събота на 22-ри март идва отново като част от специалните събития за 10 години клуб Фарго.

За още повече настроение си партнираме с нашите приятели от Ketel One, а насладата ще бъде пълна, когато опитате коктейлите от тематичното ни меню.

Zozo е от Истанбул, но обикаля света с еклектична селекция с експериментален vibe. Уникалните й сетове са звучали в емблематични клубове като Panorama Bar, Salon des Amateurs, De School и Ankali, както и на най-престижните музикални фестивали по света.

Чест партньор на Zozo зад пулта e Sacha Mambo – DJ и продуцент, който също ни е радвал с музика във Фарго. Той е и създател на лейбъла Macadam Mambo, част от който е и Zozo.

Клуб Фарго

21:00 часа

ПОЩАТА -BIRTHDAY Part – II

Петък беше само загрявка. На 22 март продължаваме с пълна скорост. Зад пулта – DJ Stephane Love, който ще направи нощта по-дълга, а реалността – по-приятна. Зад бара – гостът, който знае как да разбърка не само коктейли, но и съзнания – Nikos Hlapas.

Останалото? Малко спомени, много истории и неделно събуждане без ясен план.

Бар Пощата

21:00 часа

Lite Spice / Dirty Sound Magnet Afterparty

Тази съботна вечер ще бъде пълна с емоции и на двата ни етажа!

На Етаж 0, Dirty Sound Magnet ще забият psychedelic rock и блус.

На горния етаж Lite Spice ще нажежи обстановката, както само той си знае!

А стилът на музиката? Той ще бъде във ваши ръце!

Петното на Роршах

22:00 часа

23 март

Незнайко в Слънчевия град

“Незнайко в Слънчевия град” е история за силното желание на едно дете да бъде добро, но само за да получи своята награда

Държавен куклен театър

10:30 часа

11:45 часа

Курс по декоративна бродерия „Пролетно дърво“

След дълга пауза любимата ни Ани от BLUE SHAPE идва отново в Пловдив, за да ни покаже как се създава декоративна бродерия.

Този път моделът е свързан с Първа пролет – разцъфнало пролетно дърво

Пекарната на Дани

14:00 часа

Dessy & The Honey Grooves @ Jazz Cafe Plovdiv

Заповядайте на една чаровна и романтична вечер с Dessy & The Honey Grooves. Ще чуете хитове от легендарни изпълнители като Синатра, Ела Фицджералд, Каро Емералд, както и някои наши песни.

Неделните ни концерти са ранни, около 18:00 ч., за да можем и да се наспим!

Jazz Cafe Plovdiv

18:00 часа

ТДК представя „ZHVK“ в Пловдив

ZHVK е новият краткосвирещ албум на ТДК, който ще бъде издаден на 07.03.2025 – петък.

Към концерта ще се присъединят група Трън, чисто нова банда, чиято музика е меланхолия за върха на езика, която се удължава и постепенно видоизменя в различни форми на клаустрофобична безнадеждност.

Bee Bop Café

19:30 часа

