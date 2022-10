Какво да правим в Пловдив (07.10–13.10)

Тази седмица в Пловдив ще направим пешеходна обиколка по Карловска и ще танцуваме бачата и суинг

Снимка на корицата: Димитра Лефтерова

07 октомври

Есенен Базар “Капана“ 2022

В края на лятото, изпълнено с дъх на морски бриз и свеж планински въздух, идва време да се впуснем в света на един от най-уютните сезони- Есента. Каним ви заедно да се потопим в магията на месец Октомври от 06 до 09 заедно с Базар Капана и колоритните български творци, даващи частица магия от себе си, скрита в техните творби.

Музиката отново ще бъде пристан за доброто настроение, приятно прекарване, разходка, пазаруване с приятели и любими хора, благодарение на WAM (българска марка за градска мода) & My Vynil (онлайн магазин за грамофонни плочи).

Над 101 български автора на ръчно изработени изделия, натурални храни и напитки отново ще ни изумят с въображението си, поднасяйки лично своите изделия, в които са вложили много труд и любов.

Ще имаме удоволствието да се насладим на отбрани производители на 100 % натурален мед, тахани, натурални напитки, сокове и комбуча, люти сосове, уникален цветен шоколад и деликатеси от родното Черноморие. Навсякъде ще се носи прекрасен аромат на хубаво кафе благодарение на приятелите ни от Goppion Caffe Bulgaria, а занаятчийската бира „Капана“ ще внесе айляка в базарните следобеди, след които ще наградим сетивата си със специалната селекция български вина за прохладните вечери.

Припознат като своеобразен карнавал на ароматите и цветовете Базар Капана отново ще представи нови предложения в творческия свят на декоративните свещи, био и натурална козметика, лимитирани серии дрехи, бижута, аксесоари, зашеметяващи декорации от стъкло, кожени изделия, свещи, керамични съдове, изделия от дърво и още много уникални идеи и изделия, специално подбрани за вас. Ще ви покажем много нови участници, сред които ще откриете продукти за любителите на къмпинга и планинарството, храни и аксесоари за кучета, изделия от корк, детски катерушки, дизайнерски чорапи, аксесоари и ръчно изработени лампи.

Както винаги ще се постараем забавлявайки се заедно, да помагаме от сърце на благотворителни каузи и проблеми, за които ще ви разкажем в следващите дни.

Всеки ден в страницата на събитието ще представим индивидуално участниците, които вече се подготвят за срещата си с вас, а за ваше удобство ще може да пазарувате на изложитеските щандове безконтактно със съдействието на My Pos Bulgaria.

Разбира се, може да очаквате още много приятни изненади от нашия екип в хода на организацията.

Подготовката за красивата творческа украса вече кипи, а артистите вдъхновяващо радостно творят в своите ателиета.

Mост над ул. Гладстон, срещу Часовника на Централна Поща

06.10 – 09.10.2022

Постановка „900km СМЯХ“

Стефан СТОЯНОВ влиза в ролята на един достатъчно смешен пилигрим, за да разкаже истината, само истината и нищо друго освен истината… Или само по-смешната част от нея за своето Камино де Сантяго.

През 2017 година той решава да извърви пеша 900 километра по най-популярния маршрут към Сантяго де Компостела – Френският път.

Постановката „900km СМЯХ“ разказва за дългото ходене, което започва от квартал Враждебна, преминава през много красиви местности във Франция и Испания, приятни заведения, интересни бани и гърлата на много винени бутилки.

Ще чуете истории за най-компромисната хотелска стая в Париж, за чешма, от която свободно тече вино, за един много объркан омлет и накрая ще стигнете до Края на Света.

Постановката е по мотиви от книгата „ДО САНТЯГО ДЕ КОМПОСТЕЛА НА ЧЕТИРИ КРАКА“.

Постановка: Здравко ЗДРАВКОВ

В ролята на смешния пилигрим: Стефан СТОЯНОВ

Сценична среда: Даниела АНДОНОВА

Държавен куклен театър

19:00 часа

Визуален проект „ 2019, Синергия на бъдещето“

Проектът, 2019, Синергия на бъдещето, интерпретира дигиталния архив от програмата на Пловдив – Европейска столица на културата 2019, за да създаде параметрична скулптура от данни, разказваща за историята на града, хората и събитията, случили се през 2019 г.

Трансформираното съдържание от данни се превръща в мащабна аудиовизуална инсталация, която да бъде представена върху фасадата и в галерийното пространство на Изложбена зала „2019“ за период от 3 дни, от 7 до 9 октомври 2022 г. По своята същност, проекта се доближава до най-съвременните форми на т.нар. „виртуални музеи“.

Съдържанието се изгражда с помощта на модерни, високотехнологични подходи към публичното изкуство на XXI-ви век, в това число: софтуер за дизайн на интерактивни системи, изкуствен интелект и алгоритми за машинно самообучение (от английски: Machine learning).

Изложбена зала 2019

07.10 – 09.10.2022

Фестивал на китарата GuitArt

И тази година, Plovdiv GuitArt Festival ще предложи на феновете си фантастични концерти, майсторски класове, лекции, международен конкурс за класическа китара и различни музикални работилници. Фестивалът се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив и е част от Културния календар на града за 2022 година..

Началото ще бъде дадено на 6-ти октомври, в Студио 1 на БНР – Пловдив, с Китарен ансамбъл „Академика“, който включва настоящи и бивши студенти по китара на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив, които тази година празнуват 25 години от създаването си. Репертоарът на състава е с богата гама от класически произведения, както на именити композитори, така и на съвременни български и чужди автори. След тях, на сцената ще се качи младият български виртуозен китарист Георги Димитров – Жожо – победител в конкурса за класическа китара, GuitArt 2018, който се радва на заслужена шеметна кариера в света на класическата музика.

Фестивалният ден ще завърши с един нов проект на виртуозният старозагорски китарист Ангел Демирев „Angel Demirev Folk Quartet“. Началото е планирано за 21:00ч. на сцената на фестивалния клуб Bee Bop Café.

В 19:00ч. на 7-ми октомври в Студио 1 на БНР- Пловдив, кубинският китарист с австрийско гражданство проф. Марко Тамайо ще представи пред пловдивската публика премиера на своя нов музикален проект.

Китарният ден ще завърши във фестивалния клуб с ударна доза музика, представена от пловдивските музиканти от Александър Леков Трио.

В събота 8-ми октомври дългоочакваното Трио „Ралченица“ (Петър Ралчев – акордеон, Мие Огура (Япония) – флейта и Атанас Уркузунов – китара) ще зарадва на живо и пловдивската публика. Техните авторски композиции, вдъхновени от българския фолклор ще бъдат представени в Студио 1 на БНР-Пловдив, от 19:00 ч.

Вечерта, известната на пловдивчани фламенко/фюжън група Дел Падре ще избухне в Bee Bop Café от 21:00ч.

Неделният ден – 9-ти октомври е посветен на втората и най-важна част от международния китарен конкурс, когато журито ще излъчи и финалист. Победителят от конкурса ще бъде официално обявен и награден в Дом на културата „Борис Христов“, непосредствено преди концерта на една от легендите в света на класическата китара, гръцкия виртуоз Костас Коциолис с Камерен Ансамбъл „Софийски Солисти“, които празнуват 60 годишен юбилей. Те ще представят аранжименти на песни на Бийтълс и концерт на Вивалди за китара и струнен оркестър.

07.10 – 09.10.2022

Петък вечер с Андрей и Гергана зад бара

Свикнахме вече да ги виждаме от другата страна, но от капана на Котка и Мишка няма измъкване и Андрей и Гергана отново се завръщат зад бара…поне за тази вечер!

Петък ще може да изпиете по питие и както в доброто старо време – да се отдадете на сладки приказки с двамата – дали ще е само за бира, вие си знаете.

Cat and Mouse Beer Bar

20:00 часа

I5KOV at Bally club

Добре познат със селекцията на едни от най-добрите Хаус хитове, той ще се погрижи за доброто ни настроение.

Позитивна и жизнена музикална селекция ви посреща, с веселa и усмихнатa атмосфера и танцуващи купонджии до зори.





Bally Club

20:00 часа

08 октомври

Socialist Architecture Tour

Обиколката на социалистическата архитектура е фокусирана върху стиловете на строителство от периода 1944-1989. Заедно ще разгледаме някои от най-важните обществени сгради в Пловдив като примери. Ще можем да се насладим на монументалното изкуство, което ги украсява, и да разберем повече за функциите им по време на комунизма. Също така ще наблюдаваме промяната на самия режим чрез промените, настъпили в архитектурата.

Това е безплатна пешеходна обиколка на английски език.

Кметството (пл. Стефан Стамболов 1)

11:00 часа

Boogie Woogie Workshop

С началото на новия танцов сезон пристигна и дългоочакваният уъркшоп по Boogie Woogie. Ще учим базовите елементи на танца – основна стъпка, фигури и груув. Ще разберем какво отличава стила и какво е усещането в танц.

Boogie Woogie е европейският прочит на танцуването на суинг на Rock & Roll музика. Изпълнява се по двойки на музика от 60-те.

Уъркшопът ще се води от Мариана Николова, която се занимава със суинг танци от 2007 година и е част от първата състезателна двойка на България по Boogie Woogie в Main Class.

Урокът е подходящ както за напълно начинаещи, така и за хора с опит в танците. Можете да дойдете сами или с партньор. Носете си чисти гуменки и удобни дрехи.

Total Sport

13:00 – 15:00 часа

Музикален спектакъл „Да опазиш Сребра невяста“

Постановката „Да опазиш Сребра невяста“ разказва за музиканта и певец Благун, който е поканен да свири на един стар обичай по пазене/даване на булката преди сватбата. По време на надсвирването обаче се появява и друг кандидат-жених, който май не е точно човек – и историята се заплита…

Представлението съчетава български фолклор, рок и авторски композиции.

Досега спектакълът е представян в рок клубове пред камерна публика, но дойде моментът, в който да се осъществи като мащабна среща между артиста и неговата публика. „Да опазиш Сребра невяста“ е част от „Коренуване“ – поредица от авторски музикални спектакли на Моро с истории, основани на легенди от българския фолклор. Светът на „Коренуване“ е населен с бардове и емигранти, русалии и научни работници, психолози, самовили и всякакви пътешественици.

УЧАСТВАТ:

Мирослав Моравски – МОРО – автор, китарист, певец, актьор

Беатрис Благоева – актриса

Мирослав Зографски – тъпан, ударни

Минчо Недев – бас китара

Античен театър Пловдив

19:00 часа

Капана Филм Фест 2022

Събота 8-ми октомври, Модул 1, Зала 3

11:00: “Подслон в Тайланд (Заседнали в рая)” – премиера за Пловдив. Документален, България 90’, режисьор Елена Крапчева.

12:30: Дискусионен панел (Q&A сесия) с Елена Крапчева и Майкъл Уейлен

13:30: “Как да превърнем приключението си във филм” – интерактивна работилница (уоркшоп) за начинаещи, Елена Крапчева и Майкъл Уейлен

Събота 8-ми октомври, Модул 2, Зала 3

17:30: “Любопитната камера: Тънкостите на интервюто пред и зад камера” – интерактивна работилница (уоркшоп) за начинаещи, Богдан Дарев

19:00: “Кавал Парк” премиера за Пловдив, документален, България 100’, режисьор Богдан Дарев

20:45: Дискусионен панел (Q&A сесия) с Богдан Дарев

Неделя 9-ти октомври, Модул 3, Зала 1

17:30: “An introduction to lighting for storytelling” – interactive workshop in English for newbies. Thomas Gonsard.

19:00: “Пъпна връв” премиера за Пловдив, документален, България 81’, режисьор Борис Попхристов

20:30: Дискусионен панел (Q&A сесия) с екипа, създал “Пъпна връв” и представители на протагонистите.

Цена за всеки модул – 10 лв. редовен и 5 лв. за учащи (включва целия модул – работилница, прожекция и дискусия)*. Местата са ограничени. Билети на касите на Lucky Дом на киното.

* Цената е една и съща независимо дали ще посетите всички части на модула или само една.

Капана Филм Фест е бутиков филмов фестивал, който подкрепя независимото българско кино. В нашата селекция участват авторски творби, за които е характерна свободата на изразяване, незасегнати от самоцелния комерсиализъм, непокварени нито от догмите на индустрията, нито от свръх-нарцистичните съвременни течения. Игрални, документални, пълнометражни или късометражни, стилово-разнообразни стига да имат дълбочина, мисъл и смисъл, да имат потенциал да провокират положителна промяна, да повдигнат духа, дори да оставят повече въпроси, отколкото отговори, за да Ви стимулират сами да ги откриете.

Капана Филм Фест подкрепя не само създателите на автентично и неподправено кино, но и тези от вас, които мечтаят да тръгнат по техните стъпки. С развитието на технологиите на практика всеки притежава камера в джоба си, а да постигнеш кино качество на картината стана много по-достъпно. Но това далеч не е достатъчно и да реализираш филм си остава добре пазена привилегия за малцина. А ние вярваме, че тази привилегия трябва да бъде достъпна за всеки, който има смелостта на мечтае, решителността да направи първата крачка и волята да продължи въпреки предизвикателствата. Затова задължителна част от всяка прожекция на фестивала е дискусионен панел с авторите на филма и интерактивна работилница (уоркшоп) с практическа насоченост и подходяща за начинаещи в кино изкуството.Капана Филм Фест се осъществява от UBC Sound & Cinema Studio в партньорство с Капана Фест и със съдействието на Лъки Дом на киното, Reovox Rental, Kult Studio, Гръндж Медия.

Лъки Дом на киното

08.10 – 09.10.2022

Открий загадката и получи награда в Природонаучен музей – Пловдив

Ще има много и различни задачки-закачки, както за най-малките, така и за най-големите. Всяко дете изпълнило успешно своята задача ще получи подарък. Докато изучаваме определени видове растения и животни ще може да разгледате и най-новата ни изложба, която включва серия от научни илюстрации, живопис, графика, дигитални изображения и други смесени техники, изработени от членове на Дружество на анималисти, флористи и научни илюстратори – ДАФНИ.

Регионален природонаучен музей Пловдив

08.10. 10:00 часа – 09.10.2022 15:00 часа

MILEN DJ at BALLY CLUB

За любителите и ценителите на електронната музика предстои нова уникална парти вечер.

На 8 октомври (събота) отново е време за танци и незабравими емоции с DJ MILEN – той е невероятен професионалист и един от резидентите на “Bedroom“, чиято единствена цел е да забавлява хората от сърце.



Bally Club

20:00 часа

09 октомври

Детски спектакъл „Вълшебното магазинче“

ВЪЛШЕБНОТО МАГАЗИНЧЕ по Доналд Бисет

Сценична композиция и режисура – Леонард Капон

Сценография и кукли – Христина Недева

След като представиха за децата приказката за патето Пат Пат, сега нашите актьори ще изиграят още една приказка от английския писател Доналд Бисет – този път за магазинчето на господин Хепинстал.

Господинът е винаги много сърдит и недружелюбен. Но един ден при него влиза огромен слон, който иска да си купи шапка. Появява се животно, което от едната страна е котарак, от другата крокодил. И още много, много невероятни неща се случват, които преобразяват мрачния господин Хепинстал и той става весел, любезен и усмихнат.

Участват: Елина Чанева, Виктория Христова, Гроздан Даскалов, Иля Пепеланов, Стиляна Маркова

Дом на културата Борис Христо

11:00 часа

„Новите дрехи на царя“ в Театър „Хенд“

„Новите дрехи на царя” – една от най-известните приказки на Х. К. Андерсен. Тя е изпълнена с теми и послания, които са много актуални днес – искреността, глупостта, властта, лъжата, която повторена много пъти се превръща в истина. Но всички те се подчиняват на една, много актуална за днешното време тема – показността. Куклите и декорът са създадени от различни видове закачалки, а музикалното оформление е по музика на Йохан Себастиан Бах.

Художествен консултант: Анна-Валерия Гостанян

Сценография: Мария Карамаркова

Технология на сценографията: Стоян Лазаров

Кукли: Ангелина Янакиева

Драматизация: Даниела Русева и Димитър Атанасов-Шърата

Участват: Даниел Русев, Даниела Русева, Цветелина Николова

По музика на Йохан Себастиан Бах

Театър Хенд

11:00 часа

ИЗЛОЖБА – живопис, „Два свята“(2х25), Анета Стоянова и Станислав Трайков

Каним всички приятели, познати и непознати, привлечени от изобразителното изкуство, да разгледат нашата 7ма поред съвместна изложба – Анета Стоянова и Станислав Трайков.

Дом на културата Борис Христов

18:00 часа

10 октомври

Театрална постановка „Чамкория”

“Качете се на омнибуса за Чамкория, за да се върнете назад във времето, да попътувате до стария планинския курорт и да чуете лично от шофьора Бае Славе всичко по всички лични и интимни въпроси, всичко по всички семейни и родови въпроси, всичко по всички комшийски, квартални и градски въпроси, всичко по всички балкански, регионални, международни и геополитически въпроси, всичко по всички партийни, политически, военни, дипломатически и държавни въпроси, всичко по всички технически, исторически, природонаучни, автомобилостроителни, естествонаучни, философски, животновъдни, кинематографически, културни и обществени въпроси, както и не на последно място – всичко по всички галактически и вселенски въпроси. “ – Анотация на Явор Гърдев

*Представлението не е подходящо за лица под 16 години.

Дом на културата Борис Христов

19:00 часа

Offline Quiz Show – различният куиз

Един от най-шантавите куизове в Пловдив продължава своите ненормални куиз вечери.

Можете отново да очаквате смахнати въпроси, още по-смахнати отговори, изненади, капани и скрити кодове – всичко, заради което нашите участници се връщат всеки път.

Награди и забавлението са осигурени от нас, а от вас се иска просто да ни се хванете на въдицата.

Вход: 5 лв.

Offline Café

19:30 часа

