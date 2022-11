Игрите превземат Пловдив на 5-ти ноември

Градски приключения, изложение на най-айшяшките игри, куиз и турнири очакват пловдивчани в рамките на Нощта на игрите на 5 ноември

Домакини в Пловдив на четвъртото издание на градския фестивал Sofia Game Night / Нощ на игрите, който ще се проведе на 5 ноември в още 8 града и над 50 локации, са няколко организации, които ще предложат на жителите и гостите на Града под тепетата специални събития, турнири по видео и настолни игри, градски приключения и дори 24 часов хакатон за създаване на игри.

Доброволци от Пловдив, заедно със съмишленици от Macedonian Game Developers Association – MAGDA обединяват усилия за Balkan Game Jam Women Edition – 24-часов маратон за създаване на видео игри. Организаторите си създават за цел да създадат платформа, с която да започнат общност за момичета и жени от балканските държави и региона, които се интересуват от разработка на игри. Участниците в хакатона ще работят заедно, без граници, като фокус ще бъде сътрудничеството, забавлението и креативността, споделянето на знания и развиването на умения. Събитието ще се провежда паралелно онлайн и в Технически Университет – София, Филиал Пловдив.

Знаете ли, че в Пловдив се правят игри от световна класа? Време е да се запознаете с техните създатели в рамките на изложението Made in Plovdiv, което ще се проведе в бирария CoolDown, ул. Ул. “Гладстон” 1. Посетителите ще могат да тестват играта Moo Lander на българското инди студио The Sixth Hammer, да поиграят Лукави Лисици с новото разширение на играта „Лукави лисици – Шпиони“, подредят „Еtno Шевица“ и тестват специалните рецепти на баба със „Свий сърмите”, както и да премерят сили в игрите „Дръж ми шапката“ и на „На Вуте да му е зле“. Дебют прави „Трезвата мисъл на пияния“, прототип на нова парти игра с карти и напитки, по-възможност алкохолни.

Mooncraft games се завръщат с играта Bow Down и ново заглавие, което може да изпробвате по време на фестивала.

Оffline Cafe Пловдив (ул. “Генерал Данаил Николаев” 39) се включва в Нощта на игрите с традиционно забавна куиз вечер “QUIZ NIGHT for NERDS and GEEKS”. Темата на куиза е обвързана с всичко що е нърдщина и гийкщина – фентъзи, фантастика, видео игри, настолни игри, комикси, филми и сериали. Очакват ви много забавни моменти и специални награди.

Rollover Cafe – Кафето под тепето (ул. “Найден Геров” 6) се включва с предизвикателен турнир по една от любимите игри на всички геймъри Mortal Combat, която скоро отпразнува своята 30 годишнина! За участниците са подготвени много награди и изненади!

Ако търсите по-специално приключение е време да събудите приключенеца в себе и да разкриете красотата на нощен Пловдив, докато се борите със загадки и събирате парчета от историите на значими пловдивчани. Съберете отбор и се подгответе за една стабилна разходка из древния и вечен град в нощната градска игра БУДЕН ПЛОВДИВ на Вътрешен глас – градски игри и геймифицирани турове.

Открийте нови неща за любимия Пловдив и с BoomRaid™ – градска приключенска игра, която стартира от площад Римски стадион и продължава между 2 и 3 часа в зависимост от уменията на отбора. Кодовете, които може да получите от BoomRaid™ ще са валидни само в деня на събитието.

Градският фестивал Sofia Game Night се провежда с подкрепата на продуктовата компания PokerStars, международен работодател в ИТ сферата и генерален партньор на фестивала, както и от българското game dev студио Incineration productions.

Допълнителна информация за всички събития в програмата ще намерите на www.sofiagamenight.com