Джаз иконите Рик Гард и Васил Петров идват в Пловдив

Английската джаз сензация Рик Гард и емблематичният български джаз вокалист Васил Петров създават уникално музикално преживяване през октомври, със съвместни концерти в София, Пловдив и Варна.

В съвместния проект на двамата джазмени, озаглавен „Джаз класики, най-добрите дуети“, двете музикални икони ще представят най-големите хитове от вокалния джаз. В атмосферата на Sofia Summer Fest на 1 октомври, Пловдив Ивент Център на 2 октомври и Фестивален и конгресен център – Варна на 5 октомври, артистите ще разтопят сърцата на присъстващите с безсмъртни хитове като „Cry me a river“, „Fever“ “, „Fly Me to the Moon“, „Feeling Good“, „My Way“, както и избрани джаз стандарти, боса нова и латино музика. Аранжиментите са дело на Живко Петров.

С тях на сцената ще бъдат истински виртуози – Живко Петров (пиано), Димитър Семов (ударни) и Радислав Славчев-Riverman (бас).

Рик Гард, роден в Англия, е известен със своите многобройни джаз успехи. Платинен артист, често сравняван с Майкъл Бубле, Гард е имал възможността да работи с музикални величия като Лайнъл Ричи, Ронан Кийтинг и Ръсел Уотсън. Предизвикателствата в неговата кариера включват концерти за кралица Елизабет II и изпълнения на големи международни сцени.

Васил Петров е икона на съвременния традиционен джаз и едно от най-ярките имена на българската джаз и поп музика. Той вълнува своята аудитория с участието си в джаз фестивали и с редовни гастроли с новаторски проекти в страната, но също така активно допринася за популяризирането на България на международната сцена. Неговите концерти са не просто изпълнение – те са истинско изкуство, което привлича вниманието на многобройни почитатели.

Билетите са в продажба online в мрежата на Eventim, EpayGo и на касите на залите.