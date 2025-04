Двудневен фестивал ще завлaдее Капана през месец май

Send an email

Follow on X

На 10-и и 11-и май началната точка за танци ,хубава музика и страхотно пролетно настроение ще бъде улица Абаджийска в Капана, Пловдив. Легендарният клуб Бали, лейбълът Urge To Dance, специалистите по качествен звук, впечатляващо осветление и декорация от Cue Rentall и диджеите от World Up обединяват сили за първия по рода си двудневен мини-фестивал на открито: Cue To Dance.



В събота специален гост ще бъдe легендата на гръцката хаус музикa Thodoris Triantafillou, който се завръща в Пловдив след дебютното му гостуване през 2023-та година. Заедно с него в града за първи път ще се изявят изгряващите гръцки таланти TWIINS. За подгряването от 16:00ч ще се погрижат създателите на лейбъла Urge To Dance : Krembo & Peril, а за афтър партито след 23:00ч в клуб Бали, организаторите издадоха малка тайна, че сред диджеите в клуба ще бъде и гост-изненада от Тунис.

Неделята е запазена за героите на българската хаус сцена – Dimo BG и Мilen DJ oт World Up, както и местните таланти ALX.Cue и Emo Riv. Всяко едно участие на Dimo BG & Milen DJ в града е винаги повод за положителни емоции и танци за любителите на хаус музиката, което гарантира страхотната атмосфера и в неделния ден.

И през двата дни за допълнително запомняща се атмосфера ще се погрижат професионалистите по 3-D атмосфера,