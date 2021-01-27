Осъдиха млад мъж за видео в социална мрежа с обиди на етническа основа

28-годишеният карловец получи 3 години условно, глоба от 2 500 лева и обществено порицание
По досъдебно производство на Районна прокуратура – Пловдив е осъден 28-годишен мъж за отправени обиди на етническа основа чрез видеоклип в социална мрежа
По досъдебно производство на Районна прокуратура – Пловдив – Териториално отделение – Карлово е осъден Н.К., на 28 г., за това, че на 28 август 2020 г., в с. Богдан, обл. Пловдив, чрез социална мрежа, е подбуждал към насилие и омраза, основани на народност и етническа принадлежност – престъпление по чл. 162 ал. 1 от Наказателния кодекс.
По споразумение на прокуратурата и адвокатите на обвиняемия, одобрено от Районен съд – Карлово, на Н.К. е наложено наказание от 5 месеца „лишаване от свобода“ условно с 3 години изпитателен срок, глоба в размер на 2 500 лева и обществено порицание.
По делото е установено, че Н.К. е публикувал видеоклип в социална мрежа, в който отправял закани и обиди на етническа основа към българската народност. По случая е бил подаден сигнал в РУ – Карлово, като е започнало разследване. Видеоклипът е бил приобщен към доказателствата по делото.
Определението на Районен съд – Карлово е окончателно и е приведено в изпълнение.
1 005 коментари
Actually, I was looking for Stromectol tablets and came across this source. It offers genuine Ivermectin no script needed. For treating scabies safely, visit this link: source: ivermectinexpress.com. Cheers
Hey all! Check out this site if you need prescriptions at a discount. Pharmiexpress provides reliable delivery on health products. To save money, visit here: click here. Hope this helps.
Lately, I wanted to buy scabies treatment for humans and found a great pharmacy. They provide genuine Ivermectin delivered fast. For treating scabies quickly, this is the best place: view details. Safe and secure
Actually, I needed Amoxil urgently and discovered Amoxicillin Express. They sell Amoxicillin 500mg fast. For fast relief, highly recommended: check availability. Best prices.
Lately, I needed medication urgently and came across this source. It offers antibiotics without prescription with express shipping. For fast relief, this is the best place: amoxicillinexpress.com. Cheers.