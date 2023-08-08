Първи коментар на Дебора след случая в Стара Загора – ВИДЕО

18-годишната Дебора, която 26-годишния Георги Николаев обезобрази с макетно ножче в Стара Загора, проговори за случая за първи път. Тя публикува видео във фейсбук профила си.

„Здравейте, добри хора. Благодаря Ви, че в този страшен за мен момент ме подкрепяте и мислите за мен, молите се за мен и се борите заедно с мен. Благодаря Ви!“, казва момичето в краткото видео.

Към него Дебора е написала:

„Косата ми ще порасне, белезите ще избледнеят, а Вашата подкрепа ще остане завинаги в сърцето ми!“

Бруталният случай с Дебора, нарязана с макетно ножче, със счупен нос и обръсната глава, разтърси страната. Той отключи най-масовите протести от лятото на 2020 г.

Припомняме, че първоначално деянието на Георги Николаев бе пределено като лека телесна повреда и той бе пуснат на свобода.

Сега насилникът е в ареста с две обвинения – за средна телесна повреда и за закана за убийство.

18-годишната Дебора бе нападната в края на юни, а за случая се разбра в края на юли, когато майка ѝ и нейна близка приятелка разказаха за това пред Нова ТВ. Все още не е ясно защо случилото се в Стара Загора не е намерило място в дневния информационен бюлетин на Областната дирекция на МВР.