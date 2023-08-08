18-годишната Дебора, която 26-годишния Георги Николаев обезобрази с макетно ножче в Стара Загора, проговори за случая за първи път. Тя публикува видео във фейсбук профила си.
„Здравейте, добри хора. Благодаря Ви, че в този страшен за мен момент ме подкрепяте и мислите за мен, молите се за мен и се борите заедно с мен. Благодаря Ви!“, казва момичето в краткото видео.
Към него Дебора е написала:
„Косата ми ще порасне, белезите ще избледнеят, а Вашата подкрепа ще остане завинаги в сърцето ми!“
Бруталният случай с Дебора, нарязана с макетно ножче, със счупен нос и обръсната глава, разтърси страната. Той отключи най-масовите протести от лятото на 2020 г.
Припомняме, че първоначално деянието на Георги Николаев бе пределено като лека телесна повреда и той бе пуснат на свобода.
Сега насилникът е в ареста с две обвинения – за средна телесна повреда и за закана за убийство.
18-годишната Дебора бе нападната в края на юни, а за случая се разбра в края на юли, когато майка ѝ и нейна близка приятелка разказаха за това пред Нова ТВ. Все още не е ясно защо случилото се в Стара Загора не е намерило място в дневния информационен бюлетин на Областната дирекция на МВР.
320 коментари
Herkese merhaba, Vaycasino kullanıcıları için kısa bir bilgilendirme paylaşıyorum. Bildiğiniz gibi platform adresini yine değiştirdi. Erişim sorunu yaşıyorsanız endişe etmeyin. Son siteye erişim adresi artık aşağıdadır: https://vaycasino.us.com/# Bu link ile direkt hesabınıza erişebilirsiniz. Lisanslı casino deneyimi sürdürmek için Vaycasino tercih edebilirsiniz. Herkese bol şans dilerim.
Gençler, Grandpashabet son linki belli oldu. Giremeyenler şu linkten devam edebilir https://grandpashabet.in.net/#
Matbet güncel linki arıyorsanız işte burada. Hızlı için tıkla: https://matbet.jp.net/# Yüksek oranlar burada. Gençler, Matbet son linki belli oldu.
Grandpashabet giriş adresi arıyorsanız işte burada. Hızlı erişim için Buraya Tıkla Deneme bonusu burada.
Matbet giriş linki lazımsa doğru yerdesiniz. Sorunsuz için: Matbet Güncel Yüksek oranlar burada. Arkadaşlar, Matbet bahis yeni adresi belli oldu.
Arkadaşlar selam, bu site kullanıcıları adına önemli bir bilgilendirme paylaşıyorum. Malum site giriş linkini yine güncelledi. Erişim hatası yaşıyorsanız endişe etmeyin. Son Vay Casino giriş linki artık burada: [url=https://vaycasino.us.com/#]Vaycasino Üyelik[/url] Bu link ile vpn kullanmadan siteye girebilirsiniz. Güvenilir bahis deneyimi için Vaycasino doğru adres. Tüm forum üyelerine bol kazançlar temenni ederim.
Grandpasha güncel adresi arıyorsanız işte burada. Sorunsuz giriş yapmak için https://grandpashabet.in.net/# Yüksek oranlar bu sitede.
Matbet güncel linki lazımsa işte burada. Maç izlemek için: [url=https://matbet.jp.net/#]Resmi Site[/url] Canlı maçlar burada. Gençler, Matbet bahis son linki belli oldu.
Herkese merhaba, bu popüler site oyuncuları için önemli bir duyuru paylaşıyorum. Herkesin bildiği üzere site adresini erişim kısıtlaması nedeniyle sürekli taşıdı. Siteye ulaşım problemi varsa doğru yerdesiniz. Çalışan Casibom güncel giriş adresi şu an burada [url=https://casibom.mex.com/#]Casibom Kayıt[/url] Bu link ile vpn kullanmadan hesabınıza girebilirsiniz. Ek olarak kayıt olanlara verilen freespin fırsatlarını mutlaka kaçırmayın. Lisanslı slot keyfi sürdürmek için Casibom tercih edebilirsiniz. Herkese bol kazançlar dilerim.
Matbet güncel adresi lazımsa doğru yerdesiniz. Sorunsuz için tıkla: Matbet TV Yüksek oranlar burada. Gençler, Matbet yeni adresi açıklandı.