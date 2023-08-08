БългарияНовини

Първи коментар на Дебора след случая в Стара Загора – ВИДЕО

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 08:50ч, вторник, 8 август, 2023
320 368 1 минута
Дебора

18-годишната Дебора, която 26-годишния Георги Николаев обезобрази с макетно ножче в Стара Загора, проговори за случая за първи път. Тя публикува видео във фейсбук профила си.

„Здравейте, добри хора. Благодаря Ви, че в този страшен за мен момент ме подкрепяте и мислите за мен, молите се за мен и се борите заедно с мен. Благодаря Ви!“, казва момичето в краткото видео.

Към него Дебора е написала:

„Косата ми ще порасне, белезите ще избледнеят, а Вашата подкрепа ще остане завинаги в сърцето ми!“

Бруталният случай с Дебора, нарязана с макетно ножче, със счупен нос и обръсната глава, разтърси страната. Той отключи най-масовите протести от лятото на 2020 г.

Припомняме, че първоначално деянието на Георги Николаев бе пределено като лека телесна повреда и той бе пуснат на свобода.

Сега насилникът е в ареста с две обвинения – за средна телесна повреда и за закана за убийство.

18-годишната Дебора бе нападната в края на юни, а за случая се разбра в края на юли, когато майка ѝ и нейна близка приятелка разказаха за това пред Нова ТВ. Все още не е ясно защо случилото се в Стара Загора не е намерило място в дневния информационен бюлетин на Областната дирекция на МВР.

Photo of Дежурен Редактор Дежурен Редактор Follow on X Send an email 08:50ч, вторник, 8 август, 2023
320 368 1 минута
Photo of Дежурен Редактор

Дежурен Редактор

Екип на Под Тепето - Наистина Пловдив

320 коментари

  1. Herkese merhaba, Vaycasino kullanıcıları için kısa bir bilgilendirme paylaşıyorum. Bildiğiniz gibi platform adresini yine değiştirdi. Erişim sorunu yaşıyorsanız endişe etmeyin. Son siteye erişim adresi artık aşağıdadır: https://vaycasino.us.com/# Bu link ile direkt hesabınıza erişebilirsiniz. Lisanslı casino deneyimi sürdürmek için Vaycasino tercih edebilirsiniz. Herkese bol şans dilerim.

    Отговор

  6. Arkadaşlar selam, bu site kullanıcıları adına önemli bir bilgilendirme paylaşıyorum. Malum site giriş linkini yine güncelledi. Erişim hatası yaşıyorsanız endişe etmeyin. Son Vay Casino giriş linki artık burada: [url=https://vaycasino.us.com/#]Vaycasino Üyelik[/url] Bu link ile vpn kullanmadan siteye girebilirsiniz. Güvenilir bahis deneyimi için Vaycasino doğru adres. Tüm forum üyelerine bol kazançlar temenni ederim.

    Отговор

  9. Herkese merhaba, bu popüler site oyuncuları için önemli bir duyuru paylaşıyorum. Herkesin bildiği üzere site adresini erişim kısıtlaması nedeniyle sürekli taşıdı. Siteye ulaşım problemi varsa doğru yerdesiniz. Çalışan Casibom güncel giriş adresi şu an burada [url=https://casibom.mex.com/#]Casibom Kayıt[/url] Bu link ile vpn kullanmadan hesabınıza girebilirsiniz. Ek olarak kayıt olanlara verilen freespin fırsatlarını mutlaka kaçırmayın. Lisanslı slot keyfi sürdürmek için Casibom tercih edebilirsiniz. Herkese bol kazançlar dilerim.

    Отговор

Вашият коментар

Back to top button
Изпрати новина