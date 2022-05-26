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С типичните за повечето абитуриенти решения пристигнаха зрелостниците от училище „Пейо Яворов“ и асеновградското „Борис I“ пред Новотела
Без крещящи оригиналности отбелязаха баловете си абитуриентите от пловдивското училище „Пейо Яворов“ и асеновградското „Княз Борис I“. Празненството на младежите беше в Новотела и сред последните балове за тазгодишната поредица тържества.
Абитуриентите се бяха подготвили с елегантни костюми – за момчетата и стилни рокли за момичетата. Повечето пристигаха в умерено скъпи коли с редки екстравагантни изключения, като ретро автомобили, лимузина или огромни джипове. Балът на младежите премина и с обичайното броене до 12 и щастливи викове.
1 thought on “Класически решения на бала на „Яворов“ и „Борис I“ от Асеновград”
Боже, каква селяния …