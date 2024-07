Send an email

Членовете на ЕП избраха 14 заместник-председатели за първата половина на новия законодателен период.

Във вторник, при тайно гласуване на хартиен бюлетин, 11 заместник-председатели бяха избрани на първия тур на гласуването, и трима на второ и последно гласуване.

Заместник-председателите на Парламента за първата половина на 10-ия законодателен мандат са изброени по-долу в реда, в който са избрани.

Заместник-председатели

Сабине Ферхайен (ЕНП, Германия) Ева Копач (ЕНП, Полша) Естебан Гонсалес Понс (ЕНП, Испания) Катарина БАРЛИ (С&Д, Германия) Пина Пичерно (С&Д, Италия) Виктор Негреску (С&Д, Румъния) Мартин Хойсик (Renew, Словакия) Кристел Шалдемозе (С&Д, ЕКР) Хави Лопес (С&Д, Испания) Софи Уилмес (Renew, Белгия) Николае Щефънуца (Зелените/ЕСА, Румъния) Робертс Зиле (ЕКР, Латвия) Антонела Сберна (ЕКР, Италия) Юнус Омаржи (Левицата, Франция)

Резултати от първото гласуване

Упражнили правото си на вот: 701

Празни или невалидни бюлетини: 36

Валидни бюлетини: 665

Необходимо абсолютно мнозинство: 333

Новоизбраните заместник-председатели (с абсолютно мнозинство) са изредени по-долу в реда, в който са били избрани:

Сабине Ферхайен (ЕНП, Германия) – 604 Ева Копач (ЕНП, Полша) – 572

Естебан Гонсалес Понс (ЕНП, Испания) – 478

Катарина БАРЛИ (С&Д, Германия) – 450

Пина Пичерно (С&Д, Италия) – 405

Виктор Негреску (С&Д, Румъния) – 394

Мартин Хойсик (Renew, Словакия) – 393

Кристел Шалдемозе (С&Д, ЕКР) – 378

Хави Лопес (С&Д, Испания) – 377

Софи Уилмес (Renew, Белгия) – 371

Николае Щефънуца (Зелените/ЕСА, Румъния) – 347

Гласовете за останалите кандидати са следните:

Антонела Сберна (ЕКР, Италия) – 323

Робертс Зиле (ЕКР, Латвия) – 306

Юнус Омаржи (Левицата, Франция) – 272

Клара Досталова (Patriots for Europe, Чехия) – 214

Фабрис Леджери (Patriots for Europe, Франция) – 209

Ева Заясковска-Херник (Europe of Sovereign Nations, Полша) – 102

Резултати от второто гласуване

Упражнили правото си на вот: 674

Празни или невалидни бюлетини: 65

Валидни бюлетини: 609

Необходимо абсолютно мнозинство: 305

Робертс Зиле (ЕКР, Латвия) – 419

Антонела Сберна (ЕКР, Италия – 314

Юнус Омаржи (Левицата, Франция) – 311

Гласовете за останалите кандидати:

Клара Досталова (Patriots for Europe, Чехия) – 177

Фабрис Леджери (Patriots for Europe, Франция) – 116

Ева Заясковска-Херник (Europe of Sovereign Nations, Полша) – 46

Броят на гласовете, които всеки успешен кандидат получава, и поредността на тяхното избиране, определят тяхното старшинство. По-долу можете да намерите подробно описание на процедурата, включително резултатите от гласуването за всеки кръг.

Избирането на петимата квестори на Парламента ще се състои в сряда.

Роля на заместник-председателите и квесторите

14-те заместник-председатели и петима квестори, заедно с председателя на ЕП, съставляват Бюрото на Парламента. Бюрото определя правила за гладкото функциониране на Парламента. Наред с другите си задължения, то изготвя предварителния проектобюджет на Парламента и взема решения по административни, кадрови и организационни въпроси.

Портфейлът на всеки заместник-председател или квестор включва неговите специфични отговорности в рамките на Бюрото. Те се възлагат от председателя. В допълнение към ролята си в Бюрото заместник-председателите могат да заместват председателя, включително при председателстването на пленарните разисквания и при представянето на Парламента на конкретни церемонии или дейности, когато е необходимо. Квесторите се занимават с административни въпроси, които засягат пряко самите членове на ЕП, като квесторите имат съвещателен глас в Бюрото.

При избора на членове на Бюрото политическите групи имат за цел да гарантират, че политическите групи имат за цел да гарантират, че съставът на Бюрото отразява до голяма степен числения състав на групите, като също се вземат предвид и резултатите от избора на председател на ЕП.

Изборни правила

В Правилника за дейността на Парламента се определя как се избират членовете на Бюрото (член 17 и 18). Що се отнася до председателя, кандидатурите се издигат при същите условия като за председател – от политическа група или от група членове на ЕП, достигащи ниския праг (1/20 от членовете на ЕП).

Заместник-председателите се избират с единен вот от абсолютно мнозинство от подадените гласове. Ако броят на успешните кандидати е по-малък от 14, се провежда второ гласуване за оставащите места при същите условия. Ако е необходимо трето гласуване, е достатъчно обикновено мнозинство. Старшинството на заместник-председателите на ЕП се определя от поредността на тяхното избиране, а при равен брой гласове — от тяхната възраст. Ако се гласува чрез акламация, тайно гласуване определя реда на старшинство.

Изборът на квестори следва същата процедура като тази за избор на заместник-председатели.