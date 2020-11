Фоторепортаж: Два протеста в едно в Лондон доведоха до много арести

Ефектни кадри от сблъсъците между полиция и протестиращи улови пловдивски колега

Два протеста в едно доведоха до сериозни сблъсъци в Лондон през миналата нощ. Традиционният Million Mask March от известните с маската си група на “Анонимните”, който се провежда на 5 ноември, Деня на Гай Фоукс се смеси с протест против новите локдаун мерки в Лондон от правителството на Борис Джонсън за овладяване на кризата с коронавирус.

Протестът е започнал около 18 часа на Трафалгар Скуеър, като там е имало няколко хиляди души. Полицията обаче набързо е разпръснала събралото се множество, заплашвайки ги с протести. Някоко стотин полицаи са се намесили, като са разделили хората на малки групи, след което е започнала гонитба по улиците.

Протестиращите са целяли да привлекат колкото се може повече внимание, ако е нужно с безредие и причиняване на задръствания. Най-много арести е имало на самия площад Трафалгар, на Лестър Скуеър и из квартала Сохо. Освен арести е имало и написани много глоби за неспазване на новите изисквания, свързани с локдауна.

В суматохата много често полицаите са посягали на обикновени минувачи, а не на протестиращи. Самите случайни минувачи пък са се обръщали в подкрепа на протестиращите, предимно в квартала Сохо. По данни на Би Би Си има над 100 арестувани. Основните скандирания са били Freedom, No more lockdown и Tell the truth, т.е. Свобода, Не на локдауна и Кажете истината!.

Колегата журналист и фотограф от Пловдив Виктор Кадири сподели част от ефектните кадри, които е направил по време на тази бурна за Лондон нощ: